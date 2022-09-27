https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины
Автомобильный трафик с территории Украины в освобожденную Запорожскую область сократился более чем в сто раз. Местные власти связывают это с тем, что Украина не РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T12:56
2022-09-27T12:56
2022-09-27T12:56
запорожская область
политика
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124444085_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_193a9eef9ac09958cf08e04ebefe9207.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Автомобильный трафик с территории Украины в освобожденную Запорожскую область сократился более чем в сто раз. Местные власти связывают это с тем, что Украина не выпускает людей на референдум. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.Она также подчеркнула, что украинская сторона ограничила въезд на освобожденную территорию Запорожской области предположительно около двух недель назад.При этом, по ее словам, референдум в районе проходит с повышенным интересом со стороны местных жителей, явка на избирательных участках большая."Референдум проходит замечательно. Много людей идет голосовать. Настроение праздника, все друг друга поздравляют. Для старшего поколения, референдум, как и выборы — это значимое событие, которое они ждут, и им хочется прийти на стационарный участок. Те, которые боятся или не могут — те проголосовали дома, на протяжении четырех дней", — отметила Романиченко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее власти сообщали что Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей. Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220927/referendum-khod-golosovaniya-i-yavka-za-chetyre-dnya-1124636825.html
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124444085_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_fbbb5afa011bf2aaa4cb28dadac3db91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
запорожская область, политика, общество, украина
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины
Закрытая граница: что сейчас происходит на единственном КПП с Украиной в Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Автомобильный трафик с территории Украины в освобожденную Запорожскую область сократился более чем в сто раз. Местные власти связывают это с тем, что Украина не выпускает людей на референдум. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.
"Исходя из того, что мы обычно видели порядка 800-1000 машин в день, а сейчас всего пять-шесть машин, понятно, что их не пропускают. И даже эти пять-шесть машин неизвестно каким образом проезжают, возможно за какую-то финансовую оплату украинской стороне на постах. Несколько машин проезжает, но это не то количество, которое мы видели обычно ежедневно, до начала референдума", — заметила Романиченко.
Она также подчеркнула, что украинская сторона ограничила въезд на освобожденную территорию Запорожской области предположительно около двух недель назад.
"Многие местные жители, которые выезжали по каким-то причинам на украинскую сторону, пишут о том, что их не выпускают уже больше недели-двух. Разворачивают на украинском блокпосте", — рассказала глава района.
При этом, по ее словам, референдум в районе проходит с повышенным интересом со стороны местных жителей, явка на избирательных участках большая.
"Референдум проходит замечательно. Много людей идет голосовать. Настроение праздника, все друг друга поздравляют. Для старшего поколения, референдум, как и выборы — это значимое событие, которое они ждут, и им хочется прийти на стационарный участок. Те, которые боятся или не могут — те проголосовали дома, на протяжении четырех дней", — отметила Романиченко.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ранее власти сообщали что Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей.
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.