Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины
Автомобильный трафик с территории Украины в освобожденную Запорожскую область сократился более чем в сто раз. Местные власти связывают это с тем, что Украина не РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T12:56
2022-09-27T12:56
запорожская область
политика
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124444085_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_193a9eef9ac09958cf08e04ebefe9207.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Автомобильный трафик с территории Украины в освобожденную Запорожскую область сократился более чем в сто раз. Местные власти связывают это с тем, что Украина не выпускает людей на референдум. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.Она также подчеркнула, что украинская сторона ограничила въезд на освобожденную территорию Запорожской области предположительно около двух недель назад.При этом, по ее словам, референдум в районе проходит с повышенным интересом со стороны местных жителей, явка на избирательных участках большая."Референдум проходит замечательно. Много людей идет голосовать. Настроение праздника, все друг друга поздравляют. Для старшего поколения, референдум, как и выборы — это значимое событие, которое они ждут, и им хочется прийти на стационарный участок. Те, которые боятся или не могут — те проголосовали дома, на протяжении четырех дней", — отметила Романиченко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее власти сообщали что Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей. Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220927/referendum-khod-golosovaniya-i-yavka-za-chetyre-dnya-1124636825.html
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124444085_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_fbbb5afa011bf2aaa4cb28dadac3db91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, политика, общество, украина
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины

Закрытая граница: что сейчас происходит на единственном КПП с Украиной в Запорожье

12:56 27.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКПП "Васильевка" на границе Запорожской области
КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Автомобильный трафик с территории Украины в освобожденную Запорожскую область сократился более чем в сто раз. Местные власти связывают это с тем, что Украина не выпускает людей на референдум. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.

"Исходя из того, что мы обычно видели порядка 800-1000 машин в день, а сейчас всего пять-шесть машин, понятно, что их не пропускают. И даже эти пять-шесть машин неизвестно каким образом проезжают, возможно за какую-то финансовую оплату украинской стороне на постах. Несколько машин проезжает, но это не то количество, которое мы видели обычно ежедневно, до начала референдума", — заметила Романиченко.

Она также подчеркнула, что украинская сторона ограничила въезд на освобожденную территорию Запорожской области предположительно около двух недель назад.
"Многие местные жители, которые выезжали по каким-то причинам на украинскую сторону, пишут о том, что их не выпускают уже больше недели-двух. Разворачивают на украинском блокпосте", — рассказала глава района.
При этом, по ее словам, референдум в районе проходит с повышенным интересом со стороны местных жителей, явка на избирательных участках большая.
"Референдум проходит замечательно. Много людей идет голосовать. Настроение праздника, все друг друга поздравляют. Для старшего поколения, референдум, как и выборы — это значимое событие, которое они ждут, и им хочется прийти на стационарный участок. Те, которые боятся или не могут — те проголосовали дома, на протяжении четырех дней", — отметила Романиченко.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
11:07
Референдум: ход голосования и явка за четыре дня
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее власти сообщали что Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей.
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Запорожская областьПолитикаОбществоУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39"Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью
13:37Референдумы в ЛДНР и Запорожье и Херсоне проходят не для Запада – эксперт
13:27ВС РФ уничтожили станцию управления БПЛА "Байрактар" и сбили два МиГ-29
13:20ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард"
13:06Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов
12:56Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины
12:25"Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно
12:22Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь
12:21На КПП в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт военкомата
12:16Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым
11:51Здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию
11:28В России рост смертельной статистики по COVID-19 — оперштаб
11:22Десятки улиц Симферополя 28 сентября останутся без света
11:09Житель крымского села отдал аферисту зерна на 4 млн рублей
11:07Референдум: ход голосования и явка за четыре дня
10:46В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
10:18В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
10:14Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе
10:11Где в Крыму не будет воды во вторник
10:09Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект
Лента новостейМолния