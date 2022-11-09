https://crimea.ria.ru/20221109/nalogi-poezdki-otdykh-kakie-lgoty-polozheny-pensioneram-1125289621.html

Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам

Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам

Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные льготы, для оформления которых необходимо написать заявление в ПФР, ФНС или органы соцзащиты. Речь... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T21:33

2022-11-09T21:33

2022-11-09T21:33

общество

российская федерация (россия, рф)

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные льготы, для оформления которых необходимо написать заявление в ПФР, ФНС или органы соцзащиты. Речь идет о налоговых вычетах, скидках на поездки в общественном транспорте и других. Полный перечень перечислили эксперты Роскачества, а также пояснили, как их оформить.В частности, по словам экспертов, российское законодательство предусматривает освобождение пенсионеров от уплаты налога на имущество. Льготу можно оформить только на один объект недвижимости - комнату, квартиру, дачный или частный дом. Что касается земли, за один участок площадью до 6 соток можно вообще не платить налог, свыше - оплачивать придется, но сумму можно скорректировать за вычетом все тех же шести соток. За оформлением этих льгот необходимо обращаться в налоговую до конца года, предшествующего выходу на пенсию. Транспортный налог тоже может быть уменьшен или отменен в зависимости от региона.Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию половины суммы взносов на капремонт, люди старше 80 лет, проживающие самостоятельно или с другими неработающими пенсионерами, вообще могут их не оплачивать. Кроме того, тем, кто достиг 80-летия, положены доплаты к пенсии - 100% от фиксированной выплаты.Также пенсионеры имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, а военные пенсионеры - на проезд к месту лечения и обратно. Жителям некоторых регионов, в том числе Крыма, предоставляются льготы на авиабилеты, но действуют они только в ограниченном числе авиакомпаний и для определенных направлений.В ряде регионов страны предусмотрены дополнительные региональные преференции, в том числе, льготы на вывоз мусора и даже ежемесячные денежные выплаты. Узнать, сколько денег положено пенсионеру в каждом конкретном случае, можно в органах соцзащиты или на сайте ПФР."Еще один вид помощи - адресная социальная помощь. Она оказывается пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. Помощь может быть различной: льготы на протезирование зубов, оплата коммунальных услуг, жилья, выдача бесплатных лекарств и так далее. На бесплатные лекарства также имеют право инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность и иные", - перечислили в Роскачестве.

https://crimea.ria.ru/20220929/indeksatsiya-pensiy-i-matkapitala-kak-izmenyatsya-vyplaty-v-2023-godu-1124658208.html

https://crimea.ria.ru/20221031/v-krymu-initsiiruyut-dosrochnuyu-pensiyu-litsam-iz-podrazdeleniy-osobogo-riska-1125176047.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф), соцзащита