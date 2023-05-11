https://crimea.ria.ru/20230511/sosedi-po-palate-istorii-patsientov-voennogo-gospitalya-simferopolya-1128634670.html

Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя

Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя

- Жгут наложили, капельничку поставили. Обезболили. Сейчас обработаем ранку, повязочку накинем. Жить будет. Но без ножки. Протез потом сделает, - ласково... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T07:28

2023-05-11T07:28

2023-05-11T07:28

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военный госпиталь в симферополе

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- Жгут наложили, капельничку поставили. Обезболили. Сейчас обработаем ранку, повязочку накинем. Жить будет. Но без ножки. Протез потом сделает, - ласково рассказывает "док", показывая процесс оказания первой медицинской помощи солдату с оторванной стопой."Док" Михаил 17 лет работал врачом "скорой помощи" в Москве. В октябре попал под частичную мобилизацию. Оказался в Бердянске, в вертолетном полку, в поисково-спасательном отряде. Но сейчас он сам находится на больничной койке, "лапку подвернул: ночью возле окопа на куче глины поскользнулся. Наступил неудачно".Рассказывая о своей работе, "док" показывает фотографии в своем телефоне.На территорию военно-морского клинического госпиталя в Симферополе, где оказывают первичную медико-санитарную специализированную помощь раненым и больным, попасть без согласования непросто. Пропускают только сотрудников медучреждения, военных и их супругов. Или же волонтеров, которых давно знают и которым доверяют. Так здесь оказался корреспондент РИА Новости Крым.Помощь приходит с неба"Первым делом – остановка кровотечения. Это только жгутом. Этому учиться надо. В моем вертолетном полку, который формировался в Буденновске, в Ставропольском крае, учили всех. Меня-то учить не надо было. Но я учил свой медвзвод, который затем учил медроту, а те - всех остальных. Есть целый комплекс тактической медицины. В этом деле важно все довести до автоматизма", - продолжает военный доктор.Рассказывает, что в день у него бывало не больше четырех вылетов: "боевые работают впереди", а бригада медиков следом, в километрах десяти, зависают на "восьмерке", и наворачивают круги. Если пилот машины, которую сбивают, успевает сесть, медик и санитары, "19-летние мальчики, которые тащат на себе аптечку в 47 килограммов", его подбирают. Но если произошел взрыв, то делать там врачам нечего, "двухсотых собирает другая структура". Кроме спасения пилотов вертолетный полк занимается также эвакуацией совсем "тяжелых".Друзья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был" >>42-летний "Док" признается, что 17 лет работы на "скорой" приучили ко многому оставаться равнодушным, тогда никаких особых сложностей нет"."Да, жалко смотреть на пацанов. Но не надо все увиденное пропускать через душу, башка должна работать. Смог спасти - хорошо. Не смог, значит, там решают", - говорит он, указывая на небо. И, помолчав, добавляет: а я не Бог. Моя задача – четко отработать стандарты оказания медпомощи. На большее не способен".Он худощавый и бледный. На его руке браслет с надписью "спаси и сохрани". Он верит в Бога, и так делают все, кто "раз-два сходит в бой". В госпитале "Док" находится меньше недели.Инженер с пулеметом"Ранение получил и временно выбыл из строя. Прибыл с Запорожского направления", - рапортует, делая затяжку, 37-летний Шерхан из Славянска-на-Кубани.В госпитале он уже четыре дня. Ждет решения по операции на позвоночнике. Он пулеметчик. На "гражданке" был инженером промышленно-гражданского строительства."Строил порт Тамань. От мобилизации бежать не думал. Зачем это? Сейчас подлечат, поеду обратно. Буду учить молодых. Опыта у меня достаточно", - говорит он.Дома его ждут мама и дедушка, молятся за него, радуются, когда звонит."Кормят в госпитале нормально. Почти как в санатории. На ужин бывает рыба и курица, диетическое питание. Но больше люблю макароны. Вообще персонал хороший".С Запорожского направления прибыл в госпиталь и 44-летний мобилизованный Максим из Тюмени."Домой уже хочется. Дома родные ждут - жена, дети. Соскучился очень", - признается он и глаза его становятся влажными.