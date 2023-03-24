https://crimea.ria.ru/20230324/sbivshikh-drony-v-krymu-devushek--voennosluzhaschikh-nagradili-ordenami-muzhestva-1127749740.html
Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества
Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Об этом РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T13:45
2023-03-24T13:45
2023-03-24T13:48
севастополь
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
сергей шойгу
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Об этом сообщили в Минобороны.Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.Три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту рано утром в среду, 22 марта. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что атаку двух вражеских беспилотников отразили женщины-военнослужащие ЧФ, находившиеся на боевом дежурстве. Глава оборонного ведомства отметил, что их представят к наградам и дадут денежные премии. В телевизионном сюжете на канале "Россия 24" Целуйко рассказала, как обнаружила объект над водой, он шел гораздо быстрее, чем катер, у входа в бухту и оставлял за собой белый след. Фалеева рассказала, что аппаратура неприятельский объект не увидела. Военнослужащие уничтожили два БПЛА из трех меткими выстрелами.Обе женщины отметили, что не считают себя героями, а о решении командования Минобороны узнали из СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь
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севастополь, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, сергей шойгу, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, министерство обороны рф
Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества
Шойгу наградил женщин-военнослужащих из Севастополя за уничтожение вражеских дронов
13:45 24.03.2023 (обновлено: 13:48 24.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Об этом сообщили в Минобороны.
Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.
"Хотел бы от души вас поздравить с этими наградами и поблагодарить за службу. Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику. Так что я вас поздравляю и очень надеюсь, что вы и дальше будете также верой и правдой служить нашей стране, нашему делу, ну и конечно, Военно-морскому флоту", – сказал Шойгу.
Три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту
рано утром в среду, 22 марта.
Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что атаку двух вражеских беспилотников отразили женщины-военнослужащие ЧФ
, находившиеся на боевом дежурстве. Глава оборонного ведомства отметил, что их представят к наградам и дадут денежные премии.
В телевизионном сюжете на канале "Россия 24" Целуйко рассказала, как обнаружила объект над водой, он шел гораздо быстрее, чем катер, у входа в бухту и оставлял за собой белый след. Фалеева рассказала, что аппаратура неприятельский объект не увидела. Военнослужащие уничтожили два БПЛА из трех меткими выстрелами.
Обе женщины отметили, что не считают себя героями, а о решении командования Минобороны узнали из СМИ.
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