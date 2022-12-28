Газа в Черном море Турции хватит на 33 года — СМИ
Yeni Şafak: найденного в Черном море газа населению Турции хватит на 33 года
© Фото: pixabayФлаг Турции
© Фото: pixabay
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Газа из найденного в Черном море месторождения населению Турции хватит более чем на 30 лет, в дома потребителей его начнут поставлять уже весной следующего года. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak, пишет РИА Новости.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно "Фатих" обнаружило в Черном море 58 миллиардов кубометров запасов природного газа. По его словам, общие запасы месторождений Турции теперь увеличились до 710 млрд кубических метров.
"Черноморский газ будет подключен к национальной сети в конце марта и будет использоваться в жилых домах. В последующие годы производство достигнет пика. Согласно расчетам, обнаруженного в Черном море газа достаточно для использования населением в общей сложности на 33 года", — сообщает турецкое издание.
Ранее востоковед Андрей Чупрыгин рассказал РИА Новости Крым, что найденный Турцией природный газ в Черном море не сможет закрыть ее экспортные потребности, но так как турецкий лидер будет ориентироваться на политическую ситуацию перед предстоящими выборами, изменения в договоренностях по газовому хабу не исключены.
Тайип Эрдоган заявил, что Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил 14 октября 2022 года по возвращении из Астаны.
13 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры.
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