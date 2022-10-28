https://crimea.ria.ru/20221028/mid-vidit-ugrozy-po-zernovoy-sdelke-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1125137904.html
МИД видит угрозы по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту
МИД видит угрозы по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 28.10.2022
МИД видит угрозы по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту
Российским экспертам не дают качественно досматривать суда при реализации "зерновой сделки", это создает угрозы контрабандного перемещения грузов, что... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T13:54
2022-10-28T13:54
2022-10-28T13:54
министерство иностранных дел рф (мид рф)
экономика
в мире
политика
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124133977_0:26:869:514_1920x0_80_0_0_1b4eb593470e267b33e72fb42130b74b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Российским экспертам не дают качественно досматривать суда при реализации "зерновой сделки", это создает угрозы контрабандного перемещения грузов, что недопустимо на фоне недавнего ЧП на Крымском мосту. Об этом заявили в МИД России, комментируя выполнение Стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта.По мнению российского внешнеполитического ведомства, злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, "особенно с учетом продолжающегося расследования путей доставки взрывчатки для организации теракта на Крымском мосту 8 октября".Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе, однако такой факт пока не установлен.Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов были подписаны в Стамбуле 22 июля. Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН.На данный момент МИД РФ заявляет о том, что половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств, что противоречит ключевым условиям гуманитарных договоренностей.
https://crimea.ria.ru/20221028/chto-poluchili-bedneyshie-strany-ot-zernovoy-sdelki---mid-rf-1125137226.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124133977_27:0:712:514_1920x0_80_0_0_5f99f9c147c376175eac8191daa87355.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), экономика, в мире, политика, санкции против россии
МИД видит угрозы по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту
МИД РФ: российским экспертам не дают качественно досматривать суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Российским экспертам не дают качественно досматривать суда при реализации "зерновой сделки", это создает угрозы контрабандного перемещения грузов, что недопустимо на фоне недавнего ЧП на Крымском мосту. Об этом заявили в МИД России, комментируя выполнение Стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта.
"В порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов. Между тем, за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках", - говорится в сообщении.
По мнению российского внешнеполитического ведомства, злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, "особенно с учетом продолжающегося расследования путей доставки взрывчатки для организации теракта на Крымском мосту 8 октября".
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе, однако такой факт пока не установлен.
Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов были подписаны в Стамбуле 22 июля. Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН.
На данный момент МИД РФ заявляет о том, что половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств, что противоречит ключевым условиям гуманитарных договоренностей.