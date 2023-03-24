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В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики
В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики
Громкие звуки, которые жители Севастополя слышат в пятницу днем, связаны с плановыми учениями сил ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T11:48
2023-03-24T11:48
севастополь
евпатория
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
михаил развожаев
елена демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители Севастополя слышат в пятницу днем, связаны с плановыми учениями сил ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.О плановых учениях предупредила и глава администрации Евпатории Елена Демидова. Они стартовали накануне и сегодня работа продолжается."Уважаемые евпаторийцы! Сегодня в городе будут продолжаться плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки. Просьба сохранять спокойствие", - проинформировала она в своих соцсетях.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Евпатории – власти назвали причинуГромкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городеМассированная атака беспилотников на Крым отбита – Минобороны
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, евпатория, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, елена демидова, общество, армия и флот
В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики

Власти Евпатории и Севастополя объяснили громкие звуки плановыми учениями ПВО и силовиков

11:48 24.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители Севастополя слышат в пятницу днем, связаны с плановыми учениями сил ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сейчас в районе Северного мола силы противовоздушной обороны проводят тренировки. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
О плановых учениях предупредила и глава администрации Евпатории Елена Демидова. Они стартовали накануне и сегодня работа продолжается.
"Уважаемые евпаторийцы! Сегодня в городе будут продолжаться плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки. Просьба сохранять спокойствие", - проинформировала она в своих соцсетях.
В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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СевастопольЕвпаторияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевЕлена ДемидоваОбществоАрмия и флот
 
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