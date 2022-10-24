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Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации
Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации
Кредитные каникулы могут увеличить долговую нагрузку заемщика, а также значительно увеличить срок выплаты ипотеки или другого займа. На риски отсрочки выплаты... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-24T03:36
2022-10-23T15:56
экономика
общество
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Кредитные каникулы могут увеличить долговую нагрузку заемщика, а также значительно увеличить срок выплаты ипотеки или другого займа. На риски отсрочки выплаты кредитов указал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов, пишет РИА Недвижимость.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и другие участники СВО, а также члены их семей, получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Отсрочка предоставляется на период службы плюс 30 дней. Если военнослужащий находится в госпитале, срок действия льготы продлевается.Эксперт напомнил, что кредитные каникулы подразумевают отсрочку только на выплату платежей, при этом проценты продолжают начисляться согласно графику. То есть накапливаться в виде отдельного долга.К примеру, размер ежемесячного платежа по ипотеке равен 50 тысячам рублей, из которых 20 тысяч приходится на проценты, оставшиеся 30 тысяч рублей – непосредственно на погашение тела кредита. За шесть месяцев каникул у плательщика сформируется задолженность по процентам в размере 120 тысяч рублей. За год эта сумма увеличится до 240 тысяч рублей.По возвращению на гражданку заемщику придется погашать долг по процентам, а также вносить ежемесячные платежи. При этом продолжительность выплат увеличится на период действия кредитных каникул."По окончанию кредитных каникул заемщику будет начислена меньшая сумма процентов, так как они начисляются на тело кредита. Потом эту задолженность можно распределить равномерно на оставшийся срок или перенести в конец, увеличив срок договора", – подчеркнул он.Еще один минус кредитных каникул заключается в том, что не все банки корректно отображают их и отделяют от просроченной кредитной задолженности. В результате кредитной истории заемщика может быть нанесен серьезный ущерб. В будущем ему придется потратить немало сил, чтобы доказать, что это были именно каникулы, а не игнорирование взятых на себя финансовых обязательств, предупредил Цыганов.
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экономика, общество, частичная мобилизация
Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации

Эксперт объяснил минусы и плюсы кредитных каникул для мобилизованных

03:36 24.10.2022
 
© Фото: pixabayИпотека
Ипотека
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Кредитные каникулы могут увеличить долговую нагрузку заемщика, а также значительно увеличить срок выплаты ипотеки или другого займа. На риски отсрочки выплаты кредитов указал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов, пишет РИА Недвижимость.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и другие участники СВО, а также члены их семей, получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Отсрочка предоставляется на период службы плюс 30 дней. Если военнослужащий находится в госпитале, срок действия льготы продлевается.
Эксперт напомнил, что кредитные каникулы подразумевают отсрочку только на выплату платежей, при этом проценты продолжают начисляться согласно графику. То есть накапливаться в виде отдельного долга.
"Чем продолжительнее каникулы, а точный срок службы мобилизованных непредсказуем, тем больше вырастет задолженность", – пояснил Цыганов. Поэтому кредитные каникулы в целом выгодны банку, который получит больше денег в виде процентов, отметил финансист.
К примеру, размер ежемесячного платежа по ипотеке равен 50 тысячам рублей, из которых 20 тысяч приходится на проценты, оставшиеся 30 тысяч рублей – непосредственно на погашение тела кредита. За шесть месяцев каникул у плательщика сформируется задолженность по процентам в размере 120 тысяч рублей. За год эта сумма увеличится до 240 тысяч рублей.
По возвращению на гражданку заемщику придется погашать долг по процентам, а также вносить ежемесячные платежи. При этом продолжительность выплат увеличится на период действия кредитных каникул.
"Если после демобилизации заемщик по какой-то причине потеряет работу, то риск не справиться с долговой нагрузкой увеличивается в разы", – продолжает эксперт. Чтобы не допустить развития столь негативного сценария, Цыганов рекомендует даже в период кредитных каникул вносить посильные для заемщика платежи. Дело в том, что они пойдут на погашение основного долга.
"По окончанию кредитных каникул заемщику будет начислена меньшая сумма процентов, так как они начисляются на тело кредита. Потом эту задолженность можно распределить равномерно на оставшийся срок или перенести в конец, увеличив срок договора", – подчеркнул он.
Еще один минус кредитных каникул заключается в том, что не все банки корректно отображают их и отделяют от просроченной кредитной задолженности. В результате кредитной истории заемщика может быть нанесен серьезный ущерб. В будущем ему придется потратить немало сил, чтобы доказать, что это были именно каникулы, а не игнорирование взятых на себя финансовых обязательств, предупредил Цыганов.
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