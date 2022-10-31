https://crimea.ria.ru/20221031/rossiya-priostanavlivaet-prokhod-sudov-po-koridoru-bezopasnosti---mo-1125182732.html

Россия приостанавливает проход судов по коридору безопасности - МО

Россия приостанавливает проход судов по коридору безопасности - МО - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Россия приостанавливает проход судов по коридору безопасности - МО

В условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору является недопустимым. Соответствующее... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T20:55

2022-10-31T20:55

2022-10-31T20:56

министерство обороны рф

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору является недопустимым. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Минобороны РФ.В МО подчеркнули, что в текущих условиях невозможно гарантировать безопасность любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях. Отмечается, что данная позиция доведена до Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ будет принимать самостоятельные меры по контролю сухогрузов, пропущенных совместным координационным центром без участия российской стороны.Накануне представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины и прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки.Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. При этом ранее МИД РФ указывал на потенциальную угрозу по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту. Также отмечалось, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.

https://crimea.ria.ru/20221031/rf-ne-pozvolit-prokhod-sudov-cherez-chernoe-more-bez-dosmotra---nebezya-1125182199.html

https://crimea.ria.ru/20221031/frantsiya-razrabatyvaet-sukhoputnyy-koridor-dlya-vyvoza-zerna-iz-ukrainy-1125171485.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, экономика