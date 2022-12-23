https://crimea.ria.ru/20221223/kpp-vasilevka-v-zaporozhskoy-oblasti-zakryt-iz-za-diversantov--vlasti-1126098004.html

КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти

КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти - РИА Новости Крым, 23.12.2022

КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти

Власти Запорожской области временно закрыли единственный в регионе контрольно-пропускной пункт (КПП) с Украиной из-за диверсантов, которые завозят на российскую РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T13:44

2022-12-23T13:44

2022-12-23T13:45

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области временно закрыли единственный в регионе контрольно-пропускной пункт (КПП) с Украиной из-за диверсантов, которые завозят на российскую территорию американскую взрывчатку для осуществления терактов и диверсий. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.По его словам, российские силовики на протяжении нескольких месяцев отслеживали активность диверсионно-разведывательных групп и местных так называемых "украинских патриотов", с которыми киевские спецслужбы наладили систему коммуникаций. СБУ вербует их, а затем поставляет им американскую взрывчатку С-4, которая попадает в регион через КПП "Васильевка".Врио губернатора также уточнил, что в редких случаях граждан через КПП все же пропускают. Это касается больных, которые возвращаются домой после операций, а также граждан, прописанных на подконтрольной РФ территории Запорожской области.Этим занимаются специальные ведомства, специальная комиссия. Процесс очень усложнился, но пропуск происходит. Вот, например, сегодня пропустили порядка 50 человек. Это граждане, которые не вызывают у нас сомнения, что они не едут к нам заниматься экстремизмом", – добавил Балицкий.

https://crimea.ria.ru/20221223/obstrely-zaporozhskoy-aes-pochti-prekratilis--vlasti-1126097504.html

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евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, новости, общество