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В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90% - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90%
В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90% - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90%
Работы по строительству и реконструкции автодороги от Симферополя к Красноперекопску и Армянску выполнены на 90%, сообщил председатель Совета министров Крыма... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T16:05
2025-04-10T16:05
юрий гоцанюк
херсонская область
новости
ремонт дорог
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Работы по строительству и реконструкции автодороги от Симферополя к Красноперекопску и Армянску выполнены на 90%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.На сегодняшний день рабочие приступили к установке водоотводных лотков на путепроводе, добавил он.По словам главы правительства республики, несмотря на высокую степень готовности, подрядчику необходимо решить вопрос с обеспечением объекта стройматериалами и оборудованием.Кроме того, председатель Совмина указал на необходимость ускорить работы и задействовать для этого дополнительное количество рабочих и техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорогВиадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыК 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым
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юрий гоцанюк, херсонская область, новости, ремонт дорог, новые регионы россии
В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90%

Реконструкция дороги от Симферополя до границы с Херсонской областью выполнена на 90%

16:05 10.04.2025
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРемонт дорог
Ремонт дорог
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Работы по строительству и реконструкции автодороги от Симферополя к Красноперекопску и Армянску выполнены на 90%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в этом году, что значительно улучшит транспортную доступность региона и повысит безопасность дорожного движения. На сегодняшний день строительная готовность объекта – 90%", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день рабочие приступили к установке водоотводных лотков на путепроводе, добавил он.
По словам главы правительства республики, несмотря на высокую степень готовности, подрядчику необходимо решить вопрос с обеспечением объекта стройматериалами и оборудованием.
Кроме того, председатель Совмина указал на необходимость ускорить работы и задействовать для этого дополнительное количество рабочих и техники.
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Юрий ГоцанюкХерсонская областьНовостиРемонт дорогНовые регионы России
 
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