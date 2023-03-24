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На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам - РИА Новости Крым, 24.03.2023
На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
В Севастополе на причале открыли памятную доску в честь погибших в зоне СВО моряков из экипажей двух кораблей Черноморского флота. Об этом сообщили в отделе... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T16:38
2023-03-24T16:38
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
подвиги героев
сво
армия и флот
новости крыма
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на причале открыли памятную доску в честь погибших в зоне СВО моряков из экипажей двух кораблей Черноморского флота. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Доску открыли под барабанную дробь роты почетного караула ЧФ. На мемориале – двенадцать имен.На церемонии присутствовали родственники погибших бойцов, командование Крымской военно-морской базы, военнослужащие соединения десантных кораблей, ветераны ВМФ, а также духовенство и юнармейцы.Мероприятие завершил торжественный марш знаменного взвода и личного состава бригады десантных кораблей Черноморского флота.На днях в Севастополе установили памятную доску погибшему в зоне СВО на Мариупольском направлении десантнику с БДК "Новочеркасск". Его имя также значится на мемориале.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества В Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперации В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО
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РИА Новости Крым
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), подвиги героев, сво, армия и флот, новости крыма, крым
На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам

В Севастополе на причале открыли памятную доску погибшим в СВО морякам двух кораблей

16:38 24.03.2023
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФНа причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на причале открыли памятную доску в честь погибших в зоне СВО моряков из экипажей двух кораблей Черноморского флота. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"На причале Минная стенка открыли памятную доску морякам больших десантных кораблей "Саратов" и "Новочеркасск", которые погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении", – сообщили в ведомстве.
Доску открыли под барабанную дробь роты почетного караула ЧФ. На мемориале – двенадцать имен.
На церемонии присутствовали родственники погибших бойцов, командование Крымской военно-морской базы, военнослужащие соединения десантных кораблей, ветераны ВМФ, а также духовенство и юнармейцы.
Мероприятие завершил торжественный марш знаменного взвода и личного состава бригады десантных кораблей Черноморского флота.
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФНа причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
На днях в Севастополе установили памятную доску погибшему в зоне СВО на Мариупольском направлении десантнику с БДК "Новочеркасск". Его имя также значится на мемориале.
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