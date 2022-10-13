https://crimea.ria.ru/20221013/putin-predlozhil-erdoganu-sozdat-v-turtsii-gazovyy-khab-i-regulirovat-tseny-1124858214.html

Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены

Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены

В Турции возможно создать новый газовый хаб, благодаря которому регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T14:02

2022-10-13T14:02

2022-10-13T14:18

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

турция

политика

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА новости Крым. В Турции возможно создать новый газовый хаб, благодаря которому регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Астане.Президент также заявил, что Турция оказалась самым надежным поставщиком газа в европейские страны, несмотря на попытки взорвать газотранспортную систему "Турецкий поток"."Поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме, в соответствии с заявками. Мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы — "Турецкого потока". Хотя и его, как вы слышали, тоже пытались взорвать", — заметил Путин.Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на все сложности, связанные с политическими и санитарными ограничениями, главы страны находят возможности регулярно встречаться и общаться, что дает "хорошие результаты"."Все наши договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего визита в Сочи в августе этого года, исполняются", – заметил президент РФ.В свою очередь Эрдоган отметил, что совместные шаги Турции и России "побеспокоят некоторые страны", но Турция "полна решимости"."Наши соответствующие органы проведут контакты и встречи. Это касается и глав наших министерств иностранных дел, и министров энергетики. Их встречи имеют большое значение, они укрепят наши отношения", — подчеркнул лидер Турции.Он также выразил надежду на укрепление и продолжение продуктовой сделки с РФ и заявил, что надеется на то, что будет начато строительство второй АЭС в Синопе.В данный момент реализуется крупнейший российско-турецкий проект по строительству АЭС "Аккую" на средиземноморском побережье в районе Гюльнар в провинции Мерсин.Ранее турецкий эксперт, замдиректора Института внешней политики (Анкара) Хюсейн Багджи высказал уверенность в том, что Анкара не поддержит западных санкций против России, которая является для Турции выгодным и перспективным партнером в разных отраслях. Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане обсудят ситуацию на Украине, мирные усилия Турции и зерновой коридор и ситуацию в Сирии.

https://crimea.ria.ru/20221010/putin-soobschil-o-popytke-kieva-podorvat-turetskiy-potok-1124803637.html

https://crimea.ria.ru/20220930/problemy-s-turetskim-potokom-mogut-razozlit-erdogana--ekspert-1124674171.html

https://crimea.ria.ru/20220929/o-chem-govorili-po-telefonu-putin-i-erdogan--glavnoe-1124668654.html

турция

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, политика, российская федерация (россия, рф), экономика