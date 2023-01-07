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В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник
В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 07.01.2023
В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник
В небе над Севастополем в Рождественскую ночь был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T09:19
2023-01-07T09:24
севастополь
всу (вооруженные силы украины)
михаил развожаев
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В небе над Севастополем в Рождественскую ночь был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что попытки Украины атаковать Город-Герой не остановил даже святой праздник — Рождество.В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.
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РИА Новости Крым
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севастополь, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев, сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, крым
В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник

В Рождественскую ночь над Севастополем сбили украинский беспилотник

09:19 07.01.2023 (обновлено: 09:24 07.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро на Графской пристани
Утро на Графской пристани - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В небе над Севастополем в Рождественскую ночь был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом", — написал губернатор в своем Telegram-канале в половину четвертого утра.
Он отметил, что попытки Украины атаковать Город-Герой не остановил даже святой праздник — Рождество.
В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.
После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.
 
СевастопольВСУ (Вооруженные силы Украины)Михаил РазвожаевСВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФКрым
 
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