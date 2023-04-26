https://crimea.ria.ru/20230426/portret-ego-zheny-kak-v-krymu-podderzhivayut-boytsov-svo-1128353650.html

Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВО

Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВО - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВО

РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T07:24

2023-04-26T07:24

2023-04-26T07:24

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"Если какие-то личные вопросы будете задавать, то лучше это сделать уже после фотосессии. Душевные слова тоже лучше говорить после съемки. А то девочки начинают плакать, макияж плывет, на фото красные глаза. А хочется показать, какие они красивые, и чтобы они сами понимали, какие они красивые, не грустные, чтобы мужья порадовались", - дает инструкции одна из инициаторов социального фотопроекта "Жены героев" в Крыму Анна Михайловская.Симферопольские активистки поддержали фотопроект "Жены героев", который еще в начале осени организовал в Самаре женсовет Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и лира". В рамках проекта жены российских военнослужащих фотографируются в мундирах супругов.В СВО находятся герои"Сегодня второй день фотопроекта, в первый мы обревелись. Жены наших героев рассказывали свои истории, их мамы читали стихи. Мы поддержали делаем этот проект, чтобы девочки знали, что они не одни, чтобы показать, что все общество поддерживает не только военнослужащих, но и их семьи", - продолжает Анна. И тут же вспоминает: "к нам недавно тоже приходил журналист, так он спросил: "а вы что, прям жен настоящих героев фотографируете? Тут же таких нет". А мы считаем, что каждый из наших солдат, кто сейчас находится в зоне СВО, герой".Родом Михайловская из Донбасса, там остались ее родители, в зоне спецоперации находится брат."Для Донбасса СВО длится уже девять лет. Для моей семьи это все очень близко. И для меня. Тогда как многие крымчане все еще продолжают думать, что передовая где-то далеко. Остались и те, кто не одобряет СВО. Но они не знают, с чем столкнутся. Они скучают по прошлому, но того прошлого уже нет. Там совершенно другая страна и другая идеология. Нечеловеческая", - говорит она.Симферопольские активистки заметили, что многие женщины отказываются участвовать в проекте, потому что "боятся заявить публично, что их муж находится в зоне СВО", не всегда получают понимание, боятся осуждения и агрессии в свой адрес.Эту мысль разделяют и другие инициаторы фотопроекта в Крыму - Алена Лубинец, в салоне которой проходят фотосессии, визажист Алена Оганесян, которая работает на добровольных началах и фотограф Дарья Морозова."Когда-то увидела об этом проекте в Самаре репортаж и подумала: вот было бы круто у нас это сделать! Собрались вместе и сделали", - говорит последняя.Китель не по размеру на женских плечахКитель несет в себе сакральную мысль – это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские плечи, и в то же время китель – большой и тяжелый – согревает и дает защиту. В этом убеждены авторы проекта. Кители сержантов, лейтенантов, капитанов их жены набрасывают на свои хрупкие плечи и замирают на мгновение перед объективом фотокамеры. При макияже и прическе. Позже тот, о ком она думает, кого ждет и за кого молится, получит ее портрет. А вместе с ним – внутренний огонь веры, что все будет хорошо."Надевая китель, чувствую гордость. И немножко печаль. Хочется, чтобы он был рядом каждую минутку. Или хотя бы каждый вечер. Но понимаю, что расстояние немалое и даже не всегда есть связь, чтобы написать "доброе утро" или "добрый вечер". Тяжело без него. Он там с самого начала. Когда после отпуска вернулся "за ленточку", постель не меняла недели две, потому что пахло им. Хотелось чувствовать его запах", - признается жена военнослужащего Ольга.Поучаствовать в проекте она решила втайне от мужа, "для него это будет сюрприз". Еще бы. Ведь его мундир ей очень к лицу - такому сосредоточенному и красивому."Хочется поддержать его хотя бы фотографиями. Многие люди не понимают, что происходит за сто километров от нас. Хочется, чтобы народ хотя бы чуть-чуть осознал, где находятся наши мальчики, что они защищают в первую очередь нас", - говорит она, вытирая слезы.Посылка для бойцаКаждую пятницу Ольга отправляет на фронт посылки. Признается, что не может тут "есть колбасу и фрукты", зная, что ее муж "сидит" на гречке и макаронах."В том году покупала ему первую клубнику, уже когда вторую посылку с ней отправляла, сын спрашивает: "А мы попробуем клубники?". Сыну ягоды купить забыла. Мне туда, "за ленточку", хочется все отправить", - признается она.Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьи >>Помогают и поддерживают жену военного и родственники, и небезразличные люди. Ради любимого сына Ольга старается не раскисать."Нашему сыну 14 лет. Он сказал мне: "Мама, я в армию обязательно пойду, не вздумай меня отмазывать". Когда он был маленьким, то перед сном обязательно смотрел папин дембельский альбом, сейчас он ученик кадетского класса МЧС", - делится Ольга.Нужны "денежки на танк"Муж Оксаны, еще одной участницы проекта, также находится в зоне СВО с февраля прошлого года. Она обещает не плакать, "держаться", рассказывая о своем герое. Ведь ей только что сделали макияж и впереди – фотосессия."Для меня участие в этой акции – также своеобразная поддержка мужа. Хочется потом прислать ему эти фотографии, чтобы улыбнулся", - признается она.Оксана - волонтер, вместе с другими членами общественной организации "Весточка из Крыма" она готовит для бойцов сухие супы и каши. По ее словам, сейчас в обществе "нет сплоченности и активного включения", люди "неохотно помогают военным, будто устали или расслабились"."И этой акцией нужно попытаться напомнить людям, что военные действия идут рядом с нами. И наши крымские парни, мужчины, в них участвуют. Ради них нужно объединиться. Для меня китель мужа – это символ того, что он рядом. И когда мне совсем плохо и одиноко, накидываю китель и чувствую его присутствие. И сын, ему 6 лет, когда смотрит на китель, гордится папой", - рассказывает она.В свой день рождения этот ребенок, на вопрос о том, что ему подарить, попросил "много денежек". Не на игрушки и сладости. А чтобы "купить много металла, построить танк и поехать к папе".Ряд женских лиц"Наши фотосессии должны превратиться в городскую фотовыставку. Первая планируется уже к 9 Мая. Предварительные договоренности есть. В Общественном совете Симферополя горячо приветствовали нашу инициативу, пообещали оказать всестороннюю поддержку. Очень хочется, чтобы все получилось", - делится планами Анна Михайловская.По ее словам, фотопроект "Жены героев" будет продолжаться в Крыму до тех пор, пока не закончится спецоперация.Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой >>2 сентября 2022 года при поддержке правительства Самарской области открылась уникальная фотовыставка "Жены героев". В рамках проекта жены российских военнослужащих фотографировались в мундирах супругов.На выставке представлено 50 портретов женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине.Также губернатор области передал фотоальбом с портретами жен участников спецоперации президенту Владимиру Путину.

https://crimea.ria.ru/20230331/ot-artillerii-ne-skrytsya-tri-istorii-o-chude-iz-zony-svo-1127881986.html

https://crimea.ria.ru/20230422/nuzhny-ptichki-i-teplovizory-kak-pravilno-pomogat-uchastnikam-svo-1128246330.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

сво, крым, общество, вооруженные силы россии, анна михайловская, новости крыма, авторы, волонтеры крыма