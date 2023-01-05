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Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T18:11
2023-01-05T18:25
владимир путин (политик)
сво
армия и флот
сергей шойгу
украина
министерство обороны рф
рождество христово
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, это могло бы дать возможность православным посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и ЭрдоганаМедведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подаркомПутин назвал причины и задачи СВО на Украине
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), сво, армия и флот, сергей шойгу, украина, министерство обороны рф, рождество христово
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество

Путин поручил ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня

18:11 05.01.2023 (обновлено: 18:25 05.01.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова", - говорится также в сообщении.

Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, это могло бы дать возможность православным посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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Владимир Путин (политик)СВОАрмия и флотСергей ШойгуУкраинаМинистерство обороны РФРождество Христово
 
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