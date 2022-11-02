https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html

Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин

Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин

Россия оставляет за собой право выйти из соглашения по вывозу зерна из украинских портов в случае, если Киев нарушит свои обязательства не использовать морской... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T17:19

2022-11-02T17:19

2022-11-02T17:35

владимир путин (политик)

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право выйти из соглашения по вывозу зерна из украинских портов в случае, если Киев нарушит свои обязательства не использовать морской зерновой коридор в военных целях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Минобороны РФ заявило о том, что участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.Глава государства также отметил, что Россия в любом случае не будет препятствовать поставкам украинского зерна в Турцию.

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-vozvraschaetsya-k-chernomorskoy-zernovoy-sdelke--mo-1125208314.html

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владимир путин (политик), экономика, в мире