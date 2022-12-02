Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье
Глава Васильевки: Украина препятствует выезду людей на российскую часть Запорожья
ВАСИЛЬЕВКА, 2 дек – РИА Новости Крым. Украина препятствует выезду людей на российскую территорию через единственный пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, ежесуточно пропускают не более 20-40 автомобилей. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.
"Со стороны Украины выпускают очень малое количество автомобилей. Некоторые люди ожидают больше месяца своей очереди на въезд на нашу территорию", - отметила она.
Ситуацию осложнили и погодные условия. Из-за проливных дождей размыло дорогу и в последние дни движение не осуществлялось вовсе.
"Некий период времени люди не заезжают со стороны Украины по той причине, что была дождливая погода и размыло единственный переход. Соответственно, людей не выпускали, но сейчас погодные условия наладились и земля подсохла, поэтому ждем людей, которые планируют возвращаться", - проинформировала глава администрации.
КПП около города Васильевка Запорожской области - единственный пропускной пункт с территории Украины, находящийся возле линии боевого соприкосновения. В начале сентября ежесуточный трафик здесь превышал тысячу автомобилей, однако накануне референдумов Украина заблокировала возможность выехать на подконтрольные РФ территории и число машин сократилось в сто раз.