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Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы
Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы
Мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T10:12
2022-09-22T10:12
2022-09-22T10:12
специальная военная операция рф на украине
государственная дума рф
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах >>Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.Центробанк после решения главы государства рекомендовал участникам рынка "идти навстречу" заемщикам, мобилизованным в ряды ВС РФ, и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие".Кредитным и микрофинансовым организациям также предложили отказаться от начисления пеней и штрафов для этой категории россиян и приостановить взыскание просроченных долгов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее на сайте крымского правительства заработала специальная форма для обращения к властям по вопросам обеспечения участников спецоперации, их будет лично изучать глава республики Сергей Аксенов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, государственная дума рф, закон и право, общество
Что будет с кредитами мобилизованных - ответ Госдумы
Госдума рассмотрит решение о кредитных каникулах для мобилизованных в приоритетном порядке
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", — написал спикер парламента в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
Центробанк после решения главы государства рекомендовал участникам рынка "идти навстречу" заемщикам, мобилизованным в ряды ВС РФ, и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие".
Кредитным и микрофинансовым организациям также предложили отказаться от начисления пеней и штрафов для этой категории россиян и приостановить взыскание просроченных долгов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее на сайте крымского правительства заработала специальная форма для обращения к властям по вопросам обеспечения участников спецоперации
, их будет лично изучать глава республики Сергей Аксенов.