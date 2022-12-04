Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж

Жизнь прифронтовой Васильевки на эксклюзивных фото РИА Новости Крым
Несмотря на активные попытки блокировать въезд в освобожденную часть Запорожской области со стороны Украины, люди возвращаются сюда.
Несмотря на активные попытки блокировать въезд в освобожденную часть Запорожской области со стороны Украины, люди возвращаются сюда.
Они живут, работают и стараются наладить мир вокруг, сохраняя память о своей истории.
Они живут, работают и стараются наладить мир вокруг, сохраняя память о своей истории.
Их покой достойно охраняют "бойцы" мирной жизни.
Их покой достойно охраняют "бойцы" мирной жизни.
А над зданиями реют флаги России.
А над зданиями реют флаги России.
Здесь нет случайных людей и даже животных. Все они верят нашим бойцам.
Здесь нет случайных людей и даже животных. Все они верят нашим бойцам.
Районная больница продолжает работать, несмотря на повреждения после ракетных обстрелов.
Районная больница продолжает работать, несмотря на повреждения после ракетных обстрелов.
За жизни мирных людей здесь борются врачи и волонтеры.
На фото: 76-летний врач-волонтер из Краснодара Александр Рахно.
За жизни мирных людей здесь борются врачи и волонтеры.
На фото: 76-летний врач-волонтер из Краснодара Александр Рахно.
Сейчас медучреждение находится в активной стадии восстановления.
Сейчас медучреждение находится в активной стадии восстановления.
РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли сюда гуманитарную помощь: детское питание, медицинские инструменты, подгузники и пеленки.
РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли сюда гуманитарную помощь: детское питание, медицинские инструменты, подгузники и пеленки.
В городе сохранены памятники Великой Отечественной войне.
В городе сохранены памятники Великой Отечественной войне.
Ведь у города есть надежда, а значит и будущее.
Ведь у города есть надежда, а значит и будущее.
Она вселяет веру и в бойцов.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым"
Она вселяет веру и в бойцов.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым"
Свою лепту в безопасную жизнь вносят и военные батальона "Крым".
Свою лепту в безопасную жизнь вносят и военные батальона "Крым".
Они находятся на страже прифронтового города каждый день.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым"
Они находятся на страже прифронтового города каждый день.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым"
Днем и ночью.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым"
Днем и ночью.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым"
А придают им силы письма крымских детей.
А придают им силы письма крымских детей.
Волонтеры привозят их на передовую.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым" читает письма крымских детей на фронт
Волонтеры привозят их на передовую.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым" читает письма крымских детей на фронт
А бойцы читают и бережно хранят.
В расположении добровольческого батальона "Крым"
А бойцы читают и бережно хранят.
В расположении добровольческого батальона "Крым"
Несмотря на проблемы и бойцы, и жители Васильевки верят в скорую победу.
Несмотря на проблемы и бойцы, и жители Васильевки верят в скорую победу.
Несмотря на активные попытки блокировать въезд в освобожденную часть Запорожской области со стороны Украины, люди возвращаются сюда.
Они живут, работают и стараются наладить мир вокруг, сохраняя память о своей истории.
Их покой достойно охраняют "бойцы" мирной жизни.
А над зданиями реют флаги России.
Здесь нет случайных людей и даже животных. Все они верят нашим бойцам.
Районная больница продолжает работать, несмотря на повреждения после ракетных обстрелов.
За жизни мирных людей здесь борются врачи и волонтеры.
На фото: 76-летний врач-волонтер из Краснодара Александр Рахно.
Сейчас медучреждение находится в активной стадии восстановления.
РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли сюда гуманитарную помощь: детское питание, медицинские инструменты, подгузники и пеленки.
В городе сохранены памятники Великой Отечественной войне.
Ведь у города есть надежда, а значит и будущее.
Она вселяет веру и в бойцов.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым"
Свою лепту в безопасную жизнь вносят и военные батальона "Крым".
Они находятся на страже прифронтового города каждый день.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым"
Днем и ночью.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым"
А придают им силы письма крымских детей.
Волонтеры привозят их на передовую.
На фото: боец добровольческого батальона "Крым" читает письма крымских детей на фронт
А бойцы читают и бережно хранят.
В расположении добровольческого батальона "Крым"
Несмотря на проблемы и бойцы, и жители Васильевки верят в скорую победу.