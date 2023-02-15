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Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе

Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе

Звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в среду днем, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T11:19

2023-02-15T11:19

2023-02-15T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в среду днем, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.По информации антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: губернатор назвал причинуСбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на СевастопольВ Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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