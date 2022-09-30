https://crimea.ria.ru/20220930/problemy-s-turetskim-potokom-mogut-razozlit-erdogana--ekspert-1124674171.html

Проблемы с "Турецким потоком" могут разозлить Эрдогана – эксперт

Проблемы с "Турецким потоком" могут разозлить Эрдогана – эксперт - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Проблемы с "Турецким потоком" могут разозлить Эрдогана – эксперт

Отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока" – слабая копия произошедшего на "Северных потоках" и звено одной цепи, имеющей конкретные цели. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T13:45

2022-09-30T13:45

2022-09-30T13:48

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока" – слабая копия произошедшего на "Северных потоках" и звено одной цепи, имеющей конкретные цели. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор политических наук, завкафедрой политических наук СевГУ Александр Ирхин.Новые санкции ЕС от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании South Stream Transport B.V. – оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому газ из России транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и ряде стран Европы. В компании заявили, что уже подали заявку на возобновление действия лицензии "для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе" и ожидают ответа от властей Нидерландов.Инциденты на газопроводах "Северных потоков" и отзыв лицензии у оператора "Южных потоков" – звенья одной цепи: "целенаправленной и системной работы США против России, ее связей с Западной Европой и вообще Европой", считает Ирхин.При этом, как и в случае с "Северным потоком", ситуация с South Stream Transport B.V. сегодня – двойной удар. На этот раз по России и Турции, которая довольно длительное время ведет себя "очень независимо, являясь крайне неудобным партнером для Запада". Удар нацелен на одну из важнейших российско-турецких систем связи, и является предупреждающим, считает эксперт.По мнению эксперта, ЧП на экспортном газопроводе в Балтике хотели заставить Россию рассмотреть это как казус белли – как условие для войны, – но Путин был осторожен.С южным направлением ситуация несколько иная: речь идет о многовекторных и постоянно укрепляющихся связях России с Турцией. Требований к Анкаре у США и сегодня немало. А в свете ее настойчивого движения в ШОС и, по сути, навстречу Москве в различных отраслях экономики, их число увеличивается в разы, отмечает Ирхин."Таким образом создают очаги влияния на Эрдогана. Но он очень сильный политик. Не думаю, что это его заставить как-то (угождать Западу – ред.). Это может его даже разозлить", – сказал эксперт.Однако впереди турецкие выборы, и ему придется быть осторожным и маневрировать, чтобы укрепить свои позиции в стране и не утратить приобретенных выгод от взаимодействия с РФ, добавил политолог.Накануне в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган позитивно оценили взаимодействие стран в энергетической отрасли в рамках реализации контрактов на поставки российского природного газа в Турцию. "Турецкий поток" – газопровод, поставляющий газ из РФ в Турцию и через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море. Его проектная мощность – 31,5 млрд куб. м газа в год.

https://crimea.ria.ru/20220929/u-operatora-turetskogo-potoka-dosrochno-otozvali-litsenziyu--1124668982.html

https://crimea.ria.ru/20220929/o-chem-govorili-po-telefonu-putin-i-erdogan--glavnoe-1124668654.html

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

в мире, турция, экономика, политика, мнения, авторы