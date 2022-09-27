https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html

Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины

Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины

Автомобильный трафик с территории Украины в освобожденную Запорожскую область сократился более чем в сто раз. Местные власти связывают это с тем, что Украина не РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T12:56

2022-09-27T12:56

2022-09-27T12:56

запорожская область

политика

общество

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Автомобильный трафик с территории Украины в освобожденную Запорожскую область сократился более чем в сто раз. Местные власти связывают это с тем, что Украина не выпускает людей на референдум. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.Она также подчеркнула, что украинская сторона ограничила въезд на освобожденную территорию Запорожской области предположительно около двух недель назад.При этом, по ее словам, референдум в районе проходит с повышенным интересом со стороны местных жителей, явка на избирательных участках большая."Референдум проходит замечательно. Много людей идет голосовать. Настроение праздника, все друг друга поздравляют. Для старшего поколения, референдум, как и выборы — это значимое событие, которое они ждут, и им хочется прийти на стационарный участок. Те, которые боятся или не могут — те проголосовали дома, на протяжении четырех дней", — отметила Романиченко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее власти сообщали что Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей. Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220927/referendum-khod-golosovaniya-i-yavka-za-chetyre-dnya-1124636825.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

запорожская область, политика, общество, украина