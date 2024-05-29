https://crimea.ria.ru/20240529/boytsam-svo-s-invalidnostyu-predostavyat-mashiny-s-ruchnym-privodom--zakon-1137694373.html

Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон

Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон

Ветеранов специальной военной операции с инвалидностью или тяжелыми ранениями обеспечат специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T16:24

2024-05-29T16:24

2024-05-29T16:13

россия

владимир путин (политик)

закон и право

ветераны сво

общество

транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ветеранов специальной военной операции с инвалидностью или тяжелыми ранениями обеспечат специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в закон о социальной защите инвалидов, согласно которому участников СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, будут предоставлять автомобили с ручным приводом. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой поддержал инициативу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуКак получить протезы участнику СВО: дорожная картаВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, ветераны сво, общество, транспорт, новости