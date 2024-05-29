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Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
Ветеранов специальной военной операции с инвалидностью или тяжелыми ранениями обеспечат специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T16:24
2024-05-29T16:24
2024-05-29T16:13
россия
владимир путин (политик)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ветеранов специальной военной операции с инвалидностью или тяжелыми ранениями обеспечат специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в закон о социальной защите инвалидов, согласно которому участников СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, будут предоставлять автомобили с ручным приводом. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой поддержал инициативу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуКак получить протезы участнику СВО: дорожная картаВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье
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россия, владимир путин (политик), закон и право, ветераны сво, общество, транспорт, новости
Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
Путин подписал закон о предоставлении ветеранам СВО с инвалидностью спецмашин