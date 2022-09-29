https://crimea.ria.ru/20220929/o-chem-govorili-po-telefonu-putin-i-erdogan--glavnoe-1124668654.html
О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное
О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное - РИА Новости Крым, 29.09.2022
О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T21:25
2022-09-29T21:25
2022-09-29T21:58
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
политика
турция
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым рассказывает о самом главном из этой беседы.Освобожденные территорииВладимир Путин сообщил Эрдогану итоги референдумов, состоявшихся на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.Российский лидер дал понять, что жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года. "Северные потоки"Владимир Путин в разговоре дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии на "Северных потоках" как акту международного терроризма, предупредив, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение СБ ООН. СотрудничествоПрезиденты обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. В частности, оба они позитивно оценили взаимодействие стран в энергетической отрасли. Путин выразил признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом была отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей и существенный прирост товарооборота. Президент обратил внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, то есть включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки. Был сделан акцент на заинтересованности "в практической реализации договоренностей, достигнутых на встречах президентов РФ и Турции в Сочи и Самарканде".УкраинаЭрдоган высказал мнение, что переговорам по Украине следует дать шанс, отметив, что Анкара готова выступить посредником.По словам турецкого лидера, позитивные изменения в украинском конфликте возможны после снижения напряженности. Шаги по содействию этому процессу ожидаются от России, отметили в канцелярии Эродогана, особенно в контексте "присоединения некоторых регионов Украины к России".Также Тайип Эрдоган выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Ижевске, где погибли люди.
турция
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), политика, турция, российская федерация (россия, рф)
О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное
Путин и Эрдоган: о чем говорили президенты по телефону в четверг, 29 сентября
21:25 29.09.2022 (обновлено: 21:58 29.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым рассказывает о самом главном из этой беседы.
Освобожденные территории
Владимир Путин сообщил Эрдогану итоги референдумов, состоявшихся на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.
Российский лидер дал понять, что жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года.
Владимир Путин в разговоре дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии на "Северных потоках" как акту международного терроризма, предупредив, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение СБ ООН.
Президенты обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. В частности, оба они позитивно оценили взаимодействие стран в энергетической отрасли.
"Дана позитивная оценка взаимодействию в энергетической отрасли – в рамках реализации контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС "Аккую", – говорится в сообщении.
Путин выразил признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом была отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей и существенный прирост товарооборота.
Президент обратил внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, то есть включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки.
Был сделан акцент на заинтересованности "в практической реализации договоренностей, достигнутых на встречах президентов РФ и Турции в Сочи и Самарканде".
Эрдоган высказал мнение, что переговорам по Украине следует дать шанс, отметив, что Анкара готова выступить посредником.
По словам турецкого лидера, позитивные изменения в украинском конфликте возможны после снижения напряженности. Шаги по содействию этому процессу ожидаются от России, отметили в канцелярии Эродогана, особенно в контексте "присоединения некоторых регионов Украины к России".
Также Тайип Эрдоган выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Ижевске, где погибли люди.