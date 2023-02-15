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Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО
Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО
Боль и смерть, тяжкий труд, километры дорог и бесконечные окопы. И, кажется, не место и не время петь. Но это кажется отсюда. А там поют. О чем и зачем, как эта РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T08:23
2023-02-15T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Боль и смерть, тяжкий труд, километры дорог и бесконечные окопы. И, кажется, не место и не время петь. Но это кажется отсюда. А там поют. О чем и зачем, как эта военная лирика проникает в сердца тех, кто никогда не слышал выстрелов, и может ли она вновь зазвучать у пятнадцатилетних, под гитару во дворах простых многоэтажек за сотни километров от фронта. Об этом – материал РИА Новости Крым.Для детей и для солдатВпервые он приехал в зону спецоперации в конце февраля. Это была херсонская Чернобаевка. Аэропорт. Как раз тогда там было очень громко. Но все это он уже видел и слышал. 40 лет назад. На северо-востоке Афганистана. Вспоминает: "В приграничном Ишкашиме не рассыпаться внутри помогала песня. У меня был маленький плеер, все время в нем играла какая-то кассета. И мы с пацанами подбирали аккорды, записывали в блокноты, и пели, и сами сочиняли".Теперь он снова надевает "афганку" и снова поет. Владимир Никитенко солист группы "Обелиск". Крымский коллектив с 25-летней историей уже год выступает на фронтах СВО: "Это было, по-моему, 24 число. Возвращаюсь из Питера, с фестиваля афганской песни, и вижу – едут танки. И все. Было уже не удержать. И мы поехали".15 февраля они будут петь в родном Красноперекопске на концерте в честь 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана – это для детей, чтобы знали и помнили. А два дня назад вернулись из Энергодара, где пели для наших военных – чтобы поддержать.Идут из Украины караваны..."Сейчас ребята наши афганские песни переделали на свой лад, – продолжает Владимир. – "Помните: "Идут из Пакистана караваны…" . И вот уже: "Идут из Украины караваны…" Наверное, так и должно быть. Поскольку и тогда, и сейчас мы поем об одном и том же".Меняются только декорации. В чужих – диких и горных – звучали разные песни: о войне, любви, доме. И даже "Ласковый май". В наших – степных малороссийских – все то же.Он контрактник и с самого начала выполняет боевые задачи в зоне СВО. Если есть судьба, то свою Чинитель написал сам, еще юношей, задолго до того, как Украина "сошла с ума":"За спины сбросив автомат,бежим вперед, и прямо в ад,дорога нас ведет с тобой,мы служим Родине одной".Он и сам не понимает, откуда тогда взялись эти строчки и признается: "Только на войне я это прочувствовал, хоть никогда не думал, что окажусь на войне".Теплые носочкиВетеран Никитенко и боец Чинитель не знакомы. Но оба они сходятся в следующем: военную песню рождает событие. Это может быть страшное, когда рвется сердце – потеря друга. А может быть так: "Приехали в очередной раз посылки из дома. Я нашел свою, а там носки. И нахлынуло". Так Чинитель написал стихи о маме, о связанных ею детских теплых носочках, о ее спасительной любви.Все это настоящее. Именно поэтому военная лирика проникает в мирную жизнь и в ней остается. Так считает музыкальный критик, журналист Сергей Соседов."Песни должны быть на острие времени, о том, что волнует людей сейчас. А все эти "ты ушел – ты козел" – там нет никакой темы. И сама тема любви уже давно проституирована попсой. А здесь – гамма подлинных эмоций! Достаточно вспомнить нашу классику военной песни: "Темная ночь", "Землянка". Десятки гениальных песен, которые мы любим и поем. Листов, Ошанин, Долматовский – все они прошли войну и понимали, о чем пишут, о чем поют. И мы получили удивительно сильные вещи", – говорит эксперт.И продолжает: "Мы можем получить и сейчас такие песни – мощные и потрясающие, которые будут звучать во дворах и во время семейных застолий. Главное, чтобы они писались. Путь их пишут солдаты в короткие минуты отдыха, пусть пишут профессиональные композиторы. Пусть они распространяются в интернете, звучат по телевизору. Проходное уйдет. Настоящее останется".Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВОНужны ли фронту песни и танцы — мнение артистовПозывной "Струна": певица Юта написала песню о командире морпехов РФ
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, культура, сво, афганистан, мнения, история
Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО

Как рождается и живет военная песня на фронтах и вне фронтов

08:23 15.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПризывники с гитарой перед отправкой на службу
Призывники с гитарой перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Боль и смерть, тяжкий труд, километры дорог и бесконечные окопы. И, кажется, не место и не время петь. Но это кажется отсюда. А там поют. О чем и зачем, как эта военная лирика проникает в сердца тех, кто никогда не слышал выстрелов, и может ли она вновь зазвучать у пятнадцатилетних, под гитару во дворах простых многоэтажек за сотни километров от фронта. Об этом – материал РИА Новости Крым.

