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Украина блокирует въезд в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Украина блокирует въезд в Запорожскую область
Украина блокирует въезд в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Украина блокирует въезд в Запорожскую область
Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей, чтобы не дать людям принять участие в референдуме. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T09:37
2022-09-27T09:37
запорожская область
политика
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей, чтобы не дать людям принять участие в референдуме. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишут РИА Новости.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220926/vsu-obstrelyali-dachnyy-poselok-v-rayone-zaporozhskoy-aes---mo-rf-1124625328.html
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запорожская область, политика, общество, специальная военная операция рф на украине
Украина блокирует въезд в Запорожскую область

Украина не пускает жителей в Запорожскую область, чтоб они не смогли проголосовать

09:37 27.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКПП
КПП - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей, чтобы не дать людям принять участие в референдуме. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишут РИА Новости.
"Украинская сторона на контрольно-пропускных пунктах, около линии соприкосновения, намеренно создает дополнительные трудности для местных жителей и блокирует въезд в освобожденную часть Запорожской области, чтобы люди не могли принять участие в референдуме", - цитирует Рогова РИА Новости.
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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