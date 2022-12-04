https://crimea.ria.ru/20221204/rossiya-budet-postavlyat-neft-tolko-na-rynochnykh-usloviyakh--novak-1125679928.html
Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак
Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак
Нефть и нефтепродукты Россия будет поставлять только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T19:12
2022-12-04T19:12
2022-12-04T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нефть и нефтепродукты Россия будет поставлять только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.Так он ответил на принятое странами ОПЕК+ решение о сохранении согласованного на встрече в октябре плана по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года, следует из итогового коммюнике, которое опубликовано на сайте ОПЕК.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в свете решения ОПЕК+ сократить добычу нефти в США резко растут цены на топливо, это приведет к тому, что Джо Байден войдет в американскую историю как самый неудачливый президент.
https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), экономика, в мире
Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак
Россия будет подавать нефть только на рыночных условиях - вице-премьер Новак