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В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО
В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО - РИА Новости Крым, 10.04.2023
В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО
В Симферополе открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T18:10
2023-04-10T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился.Мать Кирилла до самого дня его смерти не знала, что он находится на передовой. Думала, что где-то на границе с Крымом, "на усилении". "Он меня очень берег и ничего не рассказывал", - поделилась Ольга Викторовна с корреспондентом РИА Новости Крым.Цветы к мемориалу возложили люди в форме – сослуживцы Кирилла, которые сейчас находятся в отпуске. "Он был героический человек, икона доблести и отваги", - вспоминает Вячеслав (позывной Учитель).Учителя, школьники, волонтеры, сослуживцы, почетные гости и представители Херсонской области, а также родственники и друзья погибшего солдата почтили его память минутой молчания.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамГрозила опасность: из плена возвращены 106 российских военныхВ Евпатории увековечили память троих героев спецоперации
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
В школе Симферополя открыли мемориальную доску в честь героя в СВО Кирилла Шведовича
В школе Симферополя открыли мемориальную доску в честь героя в СВО Кирилла Шведовича
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крым, новости крыма, сво, подвиги героев, общество, симферополь, утраты, видео, видео
В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился.
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В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

В школе Симферополя открыли мемориальную доску в честь героя в СВО Кирилла Шведовича

18:10 10.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился.
Мать Кирилла до самого дня его смерти не знала, что он находится на передовой. Думала, что где-то на границе с Крымом, "на усилении". "Он меня очень берег и ничего не рассказывал", - поделилась Ольга Викторовна с корреспондентом РИА Новости Крым.
"Замечательным он был человеком, добрым, радостным. Всем старался помочь. Всегда по первому зову прибегал на помощь, девчонок защищал. Он был донором, более 30 раз сдал кровь, это тридцать спасенных жизней. Хотел уйти в отпуск и расписаться с девушкой, но, к сожалению, не успел", - рассказала она.
Цветы к мемориалу возложили люди в форме – сослуживцы Кирилла, которые сейчас находятся в отпуске. "Он был героический человек, икона доблести и отваги", - вспоминает Вячеслав (позывной Учитель).
Учителя, школьники, волонтеры, сослуживцы, почетные гости и представители Херсонской области, а также родственники и друзья погибшего солдата почтили его память минутой молчания.
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