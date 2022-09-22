Рейтинг@Mail.ru
Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220922/chto-budet-s-kreditami-mobilizovannykh---otvet-gosdumy-1124582440.html
Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы
Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы
Мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T10:12
2022-09-22T10:12
специальная военная операция рф на украине
государственная дума рф
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110573/55/1105735577_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_839ae8c8c7de6fe12f64a656ebd9ffe2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах &gt;&gt;Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.Центробанк после решения главы государства рекомендовал участникам рынка "идти навстречу" заемщикам, мобилизованным в ряды ВС РФ, и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие".Кредитным и микрофинансовым организациям также предложили отказаться от начисления пеней и штрафов для этой категории россиян и приостановить взыскание просроченных долгов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее на сайте крымского правительства заработала специальная форма для обращения к властям по вопросам обеспечения участников спецоперации, их будет лично изучать глава республики Сергей Аксенов.
https://crimea.ria.ru/20220921/kakie-lgoty-poluchat-chastichno-mobilizovannye-grazhdane-rf-1124577797.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110573/55/1105735577_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d0334a2eb84bec1220205292d404094f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, государственная дума рф, закон и право, общество
Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы

Госдума рассмотрит решение о кредитных каникулах для мобилизованных в приоритетном порядке

10:12 22.09.2022
 
© © РИА Новости. Владимир ФедоренкоГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
© © РИА Новости. Владимир Федоренко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах >>
"Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", — написал спикер парламента в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
Центробанк после решения главы государства рекомендовал участникам рынка "идти навстречу" заемщикам, мобилизованным в ряды ВС РФ, и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие".
Кредитным и микрофинансовым организациям также предложили отказаться от начисления пеней и штрафов для этой категории россиян и приостановить взыскание просроченных долгов.
Мобилизационный пункт в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 18:47
Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее на сайте крымского правительства заработала специальная форма для обращения к властям по вопросам обеспечения участников спецоперации, их будет лично изучать глава республики Сергей Аксенов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеГосударственная Дума РФЗакон и правоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06В Мелитополе произошел теракт, есть пострадавшие
10:54Буря с ливнями и грозами надвигается на Крым
10:50ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе
10:21Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
10:12Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы
10:05Группа туристов заблудилась в горах Севастополя
09:56Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина
09:34В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей
09:07В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП
08:54В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом
08:36Как занятия спортом влияют на гипертонию
08:14В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности
08:06Фрукты, отдых и не только: что подешевело в Крыму
07:49Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря
07:02Врач объяснил, кого не смогут мобилизовать по здоровью
03:32Эксперт объяснил историческую общность России и земель Новороссии
00:01Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 21 сентября
21:58Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом
Лента новостейМолния