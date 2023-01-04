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Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших
Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших
Растет число жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T19:16
2023-01-04T19:16
2023-01-04T19:16
сво
запорожская область
васильевка
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Растет число жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.Он добавил, что обстановка в Васильевке остается напряженной, обстрелы не прекращаются. Экстренные службы оказывают помощи людям.Об обстрелах Васильевки и Пологов сообщил в среду днем член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. Первоначально сообщалось о двух погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в ВасильевкеКПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – властиИз Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
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запорожская область
васильевка
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сво, запорожская область, васильевка, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии
Обстрелы Васильевки продолжаются: власти сообщают о пяти погибших
Балицкий: в результате обстрела ВСУ в Васильевке погибли пять человек, 15 получили ранения