Для детей и для солдат

Впервые он приехал в зону спецоперации в конце февраля. Это была херсонская Чернобаевка. Аэропорт. Как раз тогда там было очень громко. Но все это он уже видел и слышал. 40 лет назад. На северо-востоке Афганистана. Вспоминает: "В приграничном Ишкашиме не рассыпаться внутри помогала песня. У меня был маленький плеер, все время в нем играла какая-то кассета. И мы с пацанами подбирали аккорды, записывали в блокноты, и пели, и сами сочиняли".
Теперь он снова надевает "афганку" и снова поет. Владимир Никитенко солист группы "Обелиск". Крымский коллектив с 25-летней историей уже год выступает на фронтах СВО: "Это было, по-моему, 24 число. Возвращаюсь из Питера, с фестиваля афганской песни, и вижу – едут танки. И все. Было уже не удержать. И мы поехали".
15 февраля они будут петь в родном Красноперекопске на концерте в честь 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана – это для детей, чтобы знали и помнили. А два дня назад вернулись из Энергодара, где пели для наших военных – чтобы поддержать.
"Сначала мы исполняли афганские песни. Но это тяжелая тематика, а там и так тяжело. И мы перешли на гражданские, чтобы было веселее. Один боец с позывным Принтер сказал: "Пацаны, вы делаете бешеное дело. Это поднимает боевой дух, и сразу хочется рвать за свой дом, за свою семью и за свою Родину ". Вот зачем поют на фронте.

Идут из Украины караваны...

"Сейчас ребята наши афганские песни переделали на свой лад, – продолжает Владимир. – "Помните: "Идут из Пакистана караваны…" . И вот уже: "Идут из Украины караваны…" Наверное, так и должно быть. Поскольку и тогда, и сейчас мы поем об одном и том же".
Меняются только декорации. В чужих – диких и горных – звучали разные песни: о войне, любви, доме. И даже "Ласковый май". В наших – степных малороссийских – все то же.
"Советские фронтовые, афганские, песни чеченской кампании и популярные. Разное поем. Но в основном даже не о войне. Потому что под гитару хочется отвлечься от этого всего, снова оказаться в детстве, во дворе или где-нибудь с друзьями в походе – что-то такое можно представить за это короткое время отдыха с гитарой", – так говорит крымский артиллерист с позывным Чинитель.
Он контрактник и с самого начала выполняет боевые задачи в зоне СВО. Если есть судьба, то свою Чинитель написал сам, еще юношей, задолго до того, как Украина "сошла с ума":
"За спины сбросив автомат,
бежим вперед, и прямо в ад,
дорога нас ведет с тобой,
мы служим Родине одной".
Он и сам не понимает, откуда тогда взялись эти строчки и признается: "Только на войне я это прочувствовал, хоть никогда не думал, что окажусь на войне".

Теплые носочки

Ветеран Никитенко и боец Чинитель не знакомы. Но оба они сходятся в следующем: военную песню рождает событие. Это может быть страшное, когда рвется сердце – потеря друга. А может быть так: "Приехали в очередной раз посылки из дома. Я нашел свою, а там носки. И нахлынуло". Так Чинитель написал стихи о маме, о связанных ею детских теплых носочках, о ее спасительной любви.
Все это настоящее. Именно поэтому военная лирика проникает в мирную жизнь и в ней остается. Так считает музыкальный критик, журналист Сергей Соседов.
"Песни должны быть на острие времени, о том, что волнует людей сейчас. А все эти "ты ушел – ты козел" – там нет никакой темы. И сама тема любви уже давно проституирована попсой. А здесь – гамма подлинных эмоций! Достаточно вспомнить нашу классику военной песни: "Темная ночь", "Землянка". Десятки гениальных песен, которые мы любим и поем. Листов, Ошанин, Долматовский – все они прошли войну и понимали, о чем пишут, о чем поют. И мы получили удивительно сильные вещи", – говорит эксперт.
И продолжает: "Мы можем получить и сейчас такие песни – мощные и потрясающие, которые будут звучать во дворах и во время семейных застолий. Главное, чтобы они писались. Путь их пишут солдаты в короткие минуты отдыха, пусть пишут профессиональные композиторы. Пусть они распространяются в интернете, звучат по телевизору. Проходное уйдет. Настоящее останется".
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