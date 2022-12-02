https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-ocheredi-na-kpp-ukraina-blokiruet-vyezd-lyudey-na-zaporozhe-1125647600.html

Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье

Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье

Украина препятствует выезду людей на российскую территорию через единственный пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, ежесуточно пропускают не более... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T15:13

2022-12-02T15:13

2022-12-02T15:13

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

новые регионы россии

общество

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ВАСИЛЬЕВКА, 2 дек – РИА Новости Крым. Украина препятствует выезду людей на российскую территорию через единственный пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, ежесуточно пропускают не более 20-40 автомобилей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.Ситуацию осложнили и погодные условия. Из-за проливных дождей размыло дорогу и в последние дни движение не осуществлялось вовсе.КПП около города Васильевка Запорожской области - единственный пропускной пункт с территории Украины, находящийся возле линии боевого соприкосновения. В начале сентября ежесуточный трафик здесь превышал тысячу автомобилей, однако накануне референдумов Украина заблокировала возможность выехать на подконтрольные РФ территории и число машин сократилось в сто раз.

https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html

запорожская область

новые регионы россии

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запорожская область, новые регионы россии, общество