https://crimea.ria.ru/20221007/ankara-ne-podderzhit-sanktsii-zapada-protiv-rossii--turetskiy-ekspert-1124758077.html

Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт

Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт

Турция не поддержит санкции США и ЕС против России, поскольку РФ является крупным партнером для Анкары. Об этом заявил президент Института мировой политики,... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T18:19

2022-10-07T18:19

2022-10-07T18:19

турция

российская федерация (россия, рф)

мнения

экономика

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Турция не поддержит санкции США и ЕС против России, поскольку РФ является крупным партнером для Анкары. Об этом заявил президент Института мировой политики, замдиректора Института внешней политики (Анкара) Хюсейн Багджи, его цитирует РИА Новости.По словам Багджи, Россия остается для Турции наиважнейшим партнером и как сосед, и как источник нефти и газа, а теперь еще и "как партнер по поводу атомной электростанции" (АЭС "Аккую", крупнейший совместный проект России и Турции, строится на средиземноморском побережье в районе Гюльнар провинции Мерсин – ред.).Он также отметил, что политика "закрытия границ" в отношении России со стороны Евросоюза ошибочна, и Турция этот путь не повторит."Турция не поступит с российским народом так, как Европа. Турция не будет использовать такую ошибочную политику, которую использует ЕС, закрывая границы", – сказал эксперт.Ранее эксперт высказал мнение, что проблемы с газопроводом "Турецкий поток", возникшие на фоне новых санкций ЕС, могут разозлить Эрдогана.

https://crimea.ria.ru/20220929/o-chem-govorili-po-telefonu-putin-i-erdogan--glavnoe-1124668654.html

турция

российская федерация (россия, рф)

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турция, российская федерация (россия, рф), мнения, экономика, политика