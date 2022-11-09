Рейтинг@Mail.ru
Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221109/nalogi-poezdki-otdykh-kakie-lgoty-polozheny-pensioneram-1125289621.html
Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные льготы, для оформления которых необходимо написать заявление в ПФР, ФНС или органы соцзащиты. Речь... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T21:33
2022-11-09T21:33
общество
российская федерация (россия, рф)
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123912328_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc14e3f72a1e943f82f7d508986e928e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные льготы, для оформления которых необходимо написать заявление в ПФР, ФНС или органы соцзащиты. Речь идет о налоговых вычетах, скидках на поездки в общественном транспорте и других. Полный перечень перечислили эксперты Роскачества, а также пояснили, как их оформить.В частности, по словам экспертов, российское законодательство предусматривает освобождение пенсионеров от уплаты налога на имущество. Льготу можно оформить только на один объект недвижимости - комнату, квартиру, дачный или частный дом. Что касается земли, за один участок площадью до 6 соток можно вообще не платить налог, свыше - оплачивать придется, но сумму можно скорректировать за вычетом все тех же шести соток. За оформлением этих льгот необходимо обращаться в налоговую до конца года, предшествующего выходу на пенсию. Транспортный налог тоже может быть уменьшен или отменен в зависимости от региона.Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию половины суммы взносов на капремонт, люди старше 80 лет, проживающие самостоятельно или с другими неработающими пенсионерами, вообще могут их не оплачивать. Кроме того, тем, кто достиг 80-летия, положены доплаты к пенсии - 100% от фиксированной выплаты.Также пенсионеры имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, а военные пенсионеры - на проезд к месту лечения и обратно. Жителям некоторых регионов, в том числе Крыма, предоставляются льготы на авиабилеты, но действуют они только в ограниченном числе авиакомпаний и для определенных направлений.В ряде регионов страны предусмотрены дополнительные региональные преференции, в том числе, льготы на вывоз мусора и даже ежемесячные денежные выплаты. Узнать, сколько денег положено пенсионеру в каждом конкретном случае, можно в органах соцзащиты или на сайте ПФР."Еще один вид помощи - адресная социальная помощь. Она оказывается пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. Помощь может быть различной: льготы на протезирование зубов, оплата коммунальных услуг, жилья, выдача бесплатных лекарств и так далее. На бесплатные лекарства также имеют право инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность и иные", - перечислили в Роскачестве.
https://crimea.ria.ru/20220929/indeksatsiya-pensiy-i-matkapitala-kak-izmenyatsya-vyplaty-v-2023-godu-1124658208.html
https://crimea.ria.ru/20221031/v-krymu-initsiiruyut-dosrochnuyu-pensiyu-litsam-iz-podrazdeleniy-osobogo-riska-1125176047.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123912328_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_52181991506028d4680aa74125127230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, российская федерация (россия, рф), соцзащита
Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам

Эксперты Роскачества объяснили, какими льготами могут пользоваться пенсионеры

21:33 09.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота Пенсионного фонда
Работа Пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные льготы, для оформления которых необходимо написать заявление в ПФР, ФНС или органы соцзащиты. Речь идет о налоговых вычетах, скидках на поездки в общественном транспорте и других. Полный перечень перечислили эксперты Роскачества, а также пояснили, как их оформить.
В частности, по словам экспертов, российское законодательство предусматривает освобождение пенсионеров от уплаты налога на имущество. Льготу можно оформить только на один объект недвижимости - комнату, квартиру, дачный или частный дом. Что касается земли, за один участок площадью до 6 соток можно вообще не платить налог, свыше - оплачивать придется, но сумму можно скорректировать за вычетом все тех же шести соток. За оформлением этих льгот необходимо обращаться в налоговую до конца года, предшествующего выходу на пенсию. Транспортный налог тоже может быть уменьшен или отменен в зависимости от региона.
Работающие пенсионеры могут получить налоговый вычет при покупке жилья и вернуть НДФЛ за год покупки и еще за три предыдущих года. До 3 млн вычета можно получить на погашение ипотеки, до 2 млн - на строительство или покупку без привлечения кредита. Еще один бонус для работающих пенсионеров - дополнительный отпуск за свой счет, который можно взять без объяснения причин. Тем, кто хочет уволиться, можно сделать это без отработки двух недель.
Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию половины суммы взносов на капремонт, люди старше 80 лет, проживающие самостоятельно или с другими неработающими пенсионерами, вообще могут их не оплачивать. Кроме того, тем, кто достиг 80-летия, положены доплаты к пенсии - 100% от фиксированной выплаты.
Также пенсионеры имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, а военные пенсионеры - на проезд к месту лечения и обратно. Жителям некоторых регионов, в том числе Крыма, предоставляются льготы на авиабилеты, но действуют они только в ограниченном числе авиакомпаний и для определенных направлений.
Дети - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 09:26
Индексация пенсий и маткапитала: как изменятся выплаты в 2023 году
В ряде регионов страны предусмотрены дополнительные региональные преференции, в том числе, льготы на вывоз мусора и даже ежемесячные денежные выплаты. Узнать, сколько денег положено пенсионеру в каждом конкретном случае, можно в органах соцзащиты или на сайте ПФР.
"Еще один вид помощи - адресная социальная помощь. Она оказывается пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. Помощь может быть различной: льготы на протезирование зубов, оплата коммунальных услуг, жилья, выдача бесплатных лекарств и так далее. На бесплатные лекарства также имеют право инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность и иные", - перечислили в Роскачестве.
Большая часть льгот не назначается автоматически, а активизируется только после личного обращения в соответствующее учреждение. Узнать о льготах можно на сайте ПФР или в соцзащите по месту проживания, а кроме того, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Также стоит заглянуть на сайт налоговой и "Госуслуги", проверить ресурсы региональных властей.
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:36
В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска
 
ОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)Соцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Главные события и заявления дня: 9 ноября
21:54Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы
21:33Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
21:05Без воды на сутки останутся более 50 улиц Симферополя
20:51Движение по Крымскому мосту снова ограничат
20:49Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами
20:28В Севастополе пьяная девушка из шкафа попала не в Нарнию, а в полицию
20:04Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов. ОБНОВЛЕНО
19:57Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра
19:39Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества
19:17Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом
18:53Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
18:43Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс
18:33Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц
18:09Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра
18:06Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме
17:47США контролируют лишь десятую часть оружия, поставляемого Киеву – МИД
17:38Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США
17:26Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками
17:15Музы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 лет
Лента новостейМолния