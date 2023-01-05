https://crimea.ria.ru/20230105/erdogan-khochet-skoree-zavershit-dorozhnuyu-kartu-po-gazovomu-khabu-1126258457.html

Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба

Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба

Анкара рассчитывает как можно скорее завершить подготовку "дорожной карты" по газовому хабу, чтобы ускорить реализацию проекта. Об этом в четверг заявил... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T13:09

2023-01-05T13:09

2023-01-05T13:12

реджеп тайип эрдоган

"прямая линия" с владимиром путиным в 2016 году

политика

экономика

турция

миа "россия сегодня"

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Анкара рассчитывает как можно скорее завершить подготовку "дорожной карты" по газовому хабу, чтобы ускорить реализацию проекта. Об этом в четверг заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.В октябре этого года Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Благодаря такому хабу можно будет регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики, отметил российский лидер. Эрдоган поддержал инициативу российского лидера, заявив, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. Профильные министерства России и Турции уже начали соответствующую совместную работу. Читайте также на РИА Новости Крым:"Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в ТурцииПочему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение экспертаГаза в Черном море Турции хватит на 33 года — СМИ

https://crimea.ria.ru/20221023/na-stroitelstvo-gazovogo-khaba-v-turtsii-nadeyutsya-mnogie-strany--erdogan-1125045317.html

турция

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реджеп тайип эрдоган, "прямая линия" с владимиром путиным в 2016 году, политика, экономика, турция, миа "россия сегодня", газ