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ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы - РИА Новости Крым, 04.01.2023
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ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы
ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы - РИА Новости Крым, 04.01.2023
ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы
ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в поселке Васильевка Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T15:54
2023-01-04T15:54
сво
запорожская область
владимир рогов
васильевка
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
наталья романиченко
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в поселке Васильевка Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. В результате четырех "прилетов" есть раненые, два человека погибли. В настоящее время ВСУ продолжают наносить массированные ракетные удары по гражданским объектам в Васильевке. Под ударами жилые дома, городские улицы и объекты гражданской инфраструктуры. Глава Васильевского района Наталья Романиченко обратилась к местным жителям с просьбой не выходить на улицу и спрятаться в укрытиях. Она отметила, что раненых администрация на своих машинах перевозит в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
https://crimea.ria.ru/20221205/khozyayka-prifrontovoy-zony-natalya-romanichenko-o-zhizni-v-vasilevke-1125652635.html
запорожская область
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сво, запорожская область, владимир рогов, васильевка, всу (вооруженные силы украины), происшествия, наталья романиченко, новые регионы россии
ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы

Власти Запорожья заявляют о новых обстрелах прифронтовых поселков со стороны Украины

15:54 04.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРезультаты обстрела Васильевской больницы
Результаты обстрела Васильевской больницы - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в поселке Васильевка Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. В результате четырех "прилетов" есть раненые, два человека погибли.
"Помимо обстрела Васильевки, укронацисты бьют из "тяжелого" по Пологам. Как минимум, три прилета. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", - написал Рогов в Telegram-канале.
В настоящее время ВСУ продолжают наносить массированные ракетные удары по гражданским объектам в Васильевке. Под ударами жилые дома, городские улицы и объекты гражданской инфраструктуры. Глава Васильевского района Наталья Романиченко обратилась к местным жителям с просьбой не выходить на улицу и спрятаться в укрытиях. Она отметила, что раненых администрация на своих машинах перевозит в больницу.
Глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря 2022, 08:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в Васильевке
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