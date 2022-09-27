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Украина блокирует въезд в Запорожскую область

Украина блокирует въезд в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Украина блокирует въезд в Запорожскую область

Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей, чтобы не дать людям принять участие в референдуме. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T09:37

2022-09-27T09:37

2022-09-27T09:37

запорожская область

политика

общество

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей, чтобы не дать людям принять участие в референдуме. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишут РИА Новости.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220926/vsu-obstrelyali-dachnyy-poselok-v-rayone-zaporozhskoy-aes---mo-rf-1124625328.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, политика, общество, специальная военная операция рф на украине