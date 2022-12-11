https://crimea.ria.ru/20221211/erdogan-pytaetsya-prodavit-rossiyu-ekspert-o-zatore-tankerov-v-bosfore-1125805037.html

Эрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в Босфоре

Эрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в Босфоре - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Эрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в Босфоре

Задержка движения нефтяных танкеров через проливы Босфор и Дарданеллы обусловлена стремлением Турции добиться от России определенных скидок на нефть либо... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T10:44

2022-12-11T10:44

2022-12-11T10:44

политика

мнения

турция

россия

экономика

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123275951_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_9bb36a9573e794d8f1595bc6280c35e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Задержка движения нефтяных танкеров через проливы Босфор и Дарданеллы обусловлена стремлением Турции добиться от России определенных скидок на нефть либо рассрочки платежей за нее. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра Регионального института средиземноморских исследований Александр Бедрицкий.Основной вопрос для Анкары"В следующем году состоятся президентские выборы в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган прежде всего заинтересован в снижении или, по крайней мере, в недопущении роста цен на бензин в самой Турции. Поэтому сейчас основной вопрос, который пытается решить Анкара – "продавить" Россию на определенные скидки на нефть или хотя бы на рассрочку платежей. Этим вызван весь ажиотаж, который сейчас мы наблюдаем", – считает Бедрицкий.Искусственное создание задержек с выгрузкой и отправкой нефти приводит к снижению объема экспорта российского "черного золота". Таким образом, по предположительному замыслу Эрдогана, можно будет отгружать российскую нефть непосредственно в Турции. Тем самым Анкара может получить значительную скидку и большие объемы российского топлива.Причем здесь канал "Стамбул"?Бедрицкий также не исключает, что затор связан с планами Анкары в будущем направлять танкеры по каналу "Стамбул" в обход черноморских проливов исключительно на своих условиях, самостоятельно устанавливая плату за проход. Стамбульский канал – строящийся искусственный судоходный канал, который соединит Черное море с Мраморным и пройдет параллельно проливу Босфор."Такая мотивация тоже может иметь место, но, полагаю, это второстепенная задача. Канал уже построен, так или иначе он будет работать. Через существующую систему проливов пропускать можно только ограниченное количество судов, а из-за того, что Европа ограничивает поставки или просто наложила эмбарго на экспорт российской нефти танкерами, то единственным путем остается выход через Черное и Средиземное море", – пояснил политолог.Эрдоган не сдаетсяС 1 декабря Турция ввела дополнительные требования к танкерам с сырой нефтью, которые планируют идти через Босфор и Даржанеллы. Судам необходимо иметь страховые письма определенного вида. В результате в проливах образовался затор из десятков танкеров с миллионами баррелей нефти.Белый дом заявил, что Турция безосновательно задерживает движение судов. В США утверждают, что почти все танкеры, стоящие в пробке, перевозят нефть не из России. Поэтому на них не распространяется ограничение на поставки сырья по морю в страны Евросоюза. Вашингтон и Анкара ведут консультации по этому вопросу. Дипломатические источники сообщают, что турецкие власти отказываются уступать.Также в Минфине США заявили, что подозревать российскую сторону в причастности к решению блокировать танкеры в проливах нет никаких оснований.С 5 декабря действуют нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – экспертПотолок цен на российскую нефть: как будут работать ограниченияРоссия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак

турция

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мнения, турция, россия, экономика, реджеп тайип эрдоган