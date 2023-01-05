https://crimea.ria.ru/20230105/putin-poruchil-vvesti-rezhim-prekrascheniya-ognya-s-6-yanvarya--1126263931.html

Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество

Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T18:11

2023-01-05T18:11

2023-01-05T18:25

владимир путин (политик)

сво

армия и флот

сергей шойгу

украина

министерство обороны рф

рождество христово

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, это могло бы дать возможность православным посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и ЭрдоганаМедведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подаркомПутин назвал причины и задачи СВО на Украине

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, армия и флот, сергей шойгу, украина, министерство обороны рф, рождество христово