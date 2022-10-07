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Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт
Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт
Турция не поддержит санкции США и ЕС против России, поскольку РФ является крупным партнером для Анкары. Об этом заявил президент Института мировой политики,... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T18:19
2022-10-07T18:19
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Турция не поддержит санкции США и ЕС против России, поскольку РФ является крупным партнером для Анкары. Об этом заявил президент Института мировой политики, замдиректора Института внешней политики (Анкара) Хюсейн Багджи, его цитирует РИА Новости.По словам Багджи, Россия остается для Турции наиважнейшим партнером и как сосед, и как источник нефти и газа, а теперь еще и "как партнер по поводу атомной электростанции" (АЭС "Аккую", крупнейший совместный проект России и Турции, строится на средиземноморском побережье в районе Гюльнар провинции Мерсин – ред.).Он также отметил, что политика "закрытия границ" в отношении России со стороны Евросоюза ошибочна, и Турция этот путь не повторит."Турция не поступит с российским народом так, как Европа. Турция не будет использовать такую ошибочную политику, которую использует ЕС, закрывая границы", – сказал эксперт.Ранее эксперт высказал мнение, что проблемы с газопроводом "Турецкий поток", возникшие на фоне новых санкций ЕС, могут разозлить Эрдогана.
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турция, российская федерация (россия, рф), мнения, экономика, политика
Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт

Президент Института мировой политики Багджи: Турция не поддержит санкции против России

18:19 07.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Турция не поддержит санкции США и ЕС против России, поскольку РФ является крупным партнером для Анкары. Об этом заявил президент Института мировой политики, замдиректора Института внешней политики (Анкара) Хюсейн Багджи, его цитирует РИА Новости.
По словам Багджи, Россия остается для Турции наиважнейшим партнером и как сосед, и как источник нефти и газа, а теперь еще и "как партнер по поводу атомной электростанции" (АЭС "Аккую", крупнейший совместный проект России и Турции, строится на средиземноморском побережье в районе Гюльнар провинции Мерсин – ред.).
"Инвестиции по сотрудничеству в АЭС действительно очень большие, и сейчас это превращает Россию в очевидного стратегического партнера Турции. Поэтому я ни сейчас, ни в будущем не ожидаю, что Турция будет выступать против России и присоединяться к санкциям ЕС и США", – сказал Багджи.
Он также отметил, что политика "закрытия границ" в отношении России со стороны Евросоюза ошибочна, и Турция этот путь не повторит.
"Турция не поступит с российским народом так, как Европа. Турция не будет использовать такую ошибочную политику, которую использует ЕС, закрывая границы", – сказал эксперт.
Ранее эксперт высказал мнение, что проблемы с газопроводом "Турецкий поток", возникшие на фоне новых санкций ЕС, могут разозлить Эрдогана.
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