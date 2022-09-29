https://crimea.ria.ru/20220929/u-operatora-turetskogo-potoka-dosrochno-otozvali-litsenziyu--1124668982.html
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию - РИА Новости Крым, 29.09.2022
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию
У обслуживающего морской газопровод "Турецкий поток" оператора отозвали лицензию на экспорт в виду введения новых санкций против России. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T21:38
2022-09-29T21:38
2022-09-29T21:45
турция
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. У обслуживающего морской газопровод "Турецкий поток" оператора отозвали лицензию на экспорт в виду введения новых санкций против России. Об этом со ссылкой на компанию South Stream Transport сообщает РИА Новости. По данным информагенства, к досрочному лишению экспортной лицензии привели новые санкции, введенные Европейским союзом в сентябре. Отмечается, что при этом дополнительные ограничения не запрещают транспортировку газа. Вместе с тем, в компании подчеркнули, что санкции не отразятся на поставки газа различным промышленным предприятиям и миллионам домохозяйств Турции и европейских стран.Компания подала заявку на возобновлении действия экспортной лицензии. Заявку рассматривают соответствующие государственные органы Нидерландов. Для возобновления лицензии у компании есть все правовые основания. Кроме того, потребность ввести исключения в отношении оператора объясняются его участием в обеспечении энергетической безопасности Европы.South Stream Transport – компания, отвечающая за эксплуатацию морского газопровода "Турецкий поток". Газопровод напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурса в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Протяженность газопровода насчитывает 930 км. Он начинается у Анапы, проходит по дну Черного моря и выходит на берег во Фракии, в западной части Турции.
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турция, экономика, санкции против россии, российская федерация (россия, рф)
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию
Из-за новых санкций ЕС оператор "Турецкого потока" досрочно лишен лицензии
21:38 29.09.2022 (обновлено: 21:45 29.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. У обслуживающего морской газопровод "Турецкий поток" оператора отозвали лицензию на экспорт в виду введения новых санкций против России. Об этом со ссылкой на компанию South Stream Transport сообщает РИА Новости.
По данным информагенства, к досрочному лишению экспортной лицензии привели новые санкции, введенные Европейским союзом в сентябре. Отмечается, что при этом дополнительные ограничения не запрещают транспортировку газа.
"В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. – оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах", – говорится в сообщении.
Вместе с тем, в компании подчеркнули, что санкции не отразятся на поставки газа различным промышленным предприятиям и миллионам домохозяйств Турции и европейских стран.
Компания подала заявку на возобновлении действия экспортной лицензии. Заявку рассматривают соответствующие государственные органы Нидерландов. Для возобновления лицензии у компании есть все правовые основания. Кроме того, потребность ввести исключения в отношении оператора объясняются его участием в обеспечении энергетической безопасности Европы.
South Stream Transport – компания, отвечающая за эксплуатацию морского газопровода "Турецкий поток". Газопровод напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурса в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.
Протяженность газопровода насчитывает 930 км. Он начинается у Анапы, проходит по дну Черного моря и выходит на берег во Фракии, в западной части Турции.