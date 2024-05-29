Рейтинг@Mail.ru
Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240529/boytsam-svo-s-invalidnostyu-predostavyat-mashiny-s-ruchnym-privodom--zakon-1137694373.html
Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
Ветеранов специальной военной операции с инвалидностью или тяжелыми ранениями обеспечат специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T16:24
2024-05-29T16:13
россия
владимир путин (политик)
закон и право
ветераны сво
общество
транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137693830_0:22:3104:1767_1920x0_80_0_0_2b8167d31a28e5f7484e24b83a3df934.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ветеранов специальной военной операции с инвалидностью или тяжелыми ранениями обеспечат специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в закон о социальной защите инвалидов, согласно которому участников СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, будут предоставлять автомобили с ручным приводом. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой поддержал инициативу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуКак получить протезы участнику СВО: дорожная картаВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137693830_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df15e9375365d79fb3d3f5d9c14fa81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), закон и право, ветераны сво, общество, транспорт, новости
Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон

Путин подписал закон о предоставлении ветеранам СВО с инвалидностью спецмашин

16:24 29.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМашина со знаком "Инвалид за рулем"
Машина со знаком Инвалид за рулем - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ветеранов специальной военной операции с инвалидностью или тяжелыми ранениями обеспечат специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в закон о социальной защите инвалидов, согласно которому участников СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, будут предоставлять автомобили с ручным приводом. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой поддержал инициативу.
"Наш долг – создать условия для их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье", – прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму
Как получить протезы участнику СВО: дорожная карта
В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье
 
РоссияВладимир Путин (политик)Закон и правоВетераны СВООбществоТранспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов
17:22Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу
17:17Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам
17:07Как Евпатория готовится к курортному сезону и сколько пляжей отроется
16:53Полицейские в Крыму нашли бросавших черепах за борт катамарана подростков
16:47Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов
16:33Частные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей
16:24Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
16:13Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу
16:00В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
15:48Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах
15:22Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России
14:57Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов
14:52В Севастополе флот проводит учения
14:51Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент
14:47К чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителей
14:38Разрешение Варшавы на удары по РФ - насколько опасно польское вооружение
14:31Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ
14:20ВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУ
14:11Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29
Лента новостейМолния