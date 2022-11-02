https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-vozvraschaetsya-k-chernomorskoy-zernovoy-sdelke--mo-1125208314.html

Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО

Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО

Участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T13:35

2022-11-02T13:35

2022-11-02T14:42

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. Об этом в среду заявили в Министерстве обороны России."Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года", — сообщили в оборонном ведомстве.Украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ", уточнили в военном ведомстве.Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь. Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, российская федерация (россия, рф), украина