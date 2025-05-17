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Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.05.2025
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погода в крыму
погода
крым
общество
симферополь
севастополь
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +22...+24 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +12 до +14 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, погода, крым, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая

Погода в Крыму 17 мая

00:01 17.05.2025
 
Гроза
Гроза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, в западных, восточных и южных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, днем +21…+26, в горах +14….+19 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +22...+24 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +21...+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +12 до +14 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуПогодаКрымОбществоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияЕвпаторияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
00:00Какой сегодня праздник: 17 мая
23:12Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
22:56Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
22:39Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
22:38Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:56На железнодорожном вокзале Симферополя проверили таксистов
21:39Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего
21:14Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода
20:51В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым
20:33Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк
20:16Ситуация с пылью критичная: в Бахчисарае остановили цементный завод
20:01В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
19:46Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных
19:28Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в Стамбуле
19:09У школьников из Алушты симптомы острого гастроэнтероколита – минздрав
18:41На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ
18:21Школьники в Алуште попали в больницу с расстройством – что известно
18:04Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление
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