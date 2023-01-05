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Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба
Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба
Анкара рассчитывает как можно скорее завершить подготовку "дорожной карты" по газовому хабу, чтобы ускорить реализацию проекта. Об этом в четверг заявил... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T13:09
2023-01-05T13:12
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Анкара рассчитывает как можно скорее завершить подготовку "дорожной карты" по газовому хабу, чтобы ускорить реализацию проекта. Об этом в четверг заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.В октябре этого года Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Благодаря такому хабу можно будет регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики, отметил российский лидер. Эрдоган поддержал инициативу российского лидера, заявив, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. Профильные министерства России и Турции уже начали соответствующую совместную работу. Читайте также на РИА Новости Крым:"Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в ТурцииПочему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение экспертаГаза в Черном море Турции хватит на 33 года — СМИ
https://crimea.ria.ru/20221023/na-stroitelstvo-gazovogo-khaba-v-turtsii-nadeyutsya-mnogie-strany--erdogan-1125045317.html
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реджеп тайип эрдоган, "прямая линия" с владимиром путиным в 2016 году, политика, экономика, турция, миа "россия сегодня", газ
Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба

Эрдоган заявил Путину о стремлении скорее завершить "дорожную карту" по газовому хабу

13:09 05.01.2023 (обновлено: 13:12 05.01.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Анкара рассчитывает как можно скорее завершить подготовку "дорожной карты" по газовому хабу, чтобы ускорить реализацию проекта. Об этом в четверг заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции, и что турецкая сторона стремится завершить "дорожную карту" и предпринять конкретные шаги по ее реализации как можно скорее", - сообщила администрация турецкого лидера по итогам прошедших переговоров.
В октябре этого года Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Благодаря такому хабу можно будет регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики, отметил российский лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября 2022, 12:56
На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган
Эрдоган поддержал инициативу российского лидера, заявив, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. Профильные министерства России и Турции уже начали соответствующую совместную работу.
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