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Украина блокирует въезд в Запорожскую область
Украина блокирует въезд в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Украина блокирует въезд в Запорожскую область
Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей, чтобы не дать людям принять участие в референдуме. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T09:37
2022-09-27T09:37
2022-09-27T09:37
запорожская область
политика
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей, чтобы не дать людям принять участие в референдуме. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишут РИА Новости.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, политика, общество, специальная военная операция рф на украине
Украина блокирует въезд в Запорожскую область
Украина не пускает жителей в Запорожскую область, чтоб они не смогли проголосовать