https://crimea.ria.ru/20221204/rossiya-budet-postavlyat-neft-tolko-na-rynochnykh-usloviyakh--novak-1125679928.html

Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак

Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак

Нефть и нефтепродукты Россия будет поставлять только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T19:12

2022-12-04T19:12

2022-12-04T19:12

российская федерация (россия, рф)

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нефть и нефтепродукты Россия будет поставлять только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.Так он ответил на принятое странами ОПЕК+ решение о сохранении согласованного на встрече в октябре плана по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года, следует из итогового коммюнике, которое опубликовано на сайте ОПЕК.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в свете решения ОПЕК+ сократить добычу нефти в США резко растут цены на топливо, это приведет к тому, что Джо Байден войдет в американскую историю как самый неудачливый президент.

https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html

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российская федерация (россия, рф), экономика, в мире