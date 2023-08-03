https://crimea.ria.ru/20230803/kak-poluchit-protezy-uchastniku-svo-dorozhnaya-karta-1130517532.html

Как получить протезы участнику СВО: дорожная карта

Как получить протезы участнику СВО: дорожная карта - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Как получить протезы участнику СВО: дорожная карта

Участники специальной военной операции могут протезироваться либо по линии Минобороны, либо по полису ОМС, имея на руках индивидуальную программу реабилитации... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T20:59

2023-08-03T20:59

2023-08-03T20:59

крым

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

ветераны сво

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

фонд социального и пенсионного страхования

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции могут протезироваться либо по линии Минобороны, либо по полису ОМС, имея на руках индивидуальную программу реабилитации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Две линии обеспечения"В ходе СВО участвуют как подразделения Минобороны, так и подразделения ЧВК и добровольческие батальоны. И бойцами (военнослужащими ВС РФ – ред.), которые получили травму, в том числе связанную с ампутацией, занимается Министерство обороны. Оно обеспечивает их сопровождение, лечение и реабилитацию. Бойцов обеспечивают техническими средствами реабилитации. Когда же у человека заканчивается контракт, он переходит на гражданское медицинское сопровождение. А те подразделения, которые не относились к Министерству обороны – сразу идут по гражданскому обеспечению: на них действует ОМС в рамках которого и проходят оздоровление и реабилитацию. Они обращаются в Социальный фонд России для получения необходимых технических средств реабилитации", - объяснил Трегуб.По его словам, по всем вопросам, в том числе связанным с протезированием, участники СВО могут обращаться и к социальным координаторам фонда "Защитники Отечества" в Крыму."Мы не делим на ЧВК, мобилизованных и контрактников. Для нас все – герои", - сказал он.Надо оформить инвалидностьПри этом, как отметила заместитель управляющего отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Крыму Виктория Потеряйко, человек, который хочет получить услуги протезирования или же другое средство технической реабилитации, должен оформить инвалидность.И уже после того, как на руках окажется ИПРА, нужно обратиться в Социальный фонд России (через портал Госуслуг или подав заявление через клиентскую службу), чтобы запросить обеспечение необходимыми средствами реабилитации – тростью, костылями, креслом-коляской или протезами.Способы получения средств реабилитацииПо словам Потеряйко, существует три способа обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации: их можно получить в "натуральном виде", купить самостоятельно и компенсировать затраты или же воспользоваться механизмом так называемого электронного сертификата."При получении средства реабилитации в натуральном виде гражданин пишет заявление, и если есть открытый действующий контакт, ему дают направление с извещением о постановке на учет, и он получает то или иное средство реабилитации. Если человек приобретает его самостоятельно, то стоимость возмещается по цене заключенного и исполненного контракта", - сказала она.Также можно воспользоваться электронным сертификатом. Для этого нужно обратиться в торговую точку, которая с ними работает, и оплатить покупку своей электронной картой, отметила Потеряйко.Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли региональное отделение фонда "Защитники Отечества". Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна.Указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества" президент России Владимир Путин подписал в начале марта. Согласно документу, деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы.Программы комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей будут сформированы минкурортов Крыма и региональным отделением фонда "Защитники отечества".Важным пунктом соглашения стало взаимодействие в организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях Крыма ветеранов СВО и членов их семей, связанных с конституционной защитой их прав и интересов.Читайте также на РИА Новости Крым:Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготыСоседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяНога по цене автомобиля: в Крыму производят бионические протезы

https://crimea.ria.ru/20230801/o-chem-molchat-soldaty-posttravmaticheskiy-sindrom-i-borba-s-nim-1130476249.html

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крым, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", ветераны сво, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, фонд социального и пенсионного страхования, новости крыма