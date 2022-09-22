https://crimea.ria.ru/20220922/chto-budet-s-kreditami-mobilizovannykh---otvet-gosdumy-1124582440.html

Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы

Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы

Мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T10:12

2022-09-22T10:12

2022-09-22T10:12

специальная военная операция рф на украине

государственная дума рф

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах >>Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.Центробанк после решения главы государства рекомендовал участникам рынка "идти навстречу" заемщикам, мобилизованным в ряды ВС РФ, и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие".Кредитным и микрофинансовым организациям также предложили отказаться от начисления пеней и штрафов для этой категории россиян и приостановить взыскание просроченных долгов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее на сайте крымского правительства заработала специальная форма для обращения к властям по вопросам обеспечения участников спецоперации, их будет лично изучать глава республики Сергей Аксенов.

https://crimea.ria.ru/20220921/kakie-lgoty-poluchat-chastichno-mobilizovannye-grazhdane-rf-1124577797.html

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специальная военная операция рф на украине, государственная дума рф, закон и право, общество