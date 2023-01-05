https://crimea.ria.ru/20230105/udary-vsu-po-vasilevke-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-shesti-1126260191.html
Удары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести
Удары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Удары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести
Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией ВСУ города Васильевка Запорожской области выросло до шести человек, пострадавших - тридцать семь. Об... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T14:53
2023-01-05T14:53
2023-01-05T14:53
сво
васильевка
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией ВСУ города Васильевка Запорожской области выросло до шести человек, пострадавших - тридцать семь. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По его словам, среди раненых - шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии. Кроме того, до сих пор в реанимации один из спасателей, который накануне вытаскивал людей из-под завалов и получил серьезные ранения.Всем пострадавшим оказывают помощь, в помощь местный специалистам прибыли аварийные бригады из Новгородской области."Ресурс для восстановления объектов жизнедеятельности и разрушенной городской инфраструктуры есть. У нас есть все, чтобы восстановить города, позаботиться о своих жителях, поддержать друг друга в сложные времена. Этого нет у нашего врага, цинизм киевского режима в очередной раз подтверждает их звериную натуру, фашизм и стремление к геноциду. Все их преступные приказы и действия будут рассматриваться военным трибуналом и наказание за них будет таким же суровым, как и степень преступления", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Об обстрелах Васильевки и Пологов сообщил в среду днем член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. Первоначально сообщалось о двух погибших. Затем число жертв возросло до пяти.Читайте также на РИА Новости Крым:КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – властиИз Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой ВасильевкеВойна и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
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васильевка
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сво, васильевка, евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Удары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести
Балицкий: число погибших в результате обстрелов Васильевки выросло до шести человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией ВСУ города Васильевка Запорожской области выросло до шести человек, пострадавших - тридцать семь. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, среди раненых - шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии. Кроме того, до сих пор в реанимации один из спасателей, который накануне вытаскивал людей из-под завалов и получил серьезные ранения.
Всем пострадавшим оказывают помощь, в помощь местный специалистам прибыли аварийные бригады из Новгородской области.
"Ресурс для восстановления объектов жизнедеятельности и разрушенной городской инфраструктуры есть. У нас есть все, чтобы восстановить города, позаботиться о своих жителях, поддержать друг друга в сложные времена. Этого нет у нашего врага, цинизм киевского режима в очередной раз подтверждает их звериную натуру, фашизм и стремление к геноциду. Все их преступные приказы и действия будут рассматриваться военным трибуналом и наказание за них будет таким же суровым, как и степень преступления", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Об обстрелах Васильевки и Пологов сообщил в среду днем член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. Первоначально сообщалось о двух погибших.
Затем число жертв возросло до пяти.
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