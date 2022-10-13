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Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены
Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены
В Турции возможно создать новый газовый хаб, благодаря которому регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T14:02
2022-10-13T14:18
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
турция
политика
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА новости Крым. В Турции возможно создать новый газовый хаб, благодаря которому регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Астане.Президент также заявил, что Турция оказалась самым надежным поставщиком газа в европейские страны, несмотря на попытки взорвать газотранспортную систему "Турецкий поток"."Поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме, в соответствии с заявками. Мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы — "Турецкого потока". Хотя и его, как вы слышали, тоже пытались взорвать", — заметил Путин.Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на все сложности, связанные с политическими и санитарными ограничениями, главы страны находят возможности регулярно встречаться и общаться, что дает "хорошие результаты"."Все наши договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего визита в Сочи в августе этого года, исполняются", – заметил президент РФ.В свою очередь Эрдоган отметил, что совместные шаги Турции и России "побеспокоят некоторые страны", но Турция "полна решимости"."Наши соответствующие органы проведут контакты и встречи. Это касается и глав наших министерств иностранных дел, и министров энергетики. Их встречи имеют большое значение, они укрепят наши отношения", — подчеркнул лидер Турции.Он также выразил надежду на укрепление и продолжение продуктовой сделки с РФ и заявил, что надеется на то, что будет начато строительство второй АЭС в Синопе.В данный момент реализуется крупнейший российско-турецкий проект по строительству АЭС "Аккую" на средиземноморском побережье в районе Гюльнар в провинции Мерсин.Ранее турецкий эксперт, замдиректора Института внешней политики (Анкара) Хюсейн Багджи высказал уверенность в том, что Анкара не поддержит западных санкций против России, которая является для Турции выгодным и перспективным партнером в разных отраслях. Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане обсудят ситуацию на Украине, мирные усилия Турции и зерновой коридор и ситуацию в Сирии.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-soobschil-o-popytke-kieva-podorvat-turetskiy-potok-1124803637.html
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, политика, российская федерация (россия, рф), экономика
Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены

Путин сообщил Эрдогану о возможности создать в Турции новый газовый хаб

14:02 13.10.2022 (обновлено: 14:18 13.10.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА новости Крым. В Турции возможно создать новый газовый хаб, благодаря которому регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Астане.

"Прежде всего, конечно, имею в виду европейские (страны — ред.), если они в этом заинтересованы. В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, он мог бы стать площадкой не только поставок, но и определения цены. Потому что это очень важный вопрос, вопрос ценообразования. Сегодня эти цены заоблачные. Мы могли бы их спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне", — предложил Путин.

Президент также заявил, что Турция оказалась самым надежным поставщиком газа в европейские страны, несмотря на попытки взорвать газотранспортную систему "Турецкий поток".
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"Поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме, в соответствии с заявками. Мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы — "Турецкого потока". Хотя и его, как вы слышали, тоже пытались взорвать", — заметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на все сложности, связанные с политическими и санитарными ограничениями, главы страны находят возможности регулярно встречаться и общаться, что дает "хорошие результаты".
"Все наши договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего визита в Сочи в августе этого года, исполняются", – заметил президент РФ.
В свою очередь Эрдоган отметил, что совместные шаги Турции и России "побеспокоят некоторые страны", но Турция "полна решимости".
"Наши соответствующие органы проведут контакты и встречи. Это касается и глав наших министерств иностранных дел, и министров энергетики. Их встречи имеют большое значение, они укрепят наши отношения", — подчеркнул лидер Турции.
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Он также выразил надежду на укрепление и продолжение продуктовой сделки с РФ и заявил, что надеется на то, что будет начато строительство второй АЭС в Синопе.
В данный момент реализуется крупнейший российско-турецкий проект по строительству АЭС "Аккую" на средиземноморском побережье в районе Гюльнар в провинции Мерсин.
Ранее турецкий эксперт, замдиректора Института внешней политики (Анкара) Хюсейн Багджи высказал уверенность в том, что Анкара не поддержит западных санкций против России, которая является для Турции выгодным и перспективным партнером в разных отраслях.
Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане обсудят ситуацию на Украине, мирные усилия Турции и зерновой коридор и ситуацию в Сирии.
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