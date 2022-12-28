https://crimea.ria.ru/20221228/gaza-v-chernom-more-turtsii-khvatit-na-33-goda--smi-1126165817.html

Газа в Черном море Турции хватит на 33 года — СМИ

Газа в Черном море Турции хватит на 33 года — СМИ - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Газа в Черном море Турции хватит на 33 года — СМИ

Газа из найденного в Черном море месторождения населению Турции хватит более чем на 30 лет, в дома потребителей его начнут поставлять уже весной следующего... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T19:45

2022-12-28T19:45

2022-12-28T19:45

в мире

турция

черное море

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реджеп тайип эрдоган

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Газа из найденного в Черном море месторождения населению Турции хватит более чем на 30 лет, в дома потребителей его начнут поставлять уже весной следующего года. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak, пишет РИА Новости.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно "Фатих" обнаружило в Черном море 58 миллиардов кубометров запасов природного газа. По его словам, общие запасы месторождений Турции теперь увеличились до 710 млрд кубических метров.Ранее востоковед Андрей Чупрыгин рассказал РИА Новости Крым, что найденный Турцией природный газ в Черном море не сможет закрыть ее экспортные потребности, но так как турецкий лидер будет ориентироваться на политическую ситуацию перед предстоящими выборами, изменения в договоренностях по газовому хабу не исключены.Тайип Эрдоган заявил, что Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил 14 октября 2022 года по возвращении из Астаны.13 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган "Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в Турции

https://crimea.ria.ru/20221123/pvo-sbili-ukrainskie-bespilotniki-nad-mestorozhdeniyami-gaza-v-chernom-more-1125513107.html

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черное море

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в мире, турция, черное море, потолок цен на газ, экономика, реджеп тайип эрдоган, газ, новости