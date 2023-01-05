https://crimea.ria.ru/20230105/ukrainskiy-keys-v-kremle-raskryli-detali-peregovorov-putina-i-erdogana-1126259775.html

Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом акцентировал внимание на деструктивной роли Запада, накачивающего Киев РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T14:38

2023-01-05T14:38

2023-01-05T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом акцентировал внимание на деструктивной роли Запада, накачивающего Киев оружием. Об этом сообщается на сайте Кремля.Украинский вопросОтмечается, что в свете обозначенной Эрдоганом готовности к посредничеству по политическому урегулирования конфликта Владимир Путин в очередной раз подтвердил открытость России к диалогу "при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".При рассмотрении июльских стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России лидеры стран отметили необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта.Как сообщили в администрации турецкого лидера по итогам прошедших переговоров, Анкара призывает к прекращению огня и справедливому урегулированию украинского вопроса путем переговоров."Президент Эрдоган напомнил о положительных результатах, которые дали переговоры по созданию зернового коридора, обмена пленными, обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он заявил о поддержке призывов к миру и переговоров, прекращении огня и справедливого урегулирования", - говорится в сообщении турецкой стороны.Широкая повесткаТакже в ходе переговоров двух лидеров обсуждались русско-турецкие отношения, в том числе в сфере энергетики, региональные вопросы, затронута сирийская тематика. Путин дал позитивную оценку проведенной в Москве в декабре 2022 года встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Он выразил надежду, что развитие контактов в таком формате "будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами".Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и условились о продолжении контактов на различных уровнях.Ранее администрация Эрдогана сообщила, о намерении Эрдогана о стремлении скорее завершить "дорожную карту" по газовому хабу. Соответствующее намерение было озвучено Эрдоганом в четверг во время телефонного разговора с президентом России. Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в БосфореДействие зерновой сделки продлено на 120 дней – президент ЭрдоганЭрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше

https://crimea.ria.ru/20221228/v-2023-godu-nastupit-korennoy-perelom-v-svo--prognoz-ekspertov-1126176348.html

https://crimea.ria.ru/20220926/peregovory-putina-i-zelenskogo-zachem-erdoganu-dialog-ukrainy-i-rossii-1124631534.html

турция

сирия

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визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, реджеп тайип эрдоган, политика, экономика, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, своим ходом в крым, турция, миа "россия сегодня", сирия