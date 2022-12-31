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Универсальные пособия и бизнес без проверок: новые законы января

Универсальные пособия и бизнес без проверок: новые законы января - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Универсальные пособия и бизнес без проверок: новые законы января

Первый месяц 2023 года принесет россиянам повышение минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, а следом индексацию пенсий, выплат и пособий,... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T14:51

2022-12-31T14:51

2022-12-31T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Первый месяц 2023 года принесет россиянам повышение минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, а следом индексацию пенсий, выплат и пособий, медиков ждут надбавки, школьников будут учить по "золотому стандарту", а бизнесменов освободят от проверок. Подробнее об этих и других новшествах января — в подборке РИА Новости Крым.Пособия и выплатыВ 2023 году Фонд социального страхования и Пенсионный фонд сольются в единую организацию, которая будет называться Фонд пенсионного социального страхования, сокращенно - Социальный фонд России. В этой связи расстояние между кабинетами сократятся, и, вероятно, время предоставления услуг тоже.Кроме того, проиндексируют размер пособий. В том числе, максимальное декретное пособие на 140 дней повысят до 383 179 рублей, размер компенсации по больничным листам — до 83 204 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 23 011 рублей — но это уже с 1 февраля.Что касается материнского капитала, в 2023 году при рождении первого ребенка родители получат 589 500 рублей. При рождении второго и последующих детей заплатят 779 тыс. рублей. Программа маткапитала продлена до 2026 года.Заплаты и пенсииКстати, о пенсиях: с 1 января страховую по старости для неработающих пенсионеров увеличат на 4,8 %, а социальную на 3,3% (но, правда, с 1 апреля). Минимальный размер пенсии увеличится до 12 363 рублей, то есть в среднем на 1 тысячу рублей.Приятный бонус ждет тех, кто трудоустроен по договорам гражданско-правового характера. Такие работники с 1 января получают право на пособия по нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком.Налоги, госпошлины, штрафыКомпании и физические лица теперь смогут оплатить налоги через единый налоговый счет. Его откроют для каждого налогоплательщика, перечислять деньги можно одним платежом. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца.Кроме того, с 1 января заканчивается скидка в 30% при оплате госпошлин через портал "Госуслуги".Новое в здравоохраненииС 1 января 2023 года работники здравоохранения начнут получать специальную надбавку. Например, врачи центральных районных больниц — в размере 18,5 тыс. рублей, врачи скорой - 11,5 тысяч. Также надбавки затронут средний медперсонал — фельдшеров, медсестер и другие категории медработников.Специалистов по противотуберкулезной помощи обеспечат социальными гарантиями независимо от типа учреждения, в котором они работают. Им сократят продолжительность рабочего времени, установят повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда.Кроме того, родителям детей-инвалидов при госпитализации ребенка выделят бесплатное спальное место и питание в стационаре, а инвалиды всех возрастов смогут получать льготные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Перечень определят региональные органы власти.Образование и спортВместо примерных образовательных программ в школах по всем предметам появятся основные федеральные. Это будет "золотой стандарт" качества знаний детей — уровень, ниже которого опускаться нельзя. Самые строгие требования для гуманитарных предметов, формирующих мировоззрение юных россиян. По другим предметам школы смогут корректировать образовательные программы самостоятельно, но не ниже федерального стандарта.Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не позднее, чем через пять лет.И другие изменения:Россияне, награжденные тремя орденами Мужества будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 330 % от социальной пенсии.Дети-сироты, которые пока не получили от государства положенную квартиру, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для которых нужна регистрация.Волонтерам будут выплачивать компенсацию за травмы и ранения при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, оказании помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и в катастрофах. Кроме того, волонтеры смогут получить компенсацию расходов на услуги связи.Работников железной дороги будут кормить за счет работодателя. Но не всех, а только тех, кто дольше четырех часов ведет аварийно-восстановительные работы, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, ремонтирует объекты инфраструктуры или чистит пути от снега.Дачники получат возможность проводить голосование на общих собраниях членов садоводческих некоммерческих товариществ через портал госуслуг.Предпринимателей освобождают от плановых проверок. Это касается большей части бизнеса. Исключение - предприятия чрезвычайно высокого и высокого риска, а также организации, чьи объекты отнесены ко II классу опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В России с 1 января подорожают водка, коньяк и брендиКак работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыНовогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работу

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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