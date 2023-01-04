https://crimea.ria.ru/20230104/obstrely-vasilevki-prodolzhayutsya-vlasti-soobschayut-o-pyati-pogibshikh-1126254694.html

Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших

Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших

Растет число жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T19:16

2023-01-04T19:16

2023-01-04T19:16

сво

запорожская область

васильевка

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Растет число жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.Он добавил, что обстановка в Васильевке остается напряженной, обстрелы не прекращаются. Экстренные службы оказывают помощи людям.Об обстрелах Васильевки и Пологов сообщил в среду днем член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. Первоначально сообщалось о двух погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в ВасильевкеКПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – властиИз Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке

https://crimea.ria.ru/20221204/voyna-i-mir-prifrontovoy-vasilevki-fotoreportazh-1125678174.html

запорожская область

васильевка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, запорожская область, васильевка, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии