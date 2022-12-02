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Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области
Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области
Большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T10:23
2022-12-02T11:10
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
соцзащита
новые регионы россии
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ВАСИЛЬЕВКА, 2 дек – РИА Новости Крым. Большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и гуманитарную помощь. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.Льготным категориям граждан выдается уголь. Однако главная задача коммунальных служб – полностью восстановить газоснабжение населенных пунктов. По словам Романиченко, российский газ уже поступил во многие дома, работа по подключению абонентов продолжается.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-perebrasyvayut-na-zaporozhskoe-napravlenie-tysyachi-voennykh-i-tekhniku-1125419513.html
https://crimea.ria.ru/20221202/v-khersonskoy-oblasti-planiruyut-postroit-novye-poselki-1125629641.html
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запорожская область, общество, соцзащита, новые регионы россии
Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области

Как живет прифронтовая Васильевка в Запорожской области

10:23 02.12.2022 (обновлено: 11:10 02.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница в Васильевке
Больница в Васильевке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ВАСИЛЬЕВКА, 2 дек – РИА Новости Крым. Большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и гуманитарную помощь. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
"Прифронтовая Васильевка сегодня живет обычной мирной жизнью в реалиях, в которых мы находимся. У нас практически все жители получают социальные выплаты, пенсии, гуманитарную помощь", - рассказала она.
Льготным категориям граждан выдается уголь. Однако главная задача коммунальных служб – полностью восстановить газоснабжение населенных пунктов. По словам Романиченко, российский газ уже поступил во многие дома, работа по подключению абонентов продолжается.
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"Васильевский район более чем на 70% газифицирован, это один из самых газифицированных районов области, соответственно газ дали многим жителям. И практически все уже с теплом, что очень важно с учетом установившейся холодной погоды", - сказала она.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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