Рейтинг@Mail.ru
Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230105/ukrainskiy-keys-v-kremle-raskryli-detali-peregovorov-putina-i-erdogana-1126259775.html
Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана
Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом акцентировал внимание на деструктивной роли Запада, накачивающего Киев РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T14:38
2023-01-05T14:44
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
реджеп тайип эрдоган
политика
экономика
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
своим ходом в крым
турция
миа "россия сегодня"
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123810594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3123b0197b2d28d0d4d19d6c5f8f1e4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом акцентировал внимание на деструктивной роли Запада, накачивающего Киев оружием. Об этом сообщается на сайте Кремля.Украинский вопросОтмечается, что в свете обозначенной Эрдоганом готовности к посредничеству по политическому урегулирования конфликта Владимир Путин в очередной раз подтвердил открытость России к диалогу "при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".При рассмотрении июльских стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России лидеры стран отметили необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта.Как сообщили в администрации турецкого лидера по итогам прошедших переговоров, Анкара призывает к прекращению огня и справедливому урегулированию украинского вопроса путем переговоров."Президент Эрдоган напомнил о положительных результатах, которые дали переговоры по созданию зернового коридора, обмена пленными, обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он заявил о поддержке призывов к миру и переговоров, прекращении огня и справедливого урегулирования", - говорится в сообщении турецкой стороны.Широкая повесткаТакже в ходе переговоров двух лидеров обсуждались русско-турецкие отношения, в том числе в сфере энергетики, региональные вопросы, затронута сирийская тематика. Путин дал позитивную оценку проведенной в Москве в декабре 2022 года встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Он выразил надежду, что развитие контактов в таком формате "будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами".Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и условились о продолжении контактов на различных уровнях.Ранее администрация Эрдогана сообщила, о намерении Эрдогана о стремлении скорее завершить "дорожную карту" по газовому хабу. Соответствующее намерение было озвучено Эрдоганом в четверг во время телефонного разговора с президентом России. Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в БосфореДействие зерновой сделки продлено на 120 дней – президент ЭрдоганЭрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше
https://crimea.ria.ru/20221228/v-2023-godu-nastupit-korennoy-perelom-v-svo--prognoz-ekspertov-1126176348.html
https://crimea.ria.ru/20220926/peregovory-putina-i-zelenskogo-zachem-erdoganu-dialog-ukrainy-i-rossii-1124631534.html
турция
сирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123810594_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f952cdb0a66f2677a520b5c69e252afc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, реджеп тайип эрдоган, политика, экономика, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, своим ходом в крым, турция, миа "россия сегодня", сирия
Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

Кремль: Путин и Эрдоган обсудили украинский вопрос

14:38 05.01.2023 (обновлено: 14:44 05.01.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом акцентировал внимание на деструктивной роли Запада, накачивающего Киев оружием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Украинский вопрос

"Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", - сообщает пресс-служба президента России.
Отмечается, что в свете обозначенной Эрдоганом готовности к посредничеству по политическому урегулирования конфликта Владимир Путин в очередной раз подтвердил открытость России к диалогу "при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".
При рассмотрении июльских стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России лидеры стран отметили необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта.
Как сообщили в администрации турецкого лидера по итогам прошедших переговоров, Анкара призывает к прекращению огня и справедливому урегулированию украинского вопроса путем переговоров.
"Президент Эрдоган напомнил о положительных результатах, которые дали переговоры по созданию зернового коридора, обмена пленными, обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он заявил о поддержке призывов к миру и переговоров, прекращении огня и справедливого урегулирования", - говорится в сообщении турецкой стороны.
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 16:21
В 2023 году наступит коренной перелом в СВО – прогноз экспертов

Широкая повестка

Также в ходе переговоров двух лидеров обсуждались русско-турецкие отношения, в том числе в сфере энергетики, региональные вопросы, затронута сирийская тематика.
Путин дал позитивную оценку проведенной в Москве в декабре 2022 года встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Он выразил надежду, что развитие контактов в таком формате "будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами".
Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
26 сентября 2022, 21:14
Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
Ранее администрация Эрдогана сообщила, о намерении Эрдогана о стремлении скорее завершить "дорожную карту" по газовому хабу. Соответствующее намерение было озвучено Эрдоганом в четверг во время телефонного разговора с президентом России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в Босфоре
Действие зерновой сделки продлено на 120 дней – президент Эрдоган
Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше
 
Визит Владимира Путина в Крым 14 марта 2018 годаРеджеп Тайип ЭрдоганПолитикаЭкономикаСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимСвоим ходом в КрымТурцияМИА "Россия сегодня"Сирия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
14:53Удары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести
14:38Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана
13:37Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки
13:09Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба
12:50Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки
12:28Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
12:11Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН
11:49Коронавирус в Крыму и Севастополе: сводка на 5 января
11:19На Керченской переправе готовятся к усилению ветра
10:55Крым за год вдвое превысил план по инвестициям
10:28Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений
10:02Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Белоруссию
09:39Смертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина
09:09Экстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусы
08:34Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит
08:03Экономист рассказал о курсе рубля в этом году
00:01В Крым придет холодный фронт
00:00Какой сегодня праздник: 5 января
20:05Главные события и заявления дня: 4 января
Лента новостейМолния