https://crimea.ria.ru/20221230/kak-rabotayut-meduchrezhdeniya-kryma-i-sevastopolya-v-novogodnie-kanikuly-1126198977.html
Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы
Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы
В Крыму определен график работы больниц и поликлиник с 30 декабря по 9 января. РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T08:04
2022-12-30T08:04
2022-12-30T08:04
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общество
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму определен график работы больниц и поликлиник с 30 декабря по 9 января. По данным республиканского минздрава, в праздничные дни в Крыму будут работать отделения для температурящих больных и неотложной медпомощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00 (прием вызовов в поликлиниках для обслуживания на дому – до 13:00).Продолжится наблюдение за пациентами и на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ и другими заболеваниями.Доставка лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции на дому при первом посещении врача также продолжится, как и забор биоматериала для анализов и тестов.Дополнительный амбулаторный прием с 3 по 6 января с 09.00 до 14.00 будут вести узкие специалисты, терапевты, педиатры, стоматологи. Вакцинация также продолжится. Стационары будут работать штатно.Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.Кроме того, круглосуточно будет работать "горячая линия" минздрава, звонки будут приниматься по номерам телефонов: 122, 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12.Графики работы поликлиник и порядок организации медицинской помощи населению в новогодние и рождественские праздники дополнительно разместят на официальных сайтах всех медицинских организаций.В Севастополе с 31 декабря по 8 января включительно медицинские учреждения будут работать по особому графику.В приемных покоях установлены графики дежурства заместителей главных врачей. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов. Звонки также принимаются круглосуточно.Скорая помощь и Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно, все звонки бесплатны.Травматологический пункт для взрослых открыт круглосуточно на улице Адмирала Октябрьского, 19, для детей – на проспекте Генерала Острякова, 211а.Амбулаторно-поликлиническая сетьПоликлиники городской больницы № 1:– 31 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00;– 2, 4 и 5 января – с 09:00 до 15:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;– 1, 7 и 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.Женские консультации:– 2, 4 и 5 января – с 09:00 до 15:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;– 31 декабря, 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно:– 31 декабря – с 09:00 до 14:00;– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – с 10:00 до 16:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00.Взрослая и детская поликлиника городской больницы № 4:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;– 1, 7 и 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник.Женская консультация работает:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;– 7 и 8 января – нерабочие дни.Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты городской больницы № 4 в селах Осипенко, Верхнесадовое и поселках Кача и Солнечный работают:– 31 декабря, 3 и 6 января – с 08:00 до 14:00;– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.Стоматологическое отделение:– 31 декабря, 3 и 6 января – с 08:00 до 14:00;– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 14:00.Детские поликлиники городской больницы № 5 по адресам пр. Генерала Острякова, 37, пр. Победы, 47а, ул. Адмирала Юмашева, 19г, проспект Героев Сталинграда, 62 работают:– 31 декабря, 2, 4, 5 января - по графику субботы с 8:00 до 14:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 19:00;– 1, 7 и 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник.Поликлиника на улице Ленина, 20 работает 31 декабря с 9:00 до 15:00. В остальные праздничные дни прием пациентов, прикрепленных к этой поликлинике, будет осуществляться в детской поликлинике на проспекте Генерала Острякова, 37 по установленному графику.Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 17:00.Единая регистратура поликлиник городской больницы № 5 работает по графику работы поликлиник.Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Балаклаве:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 1 и 7 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – рабочие дни с 08:00 до 20:00;– 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник.Женская консультация в Балаклаве работает:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – рабочие дни с 08:00 до 20:00;– 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 14:00.Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Инкермане:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 1 и 7 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – рабочие дни с 08:00 до 20:00;– 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник. Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 14:00.Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника:– 31 декабря, 1, 7 и 8 января – нерабочие дни;– 2, 3, 4, 5 и 6 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.Ежедневно стоматологическая помощь оказывается на базе городских больниц: для взрослого населения – в стоматологическом кабинете городской больницы № 1 по адресу ул. Адмирала Октябрьского, 19, вход через приемное отделение, для детского населения – в стоматологическом кабинете городской больницы № 5 по адресу пр. Генерала Острякова, 211а.График приема:– 31 декабря, 1, 7 и 8 января – с 08:00 до 20:00;– 2, 3, 4, 5 и 6 января – с 14:00 до 20:00.Консультативно-диагностическое отделение кожно-венерологического диспансера:– 31 декабря – с 08:00 до 13:00;– 2, 3, 4, 5 и 6 января – с 08:00 до 14:00;– 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.Поликлиника психиатрической больницы:– 3 и 6 января — в дежурном режиме с 08:00 до 15:00;– 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.Поликлиника онкологического диспансера:– 3, 4 и 5 января – по графику субботы с 09:00 до 13:00;– 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.Взрослая и детская поликлиники противотуберкулезного диспансера:– 31 декабря, 3 и 6 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.Дом ребенка:– с 31 декабря по 8 января – нерабочие дни.Пункты вакцинации:В поликлиниках городской больницы № 1 прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник. Мобильный пункт вакцинации в торговом центре "Муссон" работает ежедневно с 09:00 до 19:00, кроме 1 января – это нерабочий день. Прививочный кабинет во взрослой поликлинике городской больницы № 4 работает по графику поликлиники. В поликлиниках Балаклавы и Инкермана прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник.
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крым, севастополь, общество, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму определен график работы больниц и поликлиник с 30 декабря по 9 января.
