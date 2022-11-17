https://crimea.ria.ru/20221117/deystvie-zernovoy-sdelki-prodleno-na-120-dney--prezident-erdogan-1125412012.html

Действие зерновой сделки продлено на 120 дней – президент Эрдоган

Действие зерновой сделки продлено на 120 дней – президент Эрдоган - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Действие зерновой сделки продлено на 120 дней – президент Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении участников продовольственной сделки продлить действие договора еще на 120 дней. Об этом он написал в... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T13:14

2022-11-17T13:14

2022-11-17T13:32

реджеп тайип эрдоган

экономика

турция

украина

российская федерация (россия, рф)

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении участников продовольственной сделки продлить действие договора еще на 120 дней. Об этом он написал в своем Twitter.Эрдоган отметил, что с момента подписания договора в июле из украинских портов было вывезено более 11 миллионов тонн зерна и продуктовых товаров, что указывает на важность соглашения для поддержания международной продовольственной безопасности.Также он выразил благодарность участникам договора – ООН и генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу, президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, за волю и приложенные для продления соглашения усилия.Официальных заявлений от российской стороны, подтверждающих пролонгацию соглашения, не поступало.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие договора истекает 18 ноября 2022 года и требует пролонгации.После того, как 29 октября Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.В ООН призвали РФ воздерживаться от шагов, угрожающих сделке. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство РФ "возобновить участие в инициативе", а американский лидер Джо Байден назвал решение России "возмутительным", спрогнозировав из-за него голод в мире.2 ноября в Министерстве обороны РФ заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. При этом Владимир Путин заявил о том, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае нарушения данных Киевом обязательств.

https://crimea.ria.ru/20221109/zakharova-rasskazala-o-riskakh-zernovoy-sdelki-1125299673.html

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html

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украина

российская федерация (россия, рф)

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реджеп тайип эрдоган, экономика, турция, украина, российская федерация (россия, рф), оон