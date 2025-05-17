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Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T00:01
2025-05-17T00:01
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +22...+24 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +12 до +14 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, погода, крым, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
Погода в Крыму 17 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, в западных, восточных и южных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, днем +21…+26, в горах +14….+19 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +22...+24 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +21...+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +12 до +14 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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