По данным республиканского минздрава, в праздничные дни в Крыму будут работать отделения для температурящих больных и неотложной медпомощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00 (прием вызовов в поликлиниках для обслуживания на дому – до 13:00).
Продолжится наблюдение за пациентами и на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ и другими заболеваниями.
Доставка лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции на дому при первом посещении врача также продолжится, как и забор биоматериала для анализов и тестов.
Дополнительный амбулаторный прием с 3 по 6 января с 09.00 до 14.00 будут вести узкие специалисты, терапевты, педиатры, стоматологи. Вакцинация также продолжится. Стационары будут работать штатно.
Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.
Кроме того, круглосуточно будет работать "горячая линия" минздрава, звонки будут приниматься по номерам телефонов: 122, 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12.
Графики работы поликлиник и порядок организации медицинской помощи населению в новогодние и рождественские праздники дополнительно разместят на официальных сайтах всех медицинских организаций.
В Севастополе с 31 декабря по 8 января включительно медицинские учреждения будут работать по особому графику.
В приемных покоях установлены графики дежурства заместителей главных врачей. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов. Звонки также принимаются круглосуточно.
Скорая помощь и Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно, все звонки бесплатны.
Травматологический пункт для взрослых открыт круглосуточно на улице Адмирала Октябрьского, 19, для детей – на проспекте Генерала Острякова, 211а.
Амбулаторно-поликлиническая сеть
Поликлиники городской больницы № 1:
– 31 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00;
– 2, 4 и 5 января – с 09:00 до 15:00;
– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;
– 1, 7 и 8 января работают выездные мобильные бригады.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.
– 2, 4 и 5 января – с 09:00 до 15:00;
– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;
– 31 декабря, 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно:
– 31 декабря – с 09:00 до 14:00;
– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – с 10:00 до 16:00;
– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00.
Взрослая и детская поликлиника городской больницы № 4:
– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;
– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;
– 1, 7 и 8 января работают выездные мобильные бригады.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник.
Женская консультация работает:
– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;
– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;
– 7 и 8 января – нерабочие дни.
Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты городской больницы № 4 в селах Осипенко, Верхнесадовое и поселках Кача и Солнечный работают:
– 31 декабря, 3 и 6 января – с 08:00 до 14:00;
– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.
Стоматологическое отделение:
– 31 декабря, 3 и 6 января – с 08:00 до 14:00;
– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 14:00.
Детские поликлиники городской больницы № 5 по адресам пр. Генерала Острякова, 37, пр. Победы, 47а, ул. Адмирала Юмашева, 19г, проспект Героев Сталинграда, 62 работают:
– 31 декабря, 2, 4, 5 января - по графику субботы с 8:00 до 14:00;
– 3 и 6 января – с 08:00 до 19:00;
– 1, 7 и 8 января работают выездные мобильные бригады.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник.
Поликлиника на улице Ленина, 20 работает 31 декабря с 9:00 до 15:00. В остальные праздничные дни прием пациентов, прикрепленных к этой поликлинике, будет осуществляться в детской поликлинике на проспекте Генерала Острякова, 37 по установленному графику.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 17:00.
Единая регистратура поликлиник городской больницы № 5 работает по графику работы поликлиник.
Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Балаклаве:
– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;
– 1 и 7 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
– 3 и 6 января – рабочие дни с 08:00 до 20:00;
– 8 января работают выездные мобильные бригады.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник.
Женская консультация в Балаклаве работает:
– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;
– 3 и 6 января – рабочие дни с 08:00 до 20:00;
– 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 14:00.
Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Инкермане:
– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;
– 1 и 7 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
– 3 и 6 января – рабочие дни с 08:00 до 20:00;
– 8 января работают выездные мобильные бригады.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник. Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 14:00.
Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника:
– 31 декабря, 1, 7 и 8 января – нерабочие дни;
– 2, 3, 4, 5 и 6 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.
Ежедневно стоматологическая помощь оказывается на базе городских больниц: для взрослого населения – в стоматологическом кабинете городской больницы № 1 по адресу ул. Адмирала Октябрьского, 19, вход через приемное отделение, для детского населения – в стоматологическом кабинете городской больницы № 5 по адресу пр. Генерала Острякова, 211а.
– 31 декабря, 1, 7 и 8 января – с 08:00 до 20:00;
– 2, 3, 4, 5 и 6 января – с 14:00 до 20:00.
Консультативно-диагностическое отделение кожно-венерологического диспансера:
– 31 декабря – с 08:00 до 13:00;
– 2, 3, 4, 5 и 6 января – с 08:00 до 14:00;
– 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.
Поликлиника психиатрической больницы:
– 3 и 6 января — в дежурном режиме с 08:00 до 15:00;
– 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.
Поликлиника онкологического диспансера:
– 3, 4 и 5 января – по графику субботы с 09:00 до 13:00;
– 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.
Взрослая и детская поликлиники противотуберкулезного диспансера:
– 31 декабря, 3 и 6 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.
– с 31 декабря по 8 января – нерабочие дни.
В поликлиниках городской больницы № 1 прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник. Мобильный пункт вакцинации в торговом центре "Муссон" работает ежедневно с 09:00 до 19:00, кроме 1 января – это нерабочий день. Прививочный кабинет во взрослой поликлинике городской больницы № 4 работает по графику поликлиники. В поликлиниках Балаклавы и Инкермана прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник.