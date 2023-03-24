https://crimea.ria.ru/20230324/na-prichale-v-sevastopole-poyavilas-pamyatnaya-doska-pogibshim-v-svo-moryakam-1127753975.html

На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам

На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам - РИА Новости Крым, 24.03.2023

На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам

В Севастополе на причале открыли памятную доску в честь погибших в зоне СВО моряков из экипажей двух кораблей Черноморского флота. Об этом сообщили в отделе... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T16:38

2023-03-24T16:38

2023-03-24T16:38

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

подвиги героев

сво

армия и флот

новости крыма

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на причале открыли памятную доску в честь погибших в зоне СВО моряков из экипажей двух кораблей Черноморского флота. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Доску открыли под барабанную дробь роты почетного караула ЧФ. На мемориале – двенадцать имен.На церемонии присутствовали родственники погибших бойцов, командование Крымской военно-морской базы, военнослужащие соединения десантных кораблей, ветераны ВМФ, а также духовенство и юнармейцы.Мероприятие завершил торжественный марш знаменного взвода и личного состава бригады десантных кораблей Черноморского флота.На днях в Севастополе установили памятную доску погибшему в зоне СВО на Мариупольском направлении десантнику с БДК "Новочеркасск". Его имя также значится на мемориале.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества В Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперации В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), подвиги героев, сво, армия и флот, новости крыма, крым