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В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики

В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики

Громкие звуки, которые жители Севастополя слышат в пятницу днем, связаны с плановыми учениями сил ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T11:48

2023-03-24T11:48

2023-03-24T11:48

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безопасность республики крым и севастополя

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михаил развожаев

елена демидова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители Севастополя слышат в пятницу днем, связаны с плановыми учениями сил ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.О плановых учениях предупредила и глава администрации Евпатории Елена Демидова. Они стартовали накануне и сегодня работа продолжается."Уважаемые евпаторийцы! Сегодня в городе будут продолжаться плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки. Просьба сохранять спокойствие", - проинформировала она в своих соцсетях.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Евпатории – власти назвали причинуГромкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городеМассированная атака беспилотников на Крым отбита – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, евпатория, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, елена демидова, общество, армия и флот