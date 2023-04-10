Друзья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"
В Симферополе открыли мемориальную доску Кириллу Шведовичу: друзья рассказали о герое СВО
20:27 10.04.2023 (обновлено: 20:31 10.04.2023)
Кирилл Шведович
Эпиграф:
…А когда он упал —
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!
Роберт Рождественский
"На Земле, безжалостно маленькой…"
Он улыбается на всех своих фото – широко и радостно. Только таким его помнят все, кто знал и любил. Рубаха-парень, который любил пошашлычить с друзьями и выпить на праздник в хорошей компании. Заводила и хулиган, любимый девчонками, потому что с ним весело и можно ничего не бояться. Умный троечник, которого любили учителя и одноклассники. В общем, самый обычный парень. Но это только на первый взгляд.
В кого тут стрелять, мама?
"Замечательным он был человеком, добрым, радостным. Всем старался помочь. Девчонок защищал. Донором был, больше 30 раз кровь сдал, тридцать спасенных жизней", - вспоминает Ольга Викторовна Шведович – мама.
Конечно, для каждой матери ее сын – самый лучший. Любая хочет, чтобы его знали, помнили и уважали. Но ни одна из них не хотела бы вместо сына получить кусок мемориального гранита на стене его школы. Невысокая хрупкая женщина держится изо всех сил. Плакать нельзя. Только самые внимательные заметят, как она судорожно комкает в ладони белый платочек, как резко вздыхает, сглатывая вдруг возникший в горле ком, как отводит в сторону глаза, чтобы не показать слез. Только бы выдержать.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМама Кирилла Шведовича (в центре) на церемонии открытия памятной доски в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мама Кирилла Шведовича (в центре) на церемонии открытия памятной доски в школе №39 Симферополя
"Он очень меня берег, он скрывал от меня, что он на войне. Все время говорил: да я вот здесь, рядышком, на усилении границы. Я еще ни разу не стрелял, говорит, куда стрелять, мама? Здесь же везде наши. И до последней секунды его жизни я даже не подозревала, что он там".
Кирилл с детства хотел быть военным, вспоминает мать. "У него каждый камень был гранатой, каждая палка – автомат". Закончил школу, потом автотранспортный техникум. Срочную служил на флоте, сапером в береговой обороне. Любил жизнь, любил своих друзей, был душой компании, человеком, которому можно поплакаться в жилетку. Был.
7 мая 2022 года он ушел добровольцем на передовую. Не имея боевого опыта, за несколько месяцев сумел стать настоящим артиллеристом, командиром расчета РСЗО. Собирался в отпуск, хотел сделать предложение своей девушке, планировал завести семью, детей. Но не успел.
Кирилл Шведович
Кирилл Шведович
15 октября 2022 года "Град", которым командовал Кирилл, отработал по цели и не успел покинуть место атаки – прилетела "ответка". Погибло два человека, младший сержант Шведович – позывной "Швед" – и совсем молоденький солдатик.
А самое больное для матери, что он у нее единственный и не успел оставить ей внуков.
… а в ответ тишина
"В мирной жизни мы с ним общались постольку-поскольку, привет-привет, парой слов перекинулись. А сблизились, когда уже я поехал туда, увидел все это", - рассказывает друг и шеф-редактор РИА Новости Крым Сергей Георгиев.
Они стали ежедневно переписываться. Это была вечерне-утренняя перекличка: как ты? Жив-здоров? – Да. – И в мыслях радостное: слава Богу. Или долгое тревожное ожидание, когда нет ответа.
"Обменивались шутками, какими-то смешными мемами, видеороликами. Он звонил только по ночам, когда была связь, и если звонил, то это было не просто так. У молодых бойцов сдавали нервы, и он просил, ты можешь с ним поговорить? Я просто разговаривал, час, сорок минут, сколько надо".
Швед никогда не жаловался, никогда ничего не просил. Всегда отшучивался веселым матерком, мол, все фигня, ты-то как? Получил контузию – шутка, пришлось тяжело – шутка. Что тебе прислать? – Ничего, все есть.
Сергей вспоминает: только через несколько месяцев удалось добиться от Шведа списка, что передать: рации, теплые вещи, средства защиты и так далее. Собрали, но посылка уже не застала его в живых…
"Последнее мое сообщение ему – дорогой мой братец, как ты? Как обстановка? А он уже ушел на боевое дежурство и не ответил".
Кирилл Шведович
Кирилл Шведович
"Он для нас был героем с самого первого дня"
Его знали все. Он входил в помещение и занимал собой все пространство. "Дух Шведонии", - говаривали друзья. Потому что он пытался со всеми перезнакомиться, всех объединить, обнять, подружиться.
"Я отговаривала его, - вспоминает тот день Анна Выборова. - Ему утром надо было ехать, мы его отговаривали. Хотели его где-то в подвале, в погребе спрятать, просили – не едь, и все. Но он сказал, если я не поеду, то кто? Если все так скажут, что будет? – Я ему ответила, что тогда будет не очень хорошо всем нам, мягко говоря. И он собрался и поехал…"
Они дружили 15 лет. "Он мне был как брат, я ему была как сестра, - Аня вытирает слезы. – так непривычно говорить о нем: "был" …
Он был патологически добрым, продолжает Аня. Ему можно было позвонить ночью, пожаловаться, поплакать в жилетку. Он все понимал. Даже с передовой часто звонил и спрашивал, как дела, здоровье, семья, работа. С ним было не скучно, вспоминают люди в форме, чьи фамилии нельзя называть, - боевые друзья Кирилла Шведовича.
"У нас там нет ни радио, ни телевизора, а он такой веселый, с ним на любую тему можно было поговорить, - говорит Вячеслав, позывной "Учитель". – Мы познакомились, когда я подписал контракт и приехал на место службы. Он меня наставлял, скажем так. Делился опытом службы, как более опытный. Говорил, когда ты на боевом задании, нет времени делать шаг вправо-влево, нужно все делать быстро, четко. Потому что если где-то на секунду задержались, то из-за этого могут погибнуть люди".
Кирилл Шведович
Кирилл Шведович
Мы будем помнить его живым
10 апреля в родной школе Кирилла Шведовича в Симферополе открыли ему мемориальную доску. Теперь он серьезно и даже немного сурово смотрит на всех с фотографии, высеченной в камне: таким его будут помнить школьники, нынешние и будущие. Для них он станет героем, живым, но все же чуточку хрестоматийным.
И только в памяти любимых людей он навсегда останется искренним и добрым, без глянца и пафоса, по-настоящему родным человеком, который смог стать таким не только для них, но и для всей нашей большой страны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
1 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
2 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
3 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
4 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
5 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
6 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
7 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев