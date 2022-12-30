https://crimea.ria.ru/20221230/kak-rabotayut-meduchrezhdeniya-kryma-i-sevastopolya-v-novogodnie-kanikuly-1126198977.html

Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы

Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы

В Крыму определен график работы больниц и поликлиник с 30 декабря по 9 января. РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T08:04

2022-12-30T08:04

2022-12-30T08:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму определен график работы больниц и поликлиник с 30 декабря по 9 января. По данным республиканского минздрава, в праздничные дни в Крыму будут работать отделения для температурящих больных и неотложной медпомощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00 (прием вызовов в поликлиниках для обслуживания на дому – до 13:00).Продолжится наблюдение за пациентами и на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ и другими заболеваниями.Доставка лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции на дому при первом посещении врача также продолжится, как и забор биоматериала для анализов и тестов.Дополнительный амбулаторный прием с 3 по 6 января с 09.00 до 14.00 будут вести узкие специалисты, терапевты, педиатры, стоматологи. Вакцинация также продолжится. Стационары будут работать штатно.Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.Кроме того, круглосуточно будет работать "горячая линия" минздрава, звонки будут приниматься по номерам телефонов: 122, 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12.Графики работы поликлиник и порядок организации медицинской помощи населению в новогодние и рождественские праздники дополнительно разместят на официальных сайтах всех медицинских организаций.В Севастополе с 31 декабря по 8 января включительно медицинские учреждения будут работать по особому графику.В приемных покоях установлены графики дежурства заместителей главных врачей. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов. Звонки также принимаются круглосуточно.Скорая помощь и Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно, все звонки бесплатны.Травматологический пункт для взрослых открыт круглосуточно на улице Адмирала Октябрьского, 19, для детей – на проспекте Генерала Острякова, 211а.Амбулаторно-поликлиническая сетьПоликлиники городской больницы № 1:– 31 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00;– 2, 4 и 5 января – с 09:00 до 15:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;– 1, 7 и 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.Женские консультации:– 2, 4 и 5 января – с 09:00 до 15:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;– 31 декабря, 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно:– 31 декабря – с 09:00 до 14:00;– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – с 10:00 до 16:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00.Взрослая и детская поликлиника городской больницы № 4:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;– 1, 7 и 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник.Женская консультация работает:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 20:00;– 7 и 8 января – нерабочие дни.Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты городской больницы № 4 в селах Осипенко, Верхнесадовое и поселках Кача и Солнечный работают:– 31 декабря, 3 и 6 января – с 08:00 до 14:00;– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.Стоматологическое отделение:– 31 декабря, 3 и 6 января – с 08:00 до 14:00;– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 14:00.Детские поликлиники городской больницы № 5 по адресам пр. Генерала Острякова, 37, пр. Победы, 47а, ул. Адмирала Юмашева, 19г, проспект Героев Сталинграда, 62 работают:– 31 декабря, 2, 4, 5 января - по графику субботы с 8:00 до 14:00;– 3 и 6 января – с 08:00 до 19:00;– 1, 7 и 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник.Поликлиника на улице Ленина, 20 работает 31 декабря с 9:00 до 15:00. В остальные праздничные дни прием пациентов, прикрепленных к этой поликлинике, будет осуществляться в детской поликлинике на проспекте Генерала Острякова, 37 по установленному графику.Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 17:00.Единая регистратура поликлиник городской больницы № 5 работает по графику работы поликлиник.Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Балаклаве:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 1 и 7 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – рабочие дни с 08:00 до 20:00;– 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник.Женская консультация в Балаклаве работает:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – рабочие дни с 08:00 до 20:00;– 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 14:00.Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Инкермане:– 31 декабря, 2, 4 и 5 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00;– 1 и 7 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;– 3 и 6 января – рабочие дни с 08:00 до 20:00;– 8 января работают выездные мобильные бригады.Кабинеты неотложной помощи работают по графику поликлиник. Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 31 декабря по 8 января включительно с 08:00 до 14:00.Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника:– 31 декабря, 1, 7 и 8 января – нерабочие дни;– 2, 3, 4, 5 и 6 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.Ежедневно стоматологическая помощь оказывается на базе городских больниц: для взрослого населения – в стоматологическом кабинете городской больницы № 1 по адресу ул. Адмирала Октябрьского, 19, вход через приемное отделение, для детского населения – в стоматологическом кабинете городской больницы № 5 по адресу пр. Генерала Острякова, 211а.График приема:– 31 декабря, 1, 7 и 8 января – с 08:00 до 20:00;– 2, 3, 4, 5 и 6 января – с 14:00 до 20:00.Консультативно-диагностическое отделение кожно-венерологического диспансера:– 31 декабря – с 08:00 до 13:00;– 2, 3, 4, 5 и 6 января – с 08:00 до 14:00;– 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.Поликлиника психиатрической больницы:– 3 и 6 января — в дежурном режиме с 08:00 до 15:00;– 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.Поликлиника онкологического диспансера:– 3, 4 и 5 января – по графику субботы с 09:00 до 13:00;– 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.Взрослая и детская поликлиники противотуберкулезного диспансера:– 31 декабря, 3 и 6 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;– 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.Дом ребенка:– с 31 декабря по 8 января – нерабочие дни.Пункты вакцинации:В поликлиниках городской больницы № 1 прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник. Мобильный пункт вакцинации в торговом центре "Муссон" работает ежедневно с 09:00 до 19:00, кроме 1 января – это нерабочий день. Прививочный кабинет во взрослой поликлинике городской больницы № 4 работает по графику поликлиники. В поликлиниках Балаклавы и Инкермана прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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