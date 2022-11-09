https://crimea.ria.ru/20221109/nalogi-poezdki-otdykh-kakie-lgoty-polozheny-pensioneram-1125289621.html
Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные льготы, для оформления которых необходимо написать заявление в ПФР, ФНС или органы соцзащиты. Речь... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T21:33
2022-11-09T21:33
2022-11-09T21:33
общество
российская федерация (россия, рф)
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные льготы, для оформления которых необходимо написать заявление в ПФР, ФНС или органы соцзащиты. Речь идет о налоговых вычетах, скидках на поездки в общественном транспорте и других. Полный перечень перечислили эксперты Роскачества, а также пояснили, как их оформить.В частности, по словам экспертов, российское законодательство предусматривает освобождение пенсионеров от уплаты налога на имущество. Льготу можно оформить только на один объект недвижимости - комнату, квартиру, дачный или частный дом. Что касается земли, за один участок площадью до 6 соток можно вообще не платить налог, свыше - оплачивать придется, но сумму можно скорректировать за вычетом все тех же шести соток. За оформлением этих льгот необходимо обращаться в налоговую до конца года, предшествующего выходу на пенсию. Транспортный налог тоже может быть уменьшен или отменен в зависимости от региона.Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию половины суммы взносов на капремонт, люди старше 80 лет, проживающие самостоятельно или с другими неработающими пенсионерами, вообще могут их не оплачивать. Кроме того, тем, кто достиг 80-летия, положены доплаты к пенсии - 100% от фиксированной выплаты.Также пенсионеры имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, а военные пенсионеры - на проезд к месту лечения и обратно. Жителям некоторых регионов, в том числе Крыма, предоставляются льготы на авиабилеты, но действуют они только в ограниченном числе авиакомпаний и для определенных направлений.В ряде регионов страны предусмотрены дополнительные региональные преференции, в том числе, льготы на вывоз мусора и даже ежемесячные денежные выплаты. Узнать, сколько денег положено пенсионеру в каждом конкретном случае, можно в органах соцзащиты или на сайте ПФР."Еще один вид помощи - адресная социальная помощь. Она оказывается пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. Помощь может быть различной: льготы на протезирование зубов, оплата коммунальных услуг, жилья, выдача бесплатных лекарств и так далее. На бесплатные лекарства также имеют право инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность и иные", - перечислили в Роскачестве.
https://crimea.ria.ru/20220929/indeksatsiya-pensiy-i-matkapitala-kak-izmenyatsya-vyplaty-v-2023-godu-1124658208.html
https://crimea.ria.ru/20221031/v-krymu-initsiiruyut-dosrochnuyu-pensiyu-litsam-iz-podrazdeleniy-osobogo-riska-1125176047.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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общество, российская федерация (россия, рф), соцзащита
Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
Эксперты Роскачества объяснили, какими льготами могут пользоваться пенсионеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные льготы, для оформления которых необходимо написать заявление в ПФР, ФНС или органы соцзащиты. Речь идет о налоговых вычетах, скидках на поездки в общественном транспорте и других. Полный перечень перечислили эксперты Роскачества, а также пояснили, как их оформить.
В частности, по словам экспертов, российское законодательство предусматривает освобождение пенсионеров от уплаты налога на имущество. Льготу можно оформить только на один объект недвижимости - комнату, квартиру, дачный или частный дом. Что касается земли, за один участок площадью до 6 соток можно вообще не платить налог, свыше - оплачивать придется, но сумму можно скорректировать за вычетом все тех же шести соток. За оформлением этих льгот необходимо обращаться в налоговую до конца года, предшествующего выходу на пенсию. Транспортный налог тоже может быть уменьшен или отменен в зависимости от региона.
Работающие пенсионеры могут получить налоговый вычет при покупке жилья и вернуть НДФЛ за год покупки и еще за три предыдущих года. До 3 млн вычета можно получить на погашение ипотеки, до 2 млн - на строительство или покупку без привлечения кредита. Еще один бонус для работающих пенсионеров - дополнительный отпуск за свой счет, который можно взять без объяснения причин. Тем, кто хочет уволиться, можно сделать это без отработки двух недель.
Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию половины суммы взносов на капремонт, люди старше 80 лет, проживающие самостоятельно или с другими неработающими пенсионерами, вообще могут их не оплачивать. Кроме того, тем, кто достиг 80-летия, положены доплаты к пенсии - 100% от фиксированной выплаты.
Также пенсионеры имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, а военные пенсионеры - на проезд к месту лечения и обратно. Жителям некоторых регионов, в том числе Крыма, предоставляются льготы на авиабилеты, но действуют они только в ограниченном числе авиакомпаний и для определенных направлений.
В ряде регионов страны предусмотрены дополнительные региональные преференции, в том числе, льготы на вывоз мусора и даже ежемесячные денежные выплаты. Узнать, сколько денег положено пенсионеру в каждом конкретном случае, можно в органах соцзащиты или на сайте ПФР.
"Еще один вид помощи - адресная социальная помощь. Она оказывается пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. Помощь может быть различной: льготы на протезирование зубов, оплата коммунальных услуг, жилья, выдача бесплатных лекарств и так далее. На бесплатные лекарства также имеют право инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность и иные", - перечислили в Роскачестве.
Большая часть льгот не назначается автоматически, а активизируется только после личного обращения в соответствующее учреждение. Узнать о льготах можно на сайте ПФР или в соцзащите по месту проживания, а кроме того, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Также стоит заглянуть на сайт налоговой и "Госуслуги", проверить ресурсы региональных властей.