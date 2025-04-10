https://crimea.ria.ru/20250410/v-krymu-dorogu-do-granitsy-s-khersonschinoy-otremontirovali-na-90-1145576166.html

В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90%

В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90% - РИА Новости Крым, 10.04.2025

В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90%

Работы по строительству и реконструкции автодороги от Симферополя к Красноперекопску и Армянску выполнены на 90%, сообщил председатель Совета министров Крыма... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T16:05

2025-04-10T16:05

2025-04-10T16:05

юрий гоцанюк

херсонская область

новости

ремонт дорог

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Работы по строительству и реконструкции автодороги от Симферополя к Красноперекопску и Армянску выполнены на 90%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.На сегодняшний день рабочие приступили к установке водоотводных лотков на путепроводе, добавил он.По словам главы правительства республики, несмотря на высокую степень готовности, подрядчику необходимо решить вопрос с обеспечением объекта стройматериалами и оборудованием.Кроме того, председатель Совмина указал на необходимость ускорить работы и задействовать для этого дополнительное количество рабочих и техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорогВиадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыК 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, херсонская область, новости, ремонт дорог, новые регионы россии