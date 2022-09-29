https://crimea.ria.ru/20220929/o-chem-govorili-po-telefonu-putin-i-erdogan--glavnoe-1124668654.html

О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное

О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное - РИА Новости Крым, 29.09.2022

О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T21:25

2022-09-29T21:25

2022-09-29T21:58

реджеп тайип эрдоган

владимир путин (политик)

политика

турция

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым рассказывает о самом главном из этой беседы.Освобожденные территорииВладимир Путин сообщил Эрдогану итоги референдумов, состоявшихся на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.Российский лидер дал понять, что жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года. "Северные потоки"Владимир Путин в разговоре дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии на "Северных потоках" как акту международного терроризма, предупредив, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение СБ ООН. СотрудничествоПрезиденты обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. В частности, оба они позитивно оценили взаимодействие стран в энергетической отрасли. Путин выразил признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом была отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей и существенный прирост товарооборота. Президент обратил внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, то есть включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки. Был сделан акцент на заинтересованности "в практической реализации договоренностей, достигнутых на встречах президентов РФ и Турции в Сочи и Самарканде".УкраинаЭрдоган высказал мнение, что переговорам по Украине следует дать шанс, отметив, что Анкара готова выступить посредником.По словам турецкого лидера, позитивные изменения в украинском конфликте возможны после снижения напряженности. Шаги по содействию этому процессу ожидаются от России, отметили в канцелярии Эродогана, особенно в контексте "присоединения некоторых регионов Украины к России".Также Тайип Эрдоган выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Ижевске, где погибли люди.

турция

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), политика, турция, российская федерация (россия, рф)