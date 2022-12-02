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Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье
Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье
Украина препятствует выезду людей на российскую территорию через единственный пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, ежесуточно пропускают не более... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T15:13
2022-12-02T15:13
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
новые регионы россии
общество
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ВАСИЛЬЕВКА, 2 дек – РИА Новости Крым. Украина препятствует выезду людей на российскую территорию через единственный пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, ежесуточно пропускают не более 20-40 автомобилей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.Ситуацию осложнили и погодные условия. Из-за проливных дождей размыло дорогу и в последние дни движение не осуществлялось вовсе.КПП около города Васильевка Запорожской области - единственный пропускной пункт с территории Украины, находящийся возле линии боевого соприкосновения. В начале сентября ежесуточный трафик здесь превышал тысячу автомобилей, однако накануне референдумов Украина заблокировала возможность выехать на подконтрольные РФ территории и число машин сократилось в сто раз.
https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html
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запорожская область, новые регионы россии, общество
Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье

Глава Васильевки: Украина препятствует выезду людей на российскую часть Запорожья

15:13 02.12.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота КПП "Васильевка" в Запорожской области
Работа КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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ВАСИЛЬЕВКА, 2 дек – РИА Новости Крым. Украина препятствует выезду людей на российскую территорию через единственный пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, ежесуточно пропускают не более 20-40 автомобилей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.
"Со стороны Украины выпускают очень малое количество автомобилей. Некоторые люди ожидают больше месяца своей очереди на въезд на нашу территорию", - отметила она.
Ситуацию осложнили и погодные условия. Из-за проливных дождей размыло дорогу и в последние дни движение не осуществлялось вовсе.
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"Некий период времени люди не заезжают со стороны Украины по той причине, что была дождливая погода и размыло единственный переход. Соответственно, людей не выпускали, но сейчас погодные условия наладились и земля подсохла, поэтому ждем людей, которые планируют возвращаться", - проинформировала глава администрации.
КПП около города Васильевка Запорожской области - единственный пропускной пункт с территории Украины, находящийся возле линии боевого соприкосновения. В начале сентября ежесуточный трафик здесь превышал тысячу автомобилей, однако накануне референдумов Украина заблокировала возможность выехать на подконтрольные РФ территории и число машин сократилось в сто раз.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьНовые регионы РоссииОбщество
 
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