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Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая

Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая

В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.05.2025

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крым

общество

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алушта

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +22...+24 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +12 до +14 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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