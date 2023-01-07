В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник
В Рождественскую ночь над Севастополем сбили украинский беспилотник
09:19 07.01.2023 (обновлено: 09:24 07.01.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро на Графской пристани
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В небе над Севастополем в Рождественскую ночь был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом", — написал губернатор в своем Telegram-канале в половину четвертого утра.
Он отметил, что попытки Украины атаковать Город-Герой не остановил даже святой праздник — Рождество.
В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.
После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.