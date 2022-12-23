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КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти - РИА Новости Крым, 23.12.2022
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти
Власти Запорожской области временно закрыли единственный в регионе контрольно-пропускной пункт (КПП) с Украиной из-за диверсантов, которые завозят на российскую РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T13:44
2022-12-23T13:45
евгений балицкий
запорожская область
новые регионы россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области временно закрыли единственный в регионе контрольно-пропускной пункт (КПП) с Украиной из-за диверсантов, которые завозят на российскую территорию американскую взрывчатку для осуществления терактов и диверсий. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.По его словам, российские силовики на протяжении нескольких месяцев отслеживали активность диверсионно-разведывательных групп и местных так называемых "украинских патриотов", с которыми киевские спецслужбы наладили систему коммуникаций. СБУ вербует их, а затем поставляет им американскую взрывчатку С-4, которая попадает в регион через КПП "Васильевка".Врио губернатора также уточнил, что в редких случаях граждан через КПП все же пропускают. Это касается больных, которые возвращаются домой после операций, а также граждан, прописанных на подконтрольной РФ территории Запорожской области.Этим занимаются специальные ведомства, специальная комиссия. Процесс очень усложнился, но пропуск происходит. Вот, например, сегодня пропустили порядка 50 человек. Это граждане, которые не вызывают у нас сомнения, что они не едут к нам заниматься экстремизмом", – добавил Балицкий.
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евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, новости, общество
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти

Балицкий: КПП "Васильевка" закрыт из-за активности диверсантов, везущих в РФ взрывчатку

13:44 23.12.2022 (обновлено: 13:45 23.12.2022)
 
© РИА Новости КрымГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области временно закрыли единственный в регионе контрольно-пропускной пункт (КПП) с Украиной из-за диверсантов, которые завозят на российскую территорию американскую взрывчатку для осуществления терактов и диверсий. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
По его словам, российские силовики на протяжении нескольких месяцев отслеживали активность диверсионно-разведывательных групп и местных так называемых "украинских патриотов", с которыми киевские спецслужбы наладили систему коммуникаций. СБУ вербует их, а затем поставляет им американскую взрывчатку С-4, которая попадает в регион через КПП "Васильевка".
"Мы закрыли КПП, потому что, проанализировав ситуацию, четко поняли, что все это завозят через Васильевку. Собаки не находят, потому что можно спрятать в колесо, полить специальной "вонючкой", которая не дает возможности собаке определить. Поэтому введены беспрецедентные меры по временному закрытию КПП", – сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Врио губернатора также уточнил, что в редких случаях граждан через КПП все же пропускают. Это касается больных, которые возвращаются домой после операций, а также граждан, прописанных на подконтрольной РФ территории Запорожской области.
Этим занимаются специальные ведомства, специальная комиссия. Процесс очень усложнился, но пропуск происходит. Вот, например, сегодня пропустили порядка 50 человек. Это граждане, которые не вызывают у нас сомнения, что они не едут к нам заниматься экстремизмом", – добавил Балицкий.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовые регионы РоссииНовостиОбщество
 
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