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Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
Мирная жизнь в прифронтовой Васильевке Запорожской области налаживается. Люди возвращаются в свои дома, месяцами ожидая возможности въезда через единственный с... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T17:01
2022-12-04T17:07
специальная военная операция рф на украине
фото
запорожская область
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Мирная жизнь в прифронтовой Васильевке Запорожской области налаживается. Люди возвращаются в свои дома, месяцами ожидая возможности въезда через единственный с Украиной пункт пропуска. Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, врачи спасают жизни, власти обеспечивают горожан теплом, военные и "боевые" коты охраняют быт.Как живет мирное население под надежной защитой российских бойцов – смотрите в нашей фотоленте.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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специальная военная операция рф на украине, фото, запорожская область
Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж

Жизнь прифронтовой Васильевки на эксклюзивных фото РИА Новости Крым

17:01 04.12.2022 (обновлено: 17:07 04.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот в колючей проволоке в Васильевке Запорожской области
Кот в колючей проволоке в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Мирная жизнь в прифронтовой Васильевке Запорожской области налаживается. Люди возвращаются в свои дома, месяцами ожидая возможности въезда через единственный с Украиной пункт пропуска. Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, врачи спасают жизни, власти обеспечивают горожан теплом, военные и "боевые" коты охраняют быт.
Как живет мирное население под надежной защитой российских бойцов – смотрите в нашей фотоленте.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:07Фотоленты
ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Несмотря на активные попытки блокировать въезд в освобожденную часть Запорожской области со стороны Украины, люди возвращаются сюда.

Мужчина едет на велосипеде по дороге в Васильевке, Запорожская область
1 из 19

Несмотря на активные попытки блокировать въезд в освобожденную часть Запорожской области со стороны Украины, люди возвращаются сюда.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Они живут, работают и стараются наладить мир вокруг, сохраняя память о своей истории.

Повседневная жизнь в Васильевке Запорожской области
2 из 19

Они живут, работают и стараются наладить мир вокруг, сохраняя память о своей истории.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Их покой достойно охраняют "бойцы" мирной жизни.

Кот в колючей проволоке в Васильевке Запорожской области
3 из 19

Их покой достойно охраняют "бойцы" мирной жизни.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А над зданиями реют флаги России.

Флаг России в Васильевке Запорожской области
4 из 19

А над зданиями реют флаги России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Здесь нет случайных людей и даже животных. Все они верят нашим бойцам.

Военный гладит кота в Васильевке Запорожской области
5 из 19

Здесь нет случайных людей и даже животных. Все они верят нашим бойцам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Районная больница продолжает работать, несмотря на повреждения после ракетных обстрелов.

Больница в Васильевке
6 из 19

Районная больница продолжает работать, несмотря на повреждения после ракетных обстрелов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

За жизни мирных людей здесь борются врачи и волонтеры.

На фото: 76-летний врач-волонтер из Краснодара Александр Рахно.

Врач принимает пациента в больнице Васильевки Запорожской области
7 из 19

За жизни мирных людей здесь борются врачи и волонтеры.

На фото: 76-летний врач-волонтер из Краснодара Александр Рахно.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сейчас медучреждение находится в активной стадии восстановления.

Ремонт пострадавшей от ракетных обстрелов ВСУ больницы в Васильевке Запорожской области
8 из 19

Сейчас медучреждение находится в активной стадии восстановления.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли сюда гуманитарную помощь: детское питание, медицинские инструменты, подгузники и пеленки.

Гуманитарная помощь в больницу Васильевки
9 из 19

РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли сюда гуманитарную помощь: детское питание, медицинские инструменты, подгузники и пеленки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В городе сохранены памятники Великой Отечественной войне.

Памятники Великой Отечественной войне
10 из 19

В городе сохранены памятники Великой Отечественной войне.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ведь у города есть надежда, а значит и будущее.

Храм в Васильевке Запорожская область
11 из 19

Ведь у города есть надежда, а значит и будущее.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Она вселяет веру и в бойцов.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым"

Российский военный держит в руках иконы
12 из 19

Она вселяет веру и в бойцов.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Свою лепту в безопасную жизнь вносят и военные батальона "Крым".

Бойцы батальона Крым на передовой
13 из 19

Свою лепту в безопасную жизнь вносят и военные батальона "Крым".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Они находятся на страже прифронтового города каждый день.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым"

Бойцы батальона Крым на передовой
14 из 19

Они находятся на страже прифронтового города каждый день.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Днем и ночью.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым"

Бойцы батальона Крым на передовой
15 из 19

Днем и ночью.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А придают им силы письма крымских детей.

Письма детей для бойцов батальона Крым
16 из 19

А придают им силы письма крымских детей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Волонтеры привозят их на передовую.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым" читает письма крымских детей на фронт

Боец батальона Крым читает письмо
17 из 19

Волонтеры привозят их на передовую.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым" читает письма крымских детей на фронт

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А бойцы читают и бережно хранят.

В расположении добровольческого батальона "Крым"

Стенд с письмами и иконами батальона Крым
18 из 19

А бойцы читают и бережно хранят.

В расположении добровольческого батальона "Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Несмотря на проблемы и бойцы, и жители Васильевки верят в скорую победу.

Бойцы батальона Крым на передовой
19 из 19

Несмотря на проблемы и бойцы, и жители Васильевки верят в скорую победу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 19

Несмотря на активные попытки блокировать въезд в освобожденную часть Запорожской области со стороны Украины, люди возвращаются сюда.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 19

Они живут, работают и стараются наладить мир вокруг, сохраняя память о своей истории.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 19

Их покой достойно охраняют "бойцы" мирной жизни.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 19

А над зданиями реют флаги России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 19

Здесь нет случайных людей и даже животных. Все они верят нашим бойцам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 19

Районная больница продолжает работать, несмотря на повреждения после ракетных обстрелов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 19

За жизни мирных людей здесь борются врачи и волонтеры.

На фото: 76-летний врач-волонтер из Краснодара Александр Рахно.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 19

Сейчас медучреждение находится в активной стадии восстановления.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 19

РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли сюда гуманитарную помощь: детское питание, медицинские инструменты, подгузники и пеленки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 19

В городе сохранены памятники Великой Отечественной войне.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 19

Ведь у города есть надежда, а значит и будущее.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 19

Она вселяет веру и в бойцов.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 19

Свою лепту в безопасную жизнь вносят и военные батальона "Крым".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 19

Они находятся на страже прифронтового города каждый день.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 19

Днем и ночью.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 19

А придают им силы письма крымских детей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
17 из 19

Волонтеры привозят их на передовую.

На фото: боец добровольческого батальона "Крым" читает письма крымских детей на фронт

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 19

А бойцы читают и бережно хранят.

В расположении добровольческого батальона "Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
19 из 19

Несмотря на проблемы и бойцы, и жители Васильевки верят в скорую победу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеФотоЗапорожская область
 
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