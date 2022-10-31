https://crimea.ria.ru/20221031/erdogan-derzhit-slovo---putin-o-reshenii-po-gazovomu-khabu-v-turtsii-1125185079.html

"Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в Турции

"Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в Турции - РИА Новости Крым, 31.10.2022

"Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в Турции

Решение об организации газового хаба в Турции продиктовано пониманием безусловной востребованности газа на мировом рынке и удобством работы с Анкарой, которая... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T23:55

2022-10-31T23:55

2022-10-31T23:56

владимир путин (политик)

турция

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Решение об организации газового хаба в Турции продиктовано пониманием безусловной востребованности газа на мировом рынке и удобством работы с Анкарой, которая держит свои обещания. Об этом вечером в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами. "Покупатели газа всегда есть. В мире этот продукт всегда востребован, это самый экологический в мире углеводород. Меньше всего выбросов от его использования. Я знаю, что потребителей много и желающих приобрети российских газ тоже много, что касается выбора Турции как хаба, для поставок газа в Европу… Понятно почему мы это предложили, потому что работать на прямую с европейскими партнерами очень сложно. Кроме того, мы знаем историю с подрывом "Северного потока". А европейцы молчат, несмотря на то, что это подрывает их интересы", - пояснил президент. Он также сообщил, что "Газпром" был допущен к расследованию инцидента и озвучил результаты осмотра поврежденного участка подводного газопровода, назвав произошедшее терактом: В этой связи, по словам Путина, России проще работать с Турцией: "Потому что Эродоган — человек слова. И потом нам легче контролировать территорию Черного моря. Это реалистичный проект и мы быстро сможем это сделать, а желающие заключить контракт с нами будут - сомнений нет никаких. В конце концов мы и европейские страны можем использовать как транзитные, но и в Европе найдется немало тех, кто захочет покупать наш газ", - уверен российский лидер. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил 14 октября по возвращении из Астаны.

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), турция, экономика