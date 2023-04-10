https://crimea.ria.ru/20230410/v-simferopole-otkryli-memorialnuyu-dosku-pogibshemu-geroyu-svo-1128098521.html

В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО - РИА Новости Крым, 10.04.2023

В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

В Симферополе открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T18:10

2023-04-10T18:10

2023-04-10T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился.Мать Кирилла до самого дня его смерти не знала, что он находится на передовой. Думала, что где-то на границе с Крымом, "на усилении". "Он меня очень берег и ничего не рассказывал", - поделилась Ольга Викторовна с корреспондентом РИА Новости Крым.Цветы к мемориалу возложили люди в форме – сослуживцы Кирилла, которые сейчас находятся в отпуске. "Он был героический человек, икона доблести и отваги", - вспоминает Вячеслав (позывной Учитель).Учителя, школьники, волонтеры, сослуживцы, почетные гости и представители Херсонской области, а также родственники и друзья погибшего солдата почтили его память минутой молчания.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамГрозила опасность: из плена возвращены 106 российских военныхВ Евпатории увековечили память троих героев спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В школе Симферополя открыли мемориальную доску в честь героя в СВО Кирилла Шведовича В школе Симферополя открыли мемориальную доску в честь героя в СВО Кирилла Шведовича 2023-04-10T18:10 true PT2M00S

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