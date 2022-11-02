https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html
Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин
Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин
Россия оставляет за собой право выйти из соглашения по вывозу зерна из украинских портов в случае, если Киев нарушит свои обязательства не использовать морской... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T17:19
2022-11-02T17:19
2022-11-02T17:35
владимир путин (политик)
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право выйти из соглашения по вывозу зерна из украинских портов в случае, если Киев нарушит свои обязательства не использовать морской зерновой коридор в военных целях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Минобороны РФ заявило о том, что участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.Глава государства также отметил, что Россия в любом случае не будет препятствовать поставкам украинского зерна в Турцию.
https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-vozvraschaetsya-k-chernomorskoy-zernovoy-sdelke--mo-1125208314.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), экономика, в мире
Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин
Путин: Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки
17:19 02.11.2022 (обновлено: 17:35 02.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право выйти из соглашения по вывозу зерна из украинских портов в случае, если Киев нарушит свои обязательства не использовать морской зерновой коридор в военных целях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Минобороны РФ заявило о том, что участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.
"Мною даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе, вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Глава государства также отметил, что Россия в любом случае не будет препятствовать поставкам украинского зерна в Турцию.
"Имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом, возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики, и усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем в любом случае продолжать сотрудничать с Турецкой Республикой", - подчеркнул российский лидер.