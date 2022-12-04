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Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак
Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак
Нефть и нефтепродукты Россия будет поставлять только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T19:12
2022-12-04T19:12
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нефть и нефтепродукты Россия будет поставлять только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.Так он ответил на принятое странами ОПЕК+ решение о сохранении согласованного на встрече в октябре плана по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года, следует из итогового коммюнике, которое опубликовано на сайте ОПЕК.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в свете решения ОПЕК+ сократить добычу нефти в США резко растут цены на топливо, это приведет к тому, что Джо Байден войдет в американскую историю как самый неудачливый президент.
https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html
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российская федерация (россия, рф), экономика, в мире
Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак

Россия будет подавать нефть только на рыночных условиях - вице-премьер Новак

19:12 04.12.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской торговый порт.
Новороссийский морской торговый порт. - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нефть и нефтепродукты Россия будет поставлять только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.
Так он ответил на принятое странами ОПЕК+ решение о сохранении согласованного на встрече в октябре плана по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года, следует из итогового коммюнике, которое опубликовано на сайте ОПЕК.
Нефтяной терминал Шесхарис - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 20:24
Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения
"Хочу подчеркнуть, что наша позиция неизменна, об этом говорил и президент РФ Владимир Путин, и неоднократно правительство говорило о том, что мы считаем - этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рынок, противоречит всем правилам и тому же ВТО", - прокомментировал Новак вводимый Западом механизм ограничения цен на российскую нефть в эфире телеканала "Россия 24".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в свете решения ОПЕК+ сократить добычу нефти в США резко растут цены на топливо, это приведет к тому, что Джо Байден войдет в американскую историю как самый неудачливый президент.
 
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