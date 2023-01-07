https://crimea.ria.ru/20230107/v-sevastopole-v-rozhdestvenskuyu-noch-sbit-bespilotnik-1126278958.html

В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник

В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 07.01.2023

В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник

В небе над Севастополем в Рождественскую ночь был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T09:19

2023-01-07T09:19

2023-01-07T09:24

севастополь

всу (вооруженные силы украины)

михаил развожаев

сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В небе над Севастополем в Рождественскую ночь был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что попытки Украины атаковать Город-Герой не остановил даже святой праздник — Рождество.В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.

севастополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев, сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, крым