Рейтинг@Mail.ru
Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230104/obstrely-vasilevki-prodolzhayutsya-vlasti-soobschayut-o-pyati-pogibshikh-1126254694.html
Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших
Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших
Растет число жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T19:16
2023-01-04T19:16
сво
запорожская область
васильевка
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/04/1126254579_0:219:960:759_1920x0_80_0_0_ae1ec24fa6f8556e2f97e29238006738.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Растет число жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.Он добавил, что обстановка в Васильевке остается напряженной, обстрелы не прекращаются. Экстренные службы оказывают помощи людям.Об обстрелах Васильевки и Пологов сообщил в среду днем член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. Первоначально сообщалось о двух погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в ВасильевкеКПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – властиИз Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
https://crimea.ria.ru/20221204/voyna-i-mir-prifrontovoy-vasilevki-fotoreportazh-1125678174.html
запорожская область
васильевка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/04/1126254579_0:129:960:849_1920x0_80_0_0_6f16717afa87e849a6724749f683d6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, запорожская область, васильевка, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии
Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших

Балицкий: в результате обстрела ВСУ в Васильевке погибли пять человек, 15 получили ранения

19:16 04.01.2023
 
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ результате обстрела ВСУ в Васильевке погибли пять человек, 15 получили ранения
В результате обстрела ВСУ в Васильевке погибли пять человек, 15 получили ранения
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Растет число жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
"По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины погибли пять человек, 15 получили ранения разной степени тяжести. В том числе ранения получили четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжелом состоянии", - написал Балицкий.
Он добавил, что обстановка в Васильевке остается напряженной, обстрелы не прекращаются. Экстренные службы оказывают помощи людям.
Об обстрелах Васильевки и Пологов сообщил в среду днем член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. Первоначально сообщалось о двух погибших.
Кот в колючей проволоке в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря 2022, 17:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в Васильевке
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти
Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
 
СВОЗапорожская областьВасильевкаЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Главные события и заявления дня: 4 января
19:44Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головой
19:16Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших
19:12Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации
18:35Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулах
17:59В Роспотребнадзоре указали на правила уборки кухни после праздников
17:23Автодорогу Алушта-Судак-Феодосия готовят к большому ремонту
16:42Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году
16:19Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявок
15:54ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы
15:10Не помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову
14:25Путин: система "Циркон" способна надежно защитить Россию от внешних угроз
13:43Погодные "столкновения": в Крыму ночью и утром ожидают сильные туманы
13:28Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда
12:37Аксенов: в Крыму предприниматели активно выходят из тени
12:28Без прав на "встречке": смертельное ДТП в Севастополе
11:42Сильные дожди с ветром обрушатся на Крым
11:06Как работает Керченская переправа 4 января
10:28Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России
10:06Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января
Лента новостейМолния