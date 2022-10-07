https://crimea.ria.ru/20221007/energetike-ssha-grozit-idealnyy-shtorm--ekspert-o-reshenii-opek-1124738777.html

Энергетике США грозит "идеальный шторм" – эксперт о решении ОПЕК+

Энергетике США грозит "идеальный шторм" – эксперт о решении ОПЕК+ - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Энергетике США грозит "идеальный шторм" – эксперт о решении ОПЕК+

В свете решения ОПЕК+ сократить добычу нефти в США резко растут цены на топливо, это приведет к тому, что Демократическая партия потерпит жестокое поражение на... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T03:28

2022-10-07T03:28

2022-10-07T03:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В свете решения ОПЕК+ сократить добычу нефти в США резко растут цены на топливо, это приведет к тому, что Демократическая партия потерпит жестокое поражение на предстоящих выборах в Конгресс, а Джо Байден войдет в американскую историю как самый неудачливый президент. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков."В ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки администрация Байдена тут же пообещала вылить еще 10 миллионов баррелей на рынок. Это еще сильнее опустошит стратегический резерв США, объем которого и так опустился до минимума за 40 лет", – написал эксперт в своем Telegram-канале.По прогнозу Дудакова, резерва хватит, чтобы некоторое время искусственно поддерживать нефтяной рынок Америки. Но вскоре Конгрессу по закону придется начать пополнение нефтяного резерва – по сильно выросшим ценам и в ущерб бюджету, что может дополнительно подстегнуть нефтяные цены."Усиливается политическое давление и на участников рынка - НПЗ и заправки. Дошло до того, что значительная часть бензоколонок в США стала убыточной – им пришлось резко сокращать свою прибыль, чтобы слегка притормозить рост цен. Однако средняя стоимость топлива все равно повышается - и скоро опять превысит 4 доллара за галлон. В Калифорнии она уже достигла 6,4 долларов", – констатировал политолог.По словам эксперта, за два года президентства Байден "умудрился довести углеводородную отрасль в США до стагнации под разговоры о "глобальном потеплении" и заодно рассориться с союзниками в Персидском заливе."Теперь, на фоне санкционных войн с Россией, рынку энергетики грозит идеальный шторм, Демократической партии – катастрофа на выборах, а самому Байдену – звание президента еще более неудачливого, чем Джимми Картер", - подытожил Дудаков.Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 5 октября единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Участники встречи заявили, что их решение основано на "неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти".

https://crimea.ria.ru/20220928/sakhalin-1-ostanovil-dobychu-nefti-i-gaza-1124645634.html

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в мире, сша, экономика, мнения