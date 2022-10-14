https://crimea.ria.ru/20221014/srochnyy-start-erdogan-zayavil-o-nachale-rabot-po-sozdaniyu-gazovogo-khaba-1124885275.html
Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба
Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба
Министерство энергетики и природных ресурсов, а также профильные учреждения России и Турции безотлагательно начинают совместную работу по реализации предложения РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T13:22
2022-10-14T13:22
2022-10-14T13:22
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
политика
экономика
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123275951_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_9bb36a9573e794d8f1595bc6280c35e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Министерство энергетики и природных ресурсов, а также профильные учреждения России и Турции безотлагательно начинают совместную работу по реализации предложения российского президента Владимира Путина создать новый газовый хаб в Турции. Соответствующие поручения уже отданы. Об этом журналистам заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по возвращению из Астаны, его слова приводит РИА Новости.13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры."Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование, <...> где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр. А затем мы сделаем следующий шаг", – сказал Эрдоган.По его словам, решение данного вопроса не стоит растягивать во времени. Эрдоган отметил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, однако новый будет международным и расположится в наиболее подходящем месте. По его мнению, он может быть построен в регионе Фракия в европейской части Турции.Турецкий лидер добавил, что Анкара примет все необходимые меры безопасности для обеспечения безопасности проекта нового газового хаба."Конечно, мы предпринимаем всевозможные шаги в области безопасности, обеспечиваем что требуется, продолжаем свою работу соответствующим образом", – сказал Эрдоган.
https://crimea.ria.ru/20221013/ideyu-sozdaniya-gazovogo-khaba-v-turtsii-obsudyat-s-pokupatelyami---peskov-1124865405.html
https://crimea.ria.ru/20221013/putin-predlozhil-erdoganu-sozdat-v-turtsii-gazovyy-khab-i-regulirovat-tseny-1124858214.html
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123275951_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_410433af2aa41d33e272432a538490ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, политика, экономика, владимир путин (политик)
Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба
Эрдоган поручил начать работу по созданию газового хаба в Турции после предложения Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Министерство энергетики и природных ресурсов, а также профильные учреждения России и Турции безотлагательно начинают совместную работу по реализации предложения российского президента Владимира Путина создать новый газовый хаб в Турции. Соответствующие поручения уже отданы. Об этом журналистам заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по возвращению из Астаны, его слова приводит РИА Новости.
13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил
создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры.
"Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование, <...> где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр. А затем мы сделаем следующий шаг", – сказал Эрдоган.
По его словам, решение данного вопроса не стоит растягивать во времени. Эрдоган отметил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, однако новый будет международным и расположится в наиболее подходящем месте. По его мнению, он может быть построен в регионе Фракия в европейской части Турции.
"Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра", – сказал он.
Турецкий лидер добавил, что Анкара примет все необходимые меры безопасности для обеспечения безопасности проекта нового газового хаба.
"Конечно, мы предпринимаем всевозможные шаги в области безопасности, обеспечиваем что требуется, продолжаем свою работу соответствующим образом", – сказал Эрдоган.