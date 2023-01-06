https://crimea.ria.ru/20230106/vooruzhennye-sily-rossii-obyavili-rezhim-prekrascheniya-ognya-po-linii-fronta-1126269385.html

ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на Украине

ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на Украине - РИА Новости Крым, 06.01.2023

ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на Украине

Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января, но... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T14:25

2023-01-06T14:25

2023-01-06T15:05

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января, но ВСУ продолжают обстрелы. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны."В соответствии с поручением президента Российской Федерации и указаниями министра обороны в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в сообщении оборонного ведомства.При этом в министерстве уточнили, что Украина продолжает вести обстрелы населенных пунктов и позиций российских военных. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска уже получили соответствующие указания.Позже президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима прекращения огня, а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:Рождественское перемирие: как отреагировали на УкраинеЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыУдары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести

https://crimea.ria.ru/20230106/ognennyy-grad-video-unichtozheniya-kolonny-tekhniki-vsu-1126267134.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости