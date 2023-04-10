https://crimea.ria.ru/20230410/druzya-pogibshego-geroya-shvedovicha-ne-privyknu-govorit-pro-kirilla-byl-1128100601.html

Друзья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"

Друзья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был" - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Друзья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"

РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T20:27

2023-04-10T20:27

2023-04-10T20:31

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Эпиграф:…А когда он упал —некрасиво, неправильно,в атакующем крике вывернув рот,то на всей землене хватило мрамора,чтобы вырубить парняв полный рост!Роберт Рождественский"На Земле, безжалостно маленькой…"Он улыбается на всех своих фото – широко и радостно. Только таким его помнят все, кто знал и любил. Рубаха-парень, который любил пошашлычить с друзьями и выпить на праздник в хорошей компании. Заводила и хулиган, любимый девчонками, потому что с ним весело и можно ничего не бояться. Умный троечник, которого любили учителя и одноклассники. В общем, самый обычный парень. Но это только на первый взгляд.За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" Героев >>В кого тут стрелять, мама?"Замечательным он был человеком, добрым, радостным. Всем старался помочь. Девчонок защищал. Донором был, больше 30 раз кровь сдал, тридцать спасенных жизней", - вспоминает Ольга Викторовна Шведович – мама.Конечно, для каждой матери ее сын – самый лучший. Любая хочет, чтобы его знали, помнили и уважали. Но ни одна из них не хотела бы вместо сына получить кусок мемориального гранита на стене его школы. Невысокая хрупкая женщина держится изо всех сил. Плакать нельзя. Только самые внимательные заметят, как она судорожно комкает в ладони белый платочек, как резко вздыхает, сглатывая вдруг возникший в горле ком, как отводит в сторону глаза, чтобы не показать слез. Только бы выдержать."Он очень меня берег, он скрывал от меня, что он на войне. Все время говорил: да я вот здесь, рядышком, на усилении границы. Я еще ни разу не стрелял, говорит, куда стрелять, мама? Здесь же везде наши. И до последней секунды его жизни я даже не подозревала, что он там".Кирилл с детства хотел быть военным, вспоминает мать. "У него каждый камень был гранатой, каждая палка – автомат". Закончил школу, потом автотранспортный техникум. Срочную служил на флоте, сапером в береговой обороне. Любил жизнь, любил своих друзей, был душой компании, человеком, которому можно поплакаться в жилетку. Был.7 мая 2022 года он ушел добровольцем на передовую. Не имея боевого опыта, за несколько месяцев сумел стать настоящим артиллеристом, командиром расчета РСЗО. Собирался в отпуск, хотел сделать предложение своей девушке, планировал завести семью, детей. Но не успел.15 октября 2022 года "Град", которым командовал Кирилл, отработал по цели и не успел покинуть место атаки – прилетела "ответка". Погибло два человека, младший сержант Шведович – позывной "Швед" – и совсем молоденький солдатик.А самое больное для матери, что он у нее единственный и не успел оставить ей внуков.… а в ответ тишина"В мирной жизни мы с ним общались постольку-поскольку, привет-привет, парой слов перекинулись. А сблизились, когда уже я поехал туда, увидел все это", - рассказывает друг и шеф-редактор РИА Новости Крым Сергей Георгиев.Они стали ежедневно переписываться. Это была вечерне-утренняя перекличка: как ты? Жив-здоров? – Да. – И в мыслях радостное: слава Богу. Или долгое тревожное ожидание, когда нет ответа."Обменивались шутками, какими-то смешными мемами, видеороликами. Он звонил только по ночам, когда была связь, и если звонил, то это было не просто так. У молодых бойцов сдавали нервы, и он просил, ты можешь с ним поговорить? Я просто разговаривал, час, сорок минут, сколько надо"."От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВО >>Швед никогда не жаловался, никогда ничего не просил. Всегда отшучивался веселым матерком, мол, все фигня, ты-то как? Получил контузию – шутка, пришлось тяжело – шутка. Что тебе прислать? – Ничего, все есть.Сергей вспоминает: только через несколько месяцев удалось добиться от Шведа списка, что передать: рации, теплые вещи, средства защиты и так далее. Собрали, но посылка уже не застала его в живых…"Он для нас был героем с самого первого дня"Его знали все. Он входил в помещение и занимал собой все пространство. "Дух Шведонии", - говаривали друзья. Потому что он пытался со всеми перезнакомиться, всех объединить, обнять, подружиться."Я отговаривала его, - вспоминает тот день Анна Выборова. - Ему утром надо было ехать, мы его отговаривали. Хотели его где-то в подвале, в погребе спрятать, просили – не едь, и все. Но он сказал, если я не поеду, то кто? Если все так скажут, что будет? – Я ему ответила, что тогда будет не очень хорошо всем нам, мягко говоря. И он собрался и поехал…"Они дружили 15 лет. "Он мне был как брат, я ему была как сестра, - Аня вытирает слезы. – так непривычно говорить о нем: "был" …Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня >>Он был патологически добрым, продолжает Аня. Ему можно было позвонить ночью, пожаловаться, поплакать в жилетку. Он все понимал. Даже с передовой часто звонил и спрашивал, как дела, здоровье, семья, работа. С ним было не скучно, вспоминают люди в форме, чьи фамилии нельзя называть, - боевые друзья Кирилла Шведовича.Мы будем помнить его живым10 апреля в родной школе Кирилла Шведовича в Симферополе открыли ему мемориальную доску. Теперь он серьезно и даже немного сурово смотрит на всех с фотографии, высеченной в камне: таким его будут помнить школьники, нынешние и будущие. Для них он станет героем, живым, но все же чуточку хрестоматийным.И только в памяти любимых людей он навсегда останется искренним и добрым, без глянца и пафоса, по-настоящему родным человеком, который смог стать таким не только для них, но и для всей нашей большой страны.

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2023

Ирина Камышева

Ирина Камышева

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

сво, общество, крым, подвиги героев, авторы