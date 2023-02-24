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Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьи

Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьи - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьи

Двенадцать лет до начала специальной военной операции. 9 мая. По центральной улице Львова к Холму Славы не едут, едва тянутся автобусы. Под хоровые проклятия,... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T12:24

2023-02-24T12:24

2023-02-24T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Двенадцать лет до начала специальной военной операции. 9 мая. По центральной улице Львова к Холму Славы не едут, едва тянутся автобусы. Под хоровые проклятия, под крики "Ганьба" ("Позор" – ред.) их раскачивают, в них плюют, швыряют камни и бутылки. Эти люди одеты в черное: у них траурный день, они не могут простить Великую Победу. И они блокируют движение автобусов. А в автобусах сидят ветераны.В 2011-ом эти кадры облетели все мировые каналы и сейчас легко "гуглятся" – бери и смотри. И не спрашивай недоумевающе: "А нас за шо?". Но в украинских "телегах" продолжают недоумевать. А на улицах украинских городов продолжают сносить памятники. И вот придумали вовсе отменить День Победы. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады 13 февраля 2023 года. Этот документ и все происходящее оценил боец СВО с позывным Чинитель, и объяснил, кого и от чего он и его товарищи спасают прямо сейчас.Как будто ничего и не было80 лет назад мальчишка по имени Петр писал домой с фронта. Он ушел воевать семнадцатилетним, и еще несколько лет после Победы погон не снимал. Потом будет большая мирная жизнь, он станет агрономом. Младший его внук запомнит деда высоким, крепким и хозяйственным. И то, как он собирал детвору и вел в магазин. Покупал конфеты, пряники, лимонад.Теперь уже взрослый, внук тоже воюет. Он артиллерист. Его позывной Чинитель. И он тоже пишет, поскольку звонить оттуда нельзя: "Кто бы мог подумать тогда, что это зло вновь поднимет голову. И что теперь мы, внуки своих героических дедов будем продолжать начатое ими дело".Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял" >>Он помнит все праздники Победы, как их отмечали дома, как ходили на парады: "Как можно взять и отменить День Победы? Величайший день. Один огромный героический подвиг миллионов людей. Взять и отменить. Как будто ничего и не было".Траурный деньАвтор инициативы, депутат Рады Оксана Савчук знает "как можно". Она убеждена: украинцы должны забыть прошлое и "избавиться от рудиментов по празднованию "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", который "используется московским режимом как главное идеологическое обоснование агрессии под лозунгами борьбы с нацизмом и фашизмом". Так она пишет в пояснительной записке к законопроекту. И еще так:Савчук хочет траура и "примирения". Она представляет в украинском парламенте националистическую партию "Свобода". Ее сопартийцы в 2017-ом шли по Институтской в Киеве "маршем национального достоинства". Вместе с "Нацкорпусом"* и "Правым сектором"**, под черно-красными флагами УПА*. Тысячи поклонников Бандеры, для каждого из которых День Победы – траур.Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии >>Хуже фашистовДед ушел на фронт в 1943-м. С 46-го служил в конвойном полку на Западной Украине - истерзанной и изрытой сетями тоннелей, бункеров и схронов. Вплоть до середины пятидесятых в этих подземных норах прятались вооруженные бандеровские террористы – те, кто в сороковых помогал немецким оккупантам наводить "новый порядок", расправляясь с "неправильным" населением. Их-то и вылавливали. И видели всякое."Зато сейчас здесь мы видим методы ведения боевых действий с той стороны. Для них нет никаких правил и кодексов чести. Очень грязные методы. Стрелять по гражданским, издеваться над пленными, минировать мирные города, использовать различную химию. Вот они, отголоски тех героизированных Украиной преступников, на кого теперь равняется наш противник".Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой >>Защищать свою историюХарьков. Горожане несут к Мемориалу Славы портреты воинов советской армии. За ними снова следуют люди в черной одежде. И вонзают в спину колонны громкое: "Врагам украинской нации – смерть! Смерть! Смерть!".Кто-то из женщин не выдерживает: "Зачем вы к нам лезете? Растоптали все, и последнее забираете! Кто же были ваши деды? Как же вас воспитывали?"Это отважно, поскольку молодчики ведут себя агрессивно. И была драка. И женщина отбивалась букетом сирени. Это было в 2019-ом и осталось в видео-хронике местного телеканала. Уже много лет украинские националисты бомбили Донбасс и со всех сторон внушали свои идеи гражданам Незалежной. Многие идеями прониклись. Другие все еще продолжают нести к мемориалам сирень. Значит, есть что спасать. И Чинитель шлет фронтовым письмом следующее:*организация, запрещенная на территории России** экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВОКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевПамятники вернутся в Одессу с приходом российской армии

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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