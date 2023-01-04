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ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы
ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы - РИА Новости Крым, 04.01.2023
ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы
ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в поселке Васильевка Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T15:54
2023-01-04T15:54
2023-01-04T15:54
сво
запорожская область
владимир рогов
васильевка
всу (вооруженные силы украины)
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наталья романиченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в поселке Васильевка Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. В результате четырех "прилетов" есть раненые, два человека погибли. В настоящее время ВСУ продолжают наносить массированные ракетные удары по гражданским объектам в Васильевке. Под ударами жилые дома, городские улицы и объекты гражданской инфраструктуры. Глава Васильевского района Наталья Романиченко обратилась к местным жителям с просьбой не выходить на улицу и спрятаться в укрытиях. Она отметила, что раненых администрация на своих машинах перевозит в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
https://crimea.ria.ru/20221205/khozyayka-prifrontovoy-zony-natalya-romanichenko-o-zhizni-v-vasilevke-1125652635.html
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сво, запорожская область, владимир рогов, васильевка, всу (вооруженные силы украины), происшествия, наталья романиченко, новые регионы россии
ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы
Власти Запорожья заявляют о новых обстрелах прифронтовых поселков со стороны Украины