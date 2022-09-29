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О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное
О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное - РИА Новости Крым, 29.09.2022
О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T21:25
2022-09-29T21:58
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
политика
турция
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым рассказывает о самом главном из этой беседы.Освобожденные территорииВладимир Путин сообщил Эрдогану итоги референдумов, состоявшихся на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.Российский лидер дал понять, что жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года. "Северные потоки"Владимир Путин в разговоре дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии на "Северных потоках" как акту международного терроризма, предупредив, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение СБ ООН. СотрудничествоПрезиденты обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. В частности, оба они позитивно оценили взаимодействие стран в энергетической отрасли. Путин выразил признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом была отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей и существенный прирост товарооборота. Президент обратил внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, то есть включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки. Был сделан акцент на заинтересованности "в практической реализации договоренностей, достигнутых на встречах президентов РФ и Турции в Сочи и Самарканде".УкраинаЭрдоган высказал мнение, что переговорам по Украине следует дать шанс, отметив, что Анкара готова выступить посредником.По словам турецкого лидера, позитивные изменения в украинском конфликте возможны после снижения напряженности. Шаги по содействию этому процессу ожидаются от России, отметили в канцелярии Эродогана, особенно в контексте "присоединения некоторых регионов Украины к России".Также Тайип Эрдоган выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Ижевске, где погибли люди.
турция
российская федерация (россия, рф)
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), политика, турция, российская федерация (россия, рф)
О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное

Путин и Эрдоган: о чем говорили президенты по телефону в четверг, 29 сентября

21:25 29.09.2022 (обновлено: 21:58 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым рассказывает о самом главном из этой беседы.
Освобожденные территории

Владимир Путин сообщил Эрдогану итоги референдумов, состоявшихся на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.
Российский лидер дал понять, что жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года.
"Северные потоки"
Владимир Путин в разговоре дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии на "Северных потоках" как акту международного терроризма, предупредив, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение СБ ООН.
Сотрудничество
Президенты обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. В частности, оба они позитивно оценили взаимодействие стран в энергетической отрасли.
"Дана позитивная оценка взаимодействию в энергетической отрасли – в рамках реализации контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС "Аккую", – говорится в сообщении.
Путин выразил признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом была отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей и существенный прирост товарооборота.
Президент обратил внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, то есть включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки.
Был сделан акцент на заинтересованности "в практической реализации договоренностей, достигнутых на встречах президентов РФ и Турции в Сочи и Самарканде".
Украина
Эрдоган высказал мнение, что переговорам по Украине следует дать шанс, отметив, что Анкара готова выступить посредником.
По словам турецкого лидера, позитивные изменения в украинском конфликте возможны после снижения напряженности. Шаги по содействию этому процессу ожидаются от России, отметили в канцелярии Эродогана, особенно в контексте "присоединения некоторых регионов Украины к России".
Также Тайип Эрдоган выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Ижевске, где погибли люди.
Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин (политик)ПолитикаТурцияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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