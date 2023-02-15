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Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе
Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе
Звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в среду днем, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T11:19
2023-02-15T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в среду днем, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.По информации антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: губернатор назвал причинуСбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на СевастопольВ Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, армия и флот, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе

Губернатор Развожаев: звуки стрельбы в Севастополе – тренировка средств ПВО

11:19 15.02.2023 (обновлено: 11:24 15.02.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в среду днем, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"У военных сегодня тренировка средств ПВО. Также идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал он в своем Telegram-канале.
После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
По информации антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.
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