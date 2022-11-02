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Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО
Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО
Участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T13:35
2022-11-02T14:42
экономика
в мире
российская федерация (россия, рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. Об этом в среду заявили в Министерстве обороны России."Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года", — сообщили в оборонном ведомстве.Украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ", уточнили в военном ведомстве.Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь. Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.
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экономика, в мире, российская федерация (россия, рф), украина
Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО

Россия возобновила участие в зерновой сделке — Кремль

13:35 02.11.2022 (обновлено: 14:42 02.11.2022)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
© Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. Об этом в среду заявили в Министерстве обороны России.
"Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года", — сообщили в оборонном ведомстве.
Украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ", уточнили в военном ведомстве.

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины", приостановленного после теракта в Севастополе", — заключили в Минобороны РФ.

Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь. Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.
 
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