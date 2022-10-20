https://crimea.ria.ru/20221020/pochemu-erdogan-soglasilsya-na-predlozhenie-putina--mnenie-eksperta-1124982021.html

Почему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение эксперта

Почему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Почему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение эксперта

Турция могла согласиться на предложение России о создании газового хаба, потому что знала, что Западу нечего предложить в качестве альтернативы. Такое мнение... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-20T03:36

2022-10-20T03:36

2022-10-19T15:50

турция

российская федерация (россия, рф)

реджеп тайип эрдоган

владимир путин (политик)

экономика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Турция могла согласиться на предложение России о создании газового хаба, потому что знала, что Западу нечего предложить в качестве альтернативы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, комментируя новость о российско-турецких договоренностях в части создания нового альтернативного пути поставок газа в Европу.Москва и Анкара договорились о создании газового хаба. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития.На вопрос о том, последует ли реакция Запада на такое решение Турции востоковед ответил утвердительно, но подчеркнул, что в отсутствие альтернативных предложений эта реакция не будет иметь масштабный публичный характер. Эксперт объяснил, что для Тайипа Эрдогана на первом месте всегда стояла выгода для Турции, а сегодня США и Европе нечего ему предложить."Я думаю, что реакция будет. Но сомневаюсь, что она будет сильно публичной. Некоторые политики наверняка ему скажут что-то, но в личном пространстве. Как в истории с платежной системой "Мир". Будут предлагать Эрдогану отойти от этой идеи, — отметил Чупрыгин. — Другой вопрос, что альтернативного предложения не будет. Это торг — если вы хотите, чтобы я чего-то не делал — дайте мне альтернативу, я посмотрю на сколько она мне выгодна".Является ли новый газотранспортный маршрут альтернативой транзита голубого топлива через Украину пока не известно, но эксперт подчеркнул, что транзит через украинские территории это серьезный рычаг давления на международной политической арене от которого вряд ли кто-то откажется."История с украинским маршрутом очень интересная. На нее надо обращать очень серьезное внимание. Это не только коммерческий маршрут, это еще и определенный политический рычаг, от которого ни одна из сторон, включая и Россию, и Украину, США и Европу, не готова отказаться. Причем независимо от того, что будет на турецком направлении", — считает Чупрыгин.О том, можно ли доверять России турецкому лидеру, по мнению эксперта, переживать не нужно, так как Эрдогану выгодна обсуждаемая сделка и он вероятно не изменит свое решение."Мы понимаем, что это пока договоренности. Как это будет осуществляться на практике пока неизвестно. Если всегда иметь ввиду, что все что делает Эрдоган — делается для Эрдогана, его партии, политической позиции и Турции — тогда можно спокойно иметь с ним дело, не боясь неожиданных поворотов. Эрдоган патриот, этого не отменишь", — отметил Чупрыгин.

https://crimea.ria.ru/20221014/srochnyy-start-erdogan-zayavil-o-nachale-rabot-po-sozdaniyu-gazovogo-khaba-1124885275.html

https://crimea.ria.ru/20221016/turetskie-uchenye-razrabotali-proekt-gazovogo-khaba-1124912117.html

турция

российская федерация (россия, рф)

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

турция, российская федерация (россия, рф), реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), экономика, мнения