Говорит: "позвонили, сказали собирайся, поехал. Не разбирался, что к чему. Пока Бог отводит, травма несложная, и никого из друзей не потерял. Но домой еще не скоро, сейчас подлечат и вернут в часть".Он спешно докуривает и, осторожно ступая, уходит. "Извините, на обед пора".Следом за мобилизованным спешит на обед и один из срочников. В кармане пижамы – пачка майонеза - добавить в суп."От приказа не откажусь"Форма одежды в госпитале - голубые пижамы в белую полоску. Новые комплекты как раз подвезли на тачке матросы. "Пусть молодые носят. Зачем мне та пижама", - отмахивается здоровой, левой рукой, 47-летний мобилизованный Михаил с позывным "Т-1000" из Джанкоя.Он лежит в травматологии. На нем новая футболка защитного цвета и такие же штаны. Георгиевская ленточка на груди, это "девчата приходили, приносили подарки к 9 Мая, шампунь, кофе, сахар", объясняет он.Михаил – наводчик расчета. На "гражданке" работал электрогазосварщиком. В зону СВО ушел еще прошлой весной, сначала пошел добровольцем, а через два месяца пополнил ряды Минобороны. Был и под Херсоном, и под Николаевом."В госпитале уже два дня. Предполагают, что разрыв сухожилия правого плеча, рука не работает, висит. Жду МРТ. Если подтвердится - отправят в Москву".Дома бойца с позывным "Т-1000" ждет жена, инвалид 1-й группы. Сын – уже ветеран СВО, росгвардеец."Не ехал я на заработки. Хотел идти на освобождение. Тошно отсиживаться, ожидая чего-то. Мы стояли на удержании прорыва. Да, тяжело. Два товарища на глазах в БТРе сгорели, подорвались на мине натовской с двойным зарядом, одному 45 лет, его опознали, второму 21 год - значится без вести пропавшим. Только жетон нашли. Он был совсем мальчишка. Царствие им небесное. Вот руку починю и вернусь. Пусть уже не молодой, но еще и не старый. "Заднюю" в бою не дам, от приказа не откажусь. Уничтожим нацистов. Мы победим, верь мне", - говорит он.Жилка на его напряженной шее нервно пульсирует, обвисшая рука подрагивает.Решение принимают политики"Мы стоим за Родину. Так точно", - поддерживает разговор связист Олег из Краснодарского края. И все, кто вышел из палат покурить на свежем воздухе, соглашаются с ним, поддакивают.Связист рассказывает, что он кадровый военный, из руководящего штаба, что "за ленточкой" не бывал, налаживает связь в тылу. В госпитале оказался со сложным переломом руки: выполнял боевую задачу, летел с дерева вниз головой, подставил конечность". В госпитале "подлатали", но восстанавливать руку военный будет на "гражданке".К проходной, шурша пакетами, спешат боевые товарищи с позывными "Хантер" и "Немец"."Нас эвакуируют на отдых и реабилитацию. Мы из добровольческого отряда "Барс", из разведвзвода", - объясняют они."Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО >>Улыбающийся "Хантер" с Ямала, и внешность у него уроженца тех мест. "Немец" родом из Нижегородской области. Удлиненные волосы, правильные черты уже немолодого лица, такие можно наблюдать на иллюстрациях к старорусским былинам. Или на иконах. У него загипсована правая рука, видны ожоги на груди и шее."Кость сломало, обожгло. Но жить буду, куда денусь", - устало говорит он.А его товарищ добавляет: "Мы с Кинбургской косы, это Николаевская область, Херсонское направление. Мы добровольцы, ни к кому не относимся. Со снабжением там не очень, но не голодали".Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВО >>"Эвакуировать" на реабилитацию этих бойцов будут на синем "НефАЗе" с надписью: "Военный санаторий "Крым", подниматься в салон им помогает нянечка, подбадривающе приговаривая: "Эх, там хорошо! Сама бы сама там отдыхала".По его словам, в симферопольском госпитале нагрузка на медиков большая. "Бывает затишье, а бывает, как привезут, то работают 24/7". Даже раненных "укров" "вычухивают".На КПП – вооруженная охрана, проверка документов и досмотр личных вещей. Посторонних туда не пускают. За территорией госпиталя в круглосуточном патруле ходят парни с автоматами и полным боекомплектом. А мимо них спешат горожане – в офисы, кофейни, театр.

https://crimea.ria.ru/20230331/ot-artillerii-ne-skrytsya-tri-istorii-o-chude-iz-zony-svo-1127881986.html

https://crimea.ria.ru/20230307/dobrovoltsy-poluchat-udostoverenie-veterana-boevykh-deystviy-1127387262.html

https://crimea.ria.ru/20230509/veterany-boevykh-deystviy-pozdravili-s-dnem-pobedy-boytsov-na-peredovoy-1128626441.html

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