https://crimea.ria.ru/20221204/voyna-i-mir-prifrontovoy-vasilevki-fotoreportazh-1125678174.html

Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж

Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж

Мирная жизнь в прифронтовой Васильевке Запорожской области налаживается. Люди возвращаются в свои дома, месяцами ожидая возможности въезда через единственный с... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T17:01

2022-12-04T17:01

2022-12-04T17:07

специальная военная операция рф на украине

фото

запорожская область

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Мирная жизнь в прифронтовой Васильевке Запорожской области налаживается. Люди возвращаются в свои дома, месяцами ожидая возможности въезда через единственный с Украиной пункт пропуска. Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, врачи спасают жизни, власти обеспечивают горожан теплом, военные и "боевые" коты охраняют быт.Как живет мирное население под надежной защитой российских бойцов – смотрите в нашей фотоленте.

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, фото, запорожская область