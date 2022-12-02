https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html

Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области

Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области

Большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T10:23

2022-12-02T10:23

2022-12-02T11:10

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ВАСИЛЬЕВКА, 2 дек – РИА Новости Крым. Большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и гуманитарную помощь. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.Льготным категориям граждан выдается уголь. Однако главная задача коммунальных служб – полностью восстановить газоснабжение населенных пунктов. По словам Романиченко, российский газ уже поступил во многие дома, работа по подключению абонентов продолжается.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-perebrasyvayut-na-zaporozhskoe-napravlenie-tysyachi-voennykh-i-tekhniku-1125419513.html

https://crimea.ria.ru/20221202/v-khersonskoy-oblasti-planiruyut-postroit-novye-poselki-1125629641.html

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество, соцзащита, новые регионы россии