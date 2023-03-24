https://crimea.ria.ru/20230324/sbivshikh-drony-v-krymu-devushek--voennosluzhaschikh-nagradili-ordenami-muzhestva-1127749740.html

Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества

Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Об этом РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T13:45

2023-03-24T13:45

2023-03-24T13:48

севастополь

беспилотник (дрон)

безопасность республики крым и севастополя

сергей шойгу

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Об этом сообщили в Минобороны.Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.Три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту рано утром в среду, 22 марта. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что атаку двух вражеских беспилотников отразили женщины-военнослужащие ЧФ, находившиеся на боевом дежурстве. Глава оборонного ведомства отметил, что их представят к наградам и дадут денежные премии. В телевизионном сюжете на канале "Россия 24" Целуйко рассказала, как обнаружила объект над водой, он шел гораздо быстрее, чем катер, у входа в бухту и оставлял за собой белый след. Фалеева рассказала, что аппаратура неприятельский объект не увидела. Военнослужащие уничтожили два БПЛА из трех меткими выстрелами.Обе женщины отметили, что не считают себя героями, а о решении командования Минобороны узнали из СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь

севастополь

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севастополь, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, сергей шойгу, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, министерство обороны рф