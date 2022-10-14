https://crimea.ria.ru/20221014/srochnyy-start-erdogan-zayavil-o-nachale-rabot-po-sozdaniyu-gazovogo-khaba-1124885275.html

Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба

Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба

Министерство энергетики и природных ресурсов, а также профильные учреждения России и Турции безотлагательно начинают совместную работу по реализации предложения РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T13:22

2022-10-14T13:22

2022-10-14T13:22

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

политика

экономика

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Министерство энергетики и природных ресурсов, а также профильные учреждения России и Турции безотлагательно начинают совместную работу по реализации предложения российского президента Владимира Путина создать новый газовый хаб в Турции. Соответствующие поручения уже отданы. Об этом журналистам заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по возвращению из Астаны, его слова приводит РИА Новости.13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры."Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование, <...> где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр. А затем мы сделаем следующий шаг", – сказал Эрдоган.По его словам, решение данного вопроса не стоит растягивать во времени. Эрдоган отметил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, однако новый будет международным и расположится в наиболее подходящем месте. По его мнению, он может быть построен в регионе Фракия в европейской части Турции.Турецкий лидер добавил, что Анкара примет все необходимые меры безопасности для обеспечения безопасности проекта нового газового хаба."Конечно, мы предпринимаем всевозможные шаги в области безопасности, обеспечиваем что требуется, продолжаем свою работу соответствующим образом", – сказал Эрдоган.

https://crimea.ria.ru/20221013/ideyu-sozdaniya-gazovogo-khaba-v-turtsii-obsudyat-s-pokupatelyami---peskov-1124865405.html

https://crimea.ria.ru/20221013/putin-predlozhil-erdoganu-sozdat-v-turtsii-gazovyy-khab-i-regulirovat-tseny-1124858214.html

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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, политика, экономика, владимир путин (